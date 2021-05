Pasapalabra Willy Bárcenas triunfa en 'Pasapalabra' El cantante de Taburete se convierte en el único invitado que resuelve dos veces la prueba de memoria '¿Dónde están?' en la nueva etapa del programa

«'¡Cuidado con Willy, eh!», exclamó esta noche Roberto Leal después de que el cantante del grupo musical Taburete brillase de nuevo en 'Pasapalabra', por donde ha tenido un paso triunfal.

Willy Bárcenas comenzó su periplo como invitado el pasado lunes, día en que precisamente el concursante Pablo Díaz fue noticia por criticar un tuit de Pablo Casado, líder del Partido Popular. El cantante ha sido parte durante estos tres días del otro equipo, el liderado por Javier Dávila.

El líder de Taburete volvió a brillar en la prueba de memoria titulada '¿Dónde están?'. Consiste en nueve casillas numeradas en las que se ocultan otras tantas palabras, que solo se visualizan al principio durante muy poco tiempo y cuando las 'levanta', con sus aciertos, cada jugador. Se trata de adivinar en qué número están todas y cada una de ellas. Si aciertas, sigues jugando. Si fallas, los paneles se ocultan todos de nuevo y un compañero tiene que empezar a resolverlo desde el inicio. Para descifrarlo, los aspirantes disponen de 75 segundos.

El tema del panel de esta noche era «mamíferos carnívoros como el coyote». Dispusieron de tres turnos la otra invitada de su equipo, Verónica Romero (quien llegó a acertar cinco), Javier Dávila (que se quedó en tres) y Willy, quien en ese tercer intentó resolvió el panel, a falta de 12 segundos para que el tiempo se agotase.

Con su acierto, proporcionó 10 segundos al equipo azul. Anoche, el encargado de descifrar el panel del otro conjunto fue Pablo Díaz, como es costumbre.

«Que dos veces el invitado complete no me había pasado, creo que no. Enhorabuena», valoró Roberto Leal, después de que el público del plató rompiese a aplaudir a Willy Bárcenas. El presentador matizó que se refería a la actual etapa del programa en Antena 3, en cuya parrilla acaba de cumplir precisamente un año.

El cantante ya había resuelto el '¿Dónde están?' en el programa del pasado lunes, que fue el de su debut en 'Pasapalabra'; entonces lo hizo al segundo intento y a falta de 36 segundos.

Javier Dávila, el gran rival del tinerfeño, quiso agradecer antes de abordar 'El Rosco' la ayuda de los dos miembros de su equipo que ayer se despedían, la 'triunfita' Verónica Romero y el propio Willy Bárcenas. «Quería dar las gracias a mi magnífico equipo que me ha sacado dos 'panelacos' del '¿Dónde están?'. Y eso creo que no lo había hecho nadie. Estoy encantado porque el mérito del tiempo es suyo», elogió el concursante salmantino.

«Estoy muy contento porque no he quedado mal del todo. Y lo he pasado fenomenal. Se me ha pasado muy rápido y con muchas ganas de volver», se despidió Willy Bárcenas, quien además tuvo tiempo para cantar a dúo con Verónica Romero 'Mi música es tu voz', aquella mítica canción coral del primer 'Operación Triunfo'.