Actualizado 25/09/2019 a las 11:34

Mila Ximénez no ha tenido una vida sencilla. Durante el pasado martes, en «GH VIP: Límite 48 horas», la colaboradora de «Sálvame» ha tenido la oportunidad de hacer un repaso a su trayectoria vital de la mano de la «Curva de la vida». Al igual que lo hiciera la pasada semana Antonio David Flores, en esta ocasión ha sido Ximénez la que, rotulador en mano, ha dibujado sus ascensos y descensos emocionales, reflejando las varias caídas a los infiernos por los que tuvo que pasar.

Durante su infancia, Mila Ximénez aseguró haber sido feliz. «He tenido una infancia bonita, soy la pequeña de cuatro hermanos. Con una madre dedicada a nosotros y un padre que trabajó mucho para que tuviéramos de todo y tener una buena pensión, algo que no sucedió por la enfermedad de mi madre…», rememoró.

El primer punto de inflexión para Mila Ximénez llegó con su primera pareja, a la que conoció con 18 años y a la que, a día de hoy, sigue considerando su primer gran amor. Pero no era felicidad todo lo que relucía, sino que detrás también había una historia llena de altibajos. «Fue una relación complicada porque no era una persona libre y yo era muy jovencita», recordó en «GH VIP».

A pesar de los malos momentos, el amor les unía cada vez más. Tanto, que decidió marcharse a vivir a Madrid con su pareja. Sin embargo, todo cambió una noche en la que Mila Ximénez descubrió que su relación era «una tortura». «Algo pasó una noche que hizo que mi mundo se viniera hasta el infierno... Todo lo que había soñado y vivido fue una pérdida de tiempo. Parte de lo que pasó esa noche tiene que ver con el padre de Alba». Y es que, de nuevo, conocer al tenista Manolo Santana le cambió la vida.

«A partir de aquí empezó a subirme, subirme… No quiero hablar de él, pero estuvo muy bien…», afirmó Mila Ximénez en la «Curva de la vida» de «GH VIP». «Sé que fue un matrimonio a la ligera, él venía de una relación rota que no superó, yo venía de una relación que fue un infierno y nos juntamos dos personas que querían convivir, pero creo que ninguno de los dos estábamos preparados para eso», dijo Mila Ximénez, cambiando el punto de vista que tenía sobre su matrimonio con Santana. «Me sentí libre como un pájaro, él me dejaba libertad pero la utilicé mal gestionada», reconoció.

Durante este nuevo ascenso, algo sucedió para que la felicidad le desbordara por completo: el nacimiento de su hija Alba. «Pensé que había acertado y me dediqué en cuerpo y alma a ella, y a su padre». Pero pronto empezó de nuevo a caer en desgracia. «Voy bajando hasta que llegamos a separarnos, y esa separación me llevó al punto de partida otra vez. Perdí el timón de mi vida, tuve que renunciar a la persona que más quería en mi vida y pensé "me he vuelto a equivocar"», expuso Ximénez, dando paso a los peores momentos de su vida.

Durante los 10 años que no tuvo consigo a Alba, la colaboradora de «Sálvame» vivió un auténtico infierno. Tanto fue así que no recuerda con claridad lo que fue sucediendo en su vida. «Fueron años muy difíciles, muchos años. Empecé a subir poco a poco, me fui a vivir con mi hermana a Granada... Tenía casa, no tenía problemas... No lo recuerdo bien, sé que viví en Granda, en la Moraleja... y en otras casas que me iban dejando», intentaba exponer en «GH VIP». Hasta tal punto llegó su desesperación que aseguró que no le habría importado dejar de vivir, pero tenía una motivación que no le permitía tirar la toalla. «Tenía que demostrarle a la persona que yo más quería en el mundo de que yo era capaz porque no se lo había demostrado hasta entonces… Me había dejado llevar y tenía que demostrárselo».

Dentro de los pocos consuelos que le quedaron a Mila Ximénez de aquella época era el saber que, por lo menos, Alba no tenía un mal recuerdo de su infancia. «Salvé la niñez de mi hija, que ella recuerda con mucha felicidad, con mucha paz... y eso me compensa, lo volvería a hacer», reconoció durante la «Curva de la vida». Además, en lo económico tampoco la cosa funcionaba, aunque no quería que por ello su hija se quedara sin un detalle de su madre por los cumpleaños. «Me iba a la Puerta del Sol y vendía plata, pieles... Alba se dio cuenta de que las cosas no iban bien porque le regalé un CD que se regala gratis con el cuento de Celia», unas historietas que le encantaban a la pequeña Alba.

De igual forma, todo lo que baja sube, y desde los infiernos se fue recuperando poco a poco gracias al trabajo. «Apareció "Aquí hay tomate", de Raúl Prieto, que fue el salvador de mi vida», dijo. La fama empezó a subir, y con ellos los encargos laborales, como una jugosa oferta de «Crónicas marcianas». Pero, de nuevo, la vida castigó a Mila Ximénez, al morir sus padres en menos de ocho meses de diferencia en su mejor época laboral. «Me pregunto por qué no han podido tener lo mejor de mi vida», se lamentaba Ximénez.

De nuevo, la curva continuó ascendiendo, llegando al pico de felicidad de su vida con la llegada al mundo de Alexander y Victoria, sus nietos. «Nunca pensé que podía ser tan feliz y tener a gente que me quisiera, que me llamara abuela». Es en ese momento, el de extrema felicidad, cuando decide comenzar su aventura en «GH VIP», una aventura que no le está haciendo feliz y de la que ahora se arrepiente. «La felicidad era completa y te vas a enfadar conmigo —le dijo a Jorge Javier Vázquez— porque me pregunto: "si era tan feliz, ¿por qué me estoy ahogando como lo estoy haciendo?". Si todo estaba bien, tenía trabajo, tenía mis cosas... ¿Por qué estoy aquí?».