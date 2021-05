Pablo Díaz, de 'Pasapalabra', se mete en política y ataca al PP y a la libertad de ir a los toros El joven concursante respondió a un tuit de Pablo Casado en el que el líder de los populares defendía la libertad de los madrileños

Play TV MADRID Actualizado: 17/05/2021 18:02h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Pablo Díaz ha roto varios récords en la historia del exigente 'Pasapalabra', pero no se ha conformado con ser un aplaudido concursante y ha querido meterse en política desde su perfil de Twitter, donde ha criticado al Partido Popular y a la libertad de los madrileños de ir a los toros.

El joven violinista, que acumula más de 220 presencias en el concurso de Antena 3, respondió a un tuit de Pablo Casado donde aparecía disfrutando de la corrida de San Isidro celebrada en Vistalegre. «En Madrid quien quiere puede ir a los toros y quien no quiere ir no va. Eso es libertad», escribió el líder de los populares.

Pablo Díaz decidió responder desde su perfil personal, ajeno a 'Pasapalabra' aunque con una fotografía de él en 'el rosco': «El derecho a la vida es un pilar fundamental del pensamiento liberal. Torturar a un animal hasta la muerte no sé yo si se adecúa a él», tuiteó el joven, que continuó: «Estoy pagando algo que no quiero contra mi voluntad, porque lo subvencionáis con dinero público. A lo mejor tan, tan liberales no sois», remató.

Estaría bien que el programa pasapalabra, del que formas parte muy importante, se siguiera manteniendo neutral en cuanto a política, es de las pocas islas que aún quedan neutrales...., al menos hasta hoy — PLang (@PLang99479999) May 16, 2021

Rápidamente el mensaje de Pablo Díaz se hizo popular entre sus más de 40.000 seguidores, en el que sin duda es su tuit más 'viral': más de dos mil 'retuits' y casi 10.000 'me gusta'. Pero también se granjeó respuestas negativas por utilizar la fama que le ha dado un concurso sin ideología y abierto a todos los públicos para atacar a un partido político, aunque lo haya hecho desde su libertad de expresión.

De hecho, 'Pasapalabra', a diferencia de otros programas, no controla lo que sus concursantes hacen fuera del plató o en las redes sociales, aunque los expertos les aconsejan cómo lidiar con la popularidad de exponerse cada día a varios millones de telespectadores.