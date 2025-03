Paolo Vasile: «Si Berlusconi me dijera que me tirara por la ventana, lo haría sin ninguna duda»

Paolo Vasile ha pasado esta semana por tres operaciones, dos pequeñas y una grande, justo cuando se contaba en los medios, también ABC , que desde Italia habían decidido su relevo al frente de Mediaset España después de 23 años. «Es una gran mentira. Esto no se lo cree nadie, pero si salgo a decirlo, porque cualquiera que mire los resultados sabe que es absurdo, es por la gente que se queda aquí y porque pareciera que Berlusconi es una bestia que tira al cubo de la basura a un viejo después de 40 años trabajando para él, siempre con enorme éxito». El directivo romano, el más importante de nuestra televisión, habla para los lectores, pero en el fondo se dirige a su «segundo padre».

«Es una salida voluntaria fuertemente frenada », explica, «que empieza en julio de 2019». «Me pidieron insistentemente que me quedara y me hicieron chantaje sentimental. Ha sido un repertorio variado. En lugar de salir en 2020, como yo tenía previsto, ocurrirá en febrero o marzo del año que viene. El éxito no tiene opiniones, solo son resultados, como las notas del colegio. Es todo lo contrario. Se ha retrasado por la insistencia con la que no querían dejarme salir».

Vasile (Roma, 1953) todavía se retuerce en la silla, aunque apunta que el dolor «también sirve para expiar los pecados». Sabe lo que es tener piedras en el riñón desde los 17 y hace tiempo superó un cáncer de próstata del que no dijo nada a su equipo. «Todo lo que esté por debajo de esa enfermedad» no le parece un hecho relevante. Perdió a una hermana con 40 años y tres hijos pequeños. Y la familia entera vio a su padre, productor de cine, arruinarse con 'Roma', de Federico Fellini . El joven Paolo tenía 18 e iba para músico y peliculero, pero terminó levantando un imperio televisivo. Hoy se considera el hombre más afortunado de la Tierra.

Soy consciente, evidentemente. Pero en la historia de la humanidad las grandísimas personas no eran perfectas. Andy Warhol , que en mi opinión era un mito y el artista más grande de la era moderna, tenía lados oscuros. Es la naturaleza humana. Además, con Berlusconi se ha instrumentalizado y amplificado enormemente. Es verdad que no se puede amplificar un ruido que no existe, pero se puede inventar un trueno o quedarse en un rumor. No quiero absolver cualquier pecado, pero todos los grandes personajes de la historia han tenido algo imperfecto. Es parte de la genialidad y de la enorme vitalidad.

«Yo en los años 80 ya decía que la televisión no puede imponer el gusto. Al contrario, es el público el que nos impone la televisión»

«Yo no soy un artista, soy un obrero de la comunicación»

Despedida entre lágrimas

Para terminar, le damos a Vasile la oportunidad de decirle también a los suyos las cosas que tiene pendientes y la videoconferencia parece que empieza a fallar. Pero no es la tecnología ni la inteligencia artificial, sino la emoción de un hombre que se siente enormemente afortunado y agradecido, al que por una vez le cuesta hablar.

«Ya no me puedo gafar porque tengo casi 70 años y si me muero mañana no es gran cosa. Puedo presumir de que en toda mi vida he tenido muchísima suerte». Vasile recuerda a su mujer, a sus padres, a sus abuelos... y termina con Silvio Berlusconi, al que primero rechazó su oferta, hasta que su mujer le dijo que la aceptara».

«¿Tú sabes cuánta gente de mi edad y de mi generación ha tenido la oportunidad que he tenido yo? Yo no conozco a nadie. Pude construir en una época en que todo se estaba destruyendo, especialmente en el mundo del espectáculo. Y me da la oportunidad de fundar un centro de producción. Luego me dice que Carlotti quiere volver a Italia y he vivido en España esta aventura. ¿Quién ha tenido algo igual? ¿Quién ha tenido este equipo? ¿Quién ha tenido la audiencia que he tenido yo, los accionistas... un segundo padre como Berlusconi».

«Que me ha echado, dicen. Ni aunque me viera que me voy con la caja fuerte. Si Berlusconi me dijera que me tirara por la ventana, lo haría sin ninguna duda. Seguramente estaría en la planta baja y no lo sabía. Tengo tres hijos, tres magníficas personas. Tengo cinco nietos que si enseño la foto parece un montaje. He tenido unos suegros que me han puesto la casa que han comprado cerca de la nuestra a mi nombre. Y luego aquí: Mirta , Massimo , Manolo , Mario , Patricia .... Y otras mil quinientas personas. Soy un hombre afortunado. He vivido una vida maravillosa. Lo que tengo no me lo hubiera imaginado borracho o drogado. Y se lo debo todo a la familia Berlusconi. Todo lo que podía dar se lo he dado a ellos, todo mi tiempo y toda mi pasión. Podría morir en cualquier momento. No me ha faltado nada. El afecto, la familia, un trabajo maravilloso... Hacer compañía a la gente es una grandísima misión. Si me muero esta noche, aparte del dolor tremendo que tengo en los riñones, francamente, no me ha faltado nada».

