Actualizado 05/10/2018 a las 23:03

La nueva edición de «Operación Triunfo» arrancó hace tres semanas y los concursantes que entraron en la Academia llevan desde entonces luchando por recoger el testigo de Amaia Romero. Todos siguen en «OT 2018» a excepción de Alfonso, el primer expulsado de la edición que dejó el programa este miércoles.

Esta semana, abandonará la edición un segundo concursante, que será uno de los dos nominados en «OT 2018»: África o Dave. El segundo parece tener más apoyo en redes sociales, en las que centenares de personas han cargado duramente contra África. En los últimos días, Twitter e Instagram se han llenado de «lindezas» dedicadas a la joven cantante, a la que han tildado de «fea», «asquerosa», «no saber cantar» e incluso varios calificativos racistas.

he estado viendo fotos de África ot antes y me ha entrado la bajona de ser tan fea que- — iridiscente 💐 (@anisotr0pia) 30 de septiembre de 2018

Al final lo que más pena me da es que cuando salga África, se va a encontrar todo lo que le han dicho y los comentarios en su insta llamándola fea asquerosa, y algunos comentarios racistas y no se lo merece. Espero que triunfe fuera de la academia. #OTDirecto4OCT — Darío (@ThatDario) 4 de octubre de 2018

La canción de la asquerosa de África y María es super cruel, os habéis parado a escuchar la letra? :_________https://t.co/BGwDOTgIdQ — Delena (@delena_pian) 30 de septiembre de 2018

En serio, que puto problema tiene la ASQUEROSA de Africa con Damion? Estoy harto de sus malditas faltas de respeto y borderias, que ganas de que la echen y se vaya a comer mierda a su puta casa, porque no vas a triunfar nunca, pedorra #OTDIRECTO3OCT — Jonny (@Txonny_) 3 de octubre de 2018

hostia q mal canta africa — Lau.🔥 (@whoislvu) 30 de septiembre de 2018

Las reacciones a esos desafortunados comentarios no se han hecho esperar. Helena, la novia de Miki, otro de los concursantes de «OT 2018», no ha tardado en cargar contra los críticos. «He leído muchos comentarios muy, muy despectivos contra África. Me gustaría reflexionar sobre lo que ha pasado. Me gustaría poner un favor, a la gente que se sienta interpelada: poneros en lugar de los padres de África, de los amigos de África. Si le pasase a vuestra hermana, hija, pareja... sería horrible. Si me pasase a mí, me moriría. Intentemos reflexionar», escribió la joven.

Helena, la novia de Miki, sobre Africa y el hate. 💜💜 pic.twitter.com/dHVeOojBQL — Chica ✨ (@Chica05_) 5 de octubre de 2018

No obstante, África no ha sido el único blanco de críticas e insultos de las redes sociales, en las que decenas de usuarios han atacado a otros aspirantes. Por ello, también se ha pronunciado Noemí Galera, la directora de la Academia de «OT 2018», que ha colgado un comunicado en su perfil de Instagram. «Importante: ante el aumento de comentarios ofensivos y de incitación al odio contra algunos concursantes, la dirección del programa ha decidido revisarlos y bloquear a sus autores de todas las cuentas oficiales de “OT”. En los casos más graves, se tomarán acciones legales», ha escrito, acompañando su mensaje del «hashtag» #OTNoEsOdio.

Un texto al que ha reaccionado Joe Pérez-Orive, jurado de «OT 2018». «El odio no debe formar parte de esto», ha opinado. También el cantante Xuso Jones, exconcursante de «MasterChef Celebrity» y «Tu cara me suena». «Bravo, Noemí», escribió.