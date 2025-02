Paloma Ferre, directora de «Mi cámara y y yo»: «Contamos lo que hay, una pandemia, y todos con mascarilla»

Más de quince años lleva en emisión «Madrileños por el mundo» y dieciocho «Mi cámara y yo» . Les une una cadena, Telemadrid , pero también Paloma Ferre (54), directora de ambos programas. «Son de servicio público; en "Mi cámara" damos a conocer muchísimas cosas de la Comunidad de Madrid», reivindica por teléfono la periodista a ABC. «Madrileños...», creado por ella, está a punto de empezar a grabar fuera de España nuevas entregas, mientras que «Mi cámara» emite esta misma noche (22.30) un nuevo reportaje sobre las rutas de la región a mayor altura.

«Entendemos que hemos sufrido mucho durante la pandemia y la gente está sedienta de naturaleza y, al menos, respirar por televisión», explica Ferre. La siguiente entrega abordará la situación de los hoteles , muchos de ellos cerrados por culpa del coronavirus. «Vamos a ver cómo está el mercado inmobiliario, que también está sufriendo . Los alquileres están bajando... Los chalets de la Sierra de Guadarrama son un tesoro; ya no hay para alquilarlos», amplía.

«El coronavirus, las mascarillas y la higiene han venido para quedarse una temporada larga; no podemos obviar la realidad. Si la realidad es esa, pues hay que contarla. Somos programas a pie de calle. Ni tenemos la intención de obviarlo, ni al contrario. Contamos lo que hay: una pandemia y todos con mascarilla», sentencia.

A la grabación de «Madrileños por el mundo» también le afectó el coronavirus. «Hemos tenido que parar y arrancamos a volar la semana que viene», actualiza Ferre. Los programas serán «muy significativos», pues «sacarán lo que hay» en Europa , África , Asia , Estados Unidos ... irán adonde les dejen. «Es terriblemente complicado. Es una prueba de oro. Dependemos de cómo cambia la situación de cada país, la cuarentena [que hay que hacer]... La frecuencia de vuelos se ha reducido espectacularmente», comenta. Ello no ha afectado al número de testimonios: «Al revés. La gente está más desesperada por ver a otras personas».

Ella, que mueve «los hilos» desde Madrid, reconoce no saber que pasará esta temporada del programa de viajes: «Normalmente la gente que quiere salir es porque quiere contar su vida; a la gente que le va mal no quiere contarlo». Tras tantos años sigue habiendo lista de espera y a sus reporteros («tienen mucha personalidad») hasta les paran y piden autógrafos por Hispanoamérica, aunque no chupen cámara. «Si haces bien las preguntas, te metes en la historia... esa es tu parcela. No hace falta ser otra cosa. Paqui Peña , Miguelito , Juanlu , Sonia ... allá donde van, la gente les conoce. Llevan torta y media en pantalla... escondidos, pero en pantalla».

La principal novedad de «Mi cámara y yo» es «un pequeño juguete»: un dron. Así que se acabó la mítica frase «Cojo mi cámara y te lo cuento». Llevaban años detrás de él, pues querían que los madrileños vieran sus casas y vidas desde el cielo. Siempre y cuando la climatología (o la ley) lo permita.

De «Mi cámara y yo» nacieron otros programas como «Callejeros» («Hemos creado escuela»), pero el original sigue en emisión. «Ha sobrevivido por su cercanía y autenticidad; respetado para los madrileños [porque] salen sus vidas tal cual», reivindica Ferre.

Te llevamos a lugares imposibles, y otros que sí son aptos para senderistas. Pero todos ellos tienen algo en común: son rutas... ¡de altura! Este domingo, regresamos a @telemadrid Te esperamos a las 22:30 horas #rutas #MCY 👉 https://t.co/NTb0Wl5P3W pic.twitter.com/2bUIYZiRIK — Mi cámara y yo (@micamarayyo) November 11, 2020