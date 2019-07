Actualizado 25/07/2019 a las 21:35

Jero y Orestes volvieron a pelear este jueves por el premio final de «Pasapalabra», que ya asciende hasta los 736.000 euros. Ambos concursantes llevan más de dos meses batallando en el programa que presenta Christian Gálvez, y así seguirá siendo, por lo menos, hasta este viernes.

Al inicio del programa, Jero se batió en «La silla azul» con Bartolomé, el aspirante que llegaba dispuesto a desbancarle. No lo consiguió, por lo que el profesor, auxiliado de nuevo por los actores Candela Serrat y Secun de la Rosa, volvió a intentar derrotar a Orestes.

Este último, por su parte, contó con el apoyo de Kira Miró e Iñaki Urrutia, que le ayudaron en su camino hasta «El Rosco». Una prueba en la que Jero y Orestes volvieron a verse las caras, pero que arrancó de un modo de lo más inesperado. En especial, para el profesor.

En la segunda pregunta, cuando apenas habían transcurrido unos segundos desde el inicio de la prueba, Jero debía encontrar una palabra que empezase por la letra B. «Acumulador o conjunto de varios acumuladores de electricidad», le preguntó Gálvez. «Bovina», contestó Jero... de manera errónea.

Prácticamente al instante, el maestro se dio cuenta de su errror. «¡Batería!», se dijo a sí mismo. Dicho y hecho. «La bovina es el componente de un conjunto eléctrico... pero no un acumulador, que sí es la batería», afirmó el presentador.

Tras el sorprendente fallo inicial de Jero, llegaron unos cuantos más que le impidieron alcanzar a Orestes. Su compañero, por su parte, se quedó a solo tres preguntas de completar «El Rosco». «Por una vez, me veo con opciones. Que seguramente sea que no, pero puede ser que sí», aseveró el joven, que finalmente no consiguió terminar la prueba.