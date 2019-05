Pantoja prueba los gusanos por primera vez: «En este estado todo está exquisito»

Actualizado 13/05/2019 a las 23:53

Tras el debate del domingo de «Supervivientes», en el que supimos que las Azúcar Moreno habían decidido abandonar el reality, este lunes se emitió en Telecinco el «Última hora», un programa breve en el que se hace un repaso de los últimos acontecimientos en la isla.

Para abrir la noche, Lara Álvarez empezó pasando un vídeo que ya pudimos ver durante el debate del domingo. En él se ve lo mal que lo está pasando Isabel Pantoja durante las noches. La tonadillera tiene miedo a la oscuridad y le está costando mucho afrontar la noche en la isla. En el vídeo Pantoja se aleja de sus compañeros y, sentada en un tronco a la orilla del mar llora desconsoladamente: «Que amanezca ya, por favor...No puedo con la oscuridad, me da pánico».

Colate escuchó a su compañera lamentarse y se levantó para intentar consolarla, sin éxito: «Vete a dormir, que me siento mal si estás aquí». Ya al día siguiente a la luz del día Pantoja contó que «me dio como un ataque de ansiedad al mirar a los lados y no poder ver nada».

Pero Pantoja no solamente está sufriendo cuando se marcha el sol. Aparte de no poder dormir debido a su miedo a la oscuridad, la tonadillera está pasando hambre y se siente muy débil durante el día. Pantoja le pidió a sus compañeros de playa, entre ellos a Colate, si podía abrirse una lata para ella sola. Alegó que estaba débil y en situación de necesidad, pero los compañeros no dieron su brazo a torcer. «Primero hay que comerse el arroz y dejar la lata para un momento de más necesidad», argumentó Colate.

Pese a que intentó que sus compañeros se apiadasen de ella, la propuesta de Pantoja no tuvo éxito y se vio obligada a tomar gusanos por primera vez en su vida: «Cuando se está en este estado todo sabe exquisito», zanjó la Pantoja.

Para cerrar el rápido repaso por lo acontecido en la isla pudimos ver a Violeta, que ya ha vuelto al concurso junto a sus compañeros: «Estoy contenta, ya tenía ganas de volver».