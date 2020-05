El error que le ha costado 142.000 euros a Nacho

Play Televisión Actualizado: 27/05/2020 21:22h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

«Pasapalabra» empezó, un día más, con la Silla Azul. Esta vez quien tuvo que disputar su participación fue Gema, quien se enfrentó a Teresa. Tras los dos fallos de la recién llegada, Gema puso sentarse junto a Itziar Castro y Roberto Brasero. Enfrente estaba Nacho acompañado de Sara Escudero y Chema Martínez. «Volvéis a estar aquí los dos, que estáis protagonizando unos duelos muy intensos estos días», apuntó Leal. Y así volvió a ser.

Gema y Nacho volvieron a enfrentarse en El Rosco de «Pasapalabra», y esta vez el bote ascendía a 142.000 euros. La concursante tenía 144 segundos para responder las 25 definiciones; él, 135. Volvieron a empezar con un ritmo bajo, pero lo hicieron también con buena letra. Hasta que el extremeño sumó diez aciertos «del tirón». En su siguiente turno añadió otras cinco términos. Mientras, Gema hizo también de las suyas y tiñó de verde ocho letras en un mismo turno.

Con la segunda vuelta llegó el primer fallo de Gema. «Con la D. Determinación sobre en una cosa dudosa». Respondió «dictamen», pero buscaban «decisión». «La palabra que tú has dicho es una opinión sobre algo. Ahí la diferencia», apuntó Leal. Pronto llegó su segundo fallo. Respondió «lechuga», pero la correcta era «llanta». Mientras Nacho contaba con 23 aciertos en su rosco. En lugar de dejar correr el tiempo, Gema decidió probar suerte. En O respondió «Orwell»; sin embargo, buscaban «Outcault». «El dibujante creador de Buster Brown es Richard Felton Outcault», apuntó Leal.

Con la concursante fuera de juego y destinada a la Silla Azul, Nacho se quedaba a uno del bote. «Con la P. Isla de Tanzania en la que se encuentran las ciudades de Huete y Chake Chake», leyó Leal. «Pogo», respondió el concursante, pero falló. «Este nombre no se te va a olvidar en la vida: Pemba», respondió el presentador de «Pasapalabra».

Risas y más pruebas

«Pasapalabra» comenzó con Una de Cuatro. Ambos equipos fueron correctos y marcaron un buen ritmo de aciertos mientras hacían un repaso por el globo terráqueo. El equipo naranja sufrió un poco más y se tuvo que conformar con 20 segundos; el azul, con 24 segundos. Llegó la Pista musical dispuesta a otorgar un desempate para los acompañantes. Sara Escudero e Itziar Castro tuvieron que adivinar Agapimu, de Ana Belén. La actriz fue más rápida con el pulsador y se llevó los cinco segundos para el equipo azul.

Llegó el turno de los protagonistas del programa. Después de unas cuantas entregas, uno de ellos consiguió responder a la primera. Fue Nacho, que tarareó Can't get you out of my head, de Kylie Minogue. Llegó el turno de Brasero y Martínez, y duelo cayó, por tercera vez, del lado del meteorólogo pese a la presión que ejerció el deportista sobre él. «Ay, que no se la sabe», apuntó Chema. «Voy a decir que esta canción es para héroes», dijo revelando que sí sabía que se trataba de Entre dos tierras, de Héroes del Silencio. Y como Chema Martínez perdió Roberto Leal y el atleta corriendo un poco por las gradas. El marcador seguía siendo favorable para el equipo azul con 34; 25 para el azul.

Con la sopa de letras salieron todo tipo de temas: embarcaciones, material de oficina y material de oficina, entre otros. Incluso Nacho tuvo un pequeño despiste. Tras decir «pasapalabra» dijo una de las palabras que había escondidas en la prueba. «Perdón, perdón. Ha sido sin querer», apuntó el concursante. Antes de que comenzara el turno del equipo azul y mientras aseguraban echar de menos al público, Castro le dedicó un piropo a Roberto Leal: «Me gustas no solo como persona, también como presentador».

Para la última Nacho eligió el panel «Chiquitita», que incluía términos de la canción de Abba. Necesitaron demasiado tiempo para ubicarse en el panel y solo consiguieron dos aciertos para el equipo naranja. El equipo azul comenzó mejor, pero un error de última hora provocó que solo pudieran decir en tiempo dos respuestas correctas. Con la conclusión esta prueba, Nacho se llevó 50 segundos extras para El Rosco; Gema, 54.