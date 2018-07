«Hermano mayor» estalla contra Pedro Sánchez: «¡Qué jeta tienes!»

Actualizado 26/07/2018 a las 20:59

Ésta no está siendo, ni mucho menos, la semana más plácida de Pedro Sánchez desde que es presidente del Gobierno. Tras su polémico viaje al Festival musical FIB en el avión presidencial para presenciar el concierto de «The Killers» y las numerosas críticas recibidas por ellos, el líder del ejecutivo español ha tenido que lidiar con un nuevo contratiempo en las últimas horas: las opiniones de Pedro García Aguado, rostro durante siete temporadas del programa de Cuatro «Hermano mayor».

El presentador de televisión y exjugador profesional de waterpolo llevaba un tiempo alejado de la primera línea, pero ha reaparecido. 566 veces internacional con la selección española, con la que fue campeón de los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996 y del Mundial de Australia 1998, García Aguado es una institución en el deporte español y hoy ha cargado duramente contra el presidente del Gobierno Pedro Sánchez a través de Twitter.

En la red social, el presidente de Ciudadanos Albert Rivera criticaba el doble rasero de Sánchez y del PSOE en torno a los Presupuestos Generales del Estado. «El PSOE intentó tumbar los presupuestos 2018 pactados por Ciudadanos y el Gobierno anterior que han conseguido la subida de pensiones, y Sánchez se pone a anunciarlo después de haber votado en contra y como si fuese decisión de este gobierno interino. Sin pudor», expresaba el dirigente.

El texto de Rivera hizo estallar a García Aguado, que explotó contra Sánchez. «He conocido personas con la jeta muy dura, pero lo de este tipo es de récord. ¡Qué jeta tienes tocayo!», publicó en su Twitter. Aunque su alegato contra Sánchez no quedó ahí. Horas más tarde, se hizo eco de una noticia de «Libre Mercado» que señalaba que 469.900 españoles han encontrado trabajo «entre abril y junio». ¡Ojo, que esto se lo apunta mi tocayo Pedro Sánchez, ya veréis!», vaticinaba.

He conocido personas con la jeta muy dura, pero lo de este tipo es de récord. Qué Jeta tienes tocayo!!!! @sanchezcastejonhttps://t.co/bDdtvkykJi — Pedro García Aguado (@pgaguado) 26 de julio de 2018

Ojo que esto se lo apunta mi tocayo. @sanchezcastejon ya veréis! 🤪 https://t.co/AVBob18KN9 — Pedro García Aguado (@pgaguado) 26 de julio de 2018

Después, García Aguado también quiso referirse a los problemas surgidos en las últimas horas en Ceuta con la entrada de personas desde África. «Vaya, ¿y de estos nadie habla en los medios?», se cuestionaba. «Mira, Pedro Sánchez, si vas de bueno, hay que serlo con todos y ayudarles ya que les has dicho que eran bienvenidos, y lo son. Esta medalla no te la pones también», reprochaba García Aguado. «¡Mira lo que has conseguido, machote!», concluía.

Vaya y de estos Nadie habla en los medios? Mira @sanchezcastejon si vas de bueno, hay que serlo con todos y ayudarles ya que les has dicho que eran Bienvenidos, y lo son. Esta medalla no te la poned también, mira lo que has conseguido machote! https://t.co/OFbJE9z381 — Pedro García Aguado (@pgaguado) 26 de julio de 2018

Entre 2009 y 2015, García Aguado fue parte de Mediaset, donde, además de «Hermano mayor» en Cuatro, presentó «El campamento» y «En la caja» en la segunda cadena del grupo y fue jurado en «Levántate», este último de Telecinco. Tras ello, se pasó a Atresmedia, donde condujo «Cazadores de Trolls» y «La isla» en La Sexta y «Eso que te ahorras» y «De hoy en un año» en Antena 3.