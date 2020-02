Otra carta y distinta decoración: la realidad del último restaurante que visitó Alberto Chicote

Actualizado 15/02/2020 a las 01:00

El espectador medio tenía marcado en su calendario televisivo una cita muy importante, el reencuentro de los protagonistas de «La isla de las tentaciones» seis meses después de haber abandonado el «reality show». Pero, por suerte para aquellos que no se engancharon al último fenómeno de Mediaset, Alberto Chicote protagonizó otras de sus «Pesadilla(s) en la cocina». Esta vez no fue tan polémica como de costumbre. La comida era deliciosa y la cocina no estaba tan sucia. Detrás de «La madrina» se escondía una bonita historia de superación, que, además de dar ejemplo a todo aquel que esté pasando por un momento complicado, avivará a los curiosos para acercarse hasta el madrileño barrio de Villaverde Alto.

Mónica Zambrano, dueña y regente de «La madrina», dejó Ecuador para venir a España en busca de empleo. «Me ofrecieron venir con trabajo, yo pensaba que era aquí en Madrid, como no conocía nada... Fuimos a parar a Vitoria», relató. La propietaria recordó que llegó directamente a una discoteca. Fue entonces cuando se dio cuenta de que la habían vendido a un prostíbulo. «Estamos hablando de trata de personas», puntualizó Chicote. «Me escapé de ahí. Abrí una ventana y me llevó toda la noche. Tiramos primero un colchón y nos escapamos», relató.

Consiguió salir de ahí y llegar al lugar que inicialmente creyó que era su destino: Madrid. Una vez en la capital española, pidió dinero en la boca de un metro hasta que una señora, que frecuentaba esa parada, le dio trabajo. «Ahí comenzó mi vida», dijo. De esta complicada situación ha pasado casi una década. Ahora, sus hijos están con ella en España y regenta el restaurante con el que un día soñó, el mismo que el pasado jueves fue protagonista de «Pesadilla en la cocina».

La última entrega se rodó hace ya dos años. Pese al tiempo que ha pasado entre la grabación y la emisión, la familia no se arrepiente de la experiencia. «Seguimos funcionando y bien», cuenta Beatriz, hija de la madrina, a este periódico. «Pero ha pasado tanto tiempo que no mantenemos ni la carta ni la decoración», explica. El cambio no es debido a una falta de rendimiento, más bien al paso del tiempo. «Es que nosotros modificamos la carta y la decoración cada año desde que abrimos el local hace nueve», añade.

Aún es pronto para saber qué repercusión tendrá para ellos haber formado parte de «Pesadilla en la cocina». «Hemos visto que hay muchos comentarios y, por suerte, son buenos. Pero está muy fresco aún», reflexiona. Tras la grabación -hace ya dos años- ya vieron como muchos comensales se acercaron «a cotillear». «Lo normal. Querían ver qué había hecho y cómo había renovado la decoración. El problema es que ahora no tiene nada que ver. Si alguien se acerca buscando la carta que ha mostrado el programa, ya no es esa», explica. Sin embargo, Chicote dejó claro que la calidad de la cocina de «La madrina» va más allá de una carta preconcebida.

Del chef mantienen un buen recuerdo. «Su paso por aquí fue en parte bueno, pero también lo vivimos con mucho nerviosismo. Creo que le faltó un poco conocer más nuestra cultura porque se quejaba mucho de las cantidades y eso es algo que no vamos a cambiar por nuestra forma de pensar, porque estamos acostumbrados a ello. No podemos poner las cantidades tan pequeñas porque no. El latino busca comer cantidad y económico. Pero sí que hubo otras muchas cosas de las que aprendimos mucho», asegura.

Sin embargo, lo que más les preocupaba de la visita de Alberto Chicote era que esta afectara a su reputación. «Hemos visto que otros restaurantes han terminado cerrando, y teníamos miedo de que eso nos pasara a nosotros», explica. Pero, tras la insistencia de «Pesadilla en la cocina», decidieron participar. «Estuvieron mucho tiempo detrás de mi madre, asegurando que la publicidad que le daría sería buena para el local. Al final accedimos porque consideramos que no teníamos nada que temer. Nuestra comida está rica; nuestra cocina, limpia. De hecho, si te das cuenta la reforma que hizo fue mínima. Cambió algunos muebles y poco más», concluyó.