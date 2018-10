Actualizado 03/10/2018 a las 05:49

Apenas tiene 22 años, pero la voz de Noelia Franco ya ha conquistado al «prime time» de la televisión nacional. La joven es una de las concursantes de la nueva edición de «Operación Triunfo» y no solo eso, sino que es de las predilectas entre el público del concurso musical de RTVE. Todo un hito para la cantante malagueña, que desde que era una niña tuvo claro que quería dedicarse a la música y que ahora brilla en «OT 2018».

No es casualidad, así las cosas, que la voz de la talentosa joven sea una de las más preciadas de «OT 2018». Hace solo unos meses, se alzó con el triunfo en «Gana con tu voz», un concurso musical organizado por Telecinco en varias ciudades y del que la joven salió ganadora en Sevilla. A pesar de que su victoria le daba la oportunidad de participar en «La Voz», la joven se decidió por probar suerte en «Operación Triunfo» y la jugada le salió redonda.

Sin embargo, su corta carrera musical también le deparó un cruel revés hace unos meses. Sucedió cuando fue rechazada en «Factor X», tal y como recordó en Twitter el locutor radiofónico Xavi Martínez, jurado del concurso de Telecinco. «Noelia Franco me encantó en Factor X. Aunque no llegara al final, hizo una audición maravillosa. La recuerdo perfectamente cantando I Have Nothing (un clásico de Whitney Houston). Al final la vida le guardaba otro camino. ¡Feliz de verla en televisión de nuevo!», publicó en su perfil.

Primera «favorita» del concurso

El sencillo de Houston es la banda sonora de la película «El guardaespaldas», y fue nominada en 1993 al Oscar como «Mejor Canción Original». La cantante es uno de los grandes ídolos de Noelia, aficionada al gospel y que también venera a Aretha Franklin. Prueba de ello es que la pasada semana, en la Gala 1 de «OT 2018», se lució interpretando «Respect» a dúo junto con Alba Reche. Uno de los temas más icónicos de Franklin y que versionaron ambas jóvenes a la perfección, en la que fue «la mejor actuación» de lo que va de concurso, en palabras del jurado. No en vano, terminó la gala como la primera «favorita» del programa.

Más allá de ello, Noelia toca el piano y la guitarra de manera autodidacta. Tiene un canal de Youtube desde hace varios años, en el que cuelga sus canciones desde que era menor de edad. Además, ha cantado en una orquesta, en varios conciertos amateurs y es una gran admiradora de Demi Lovato, Pablo Alborán y Beyoncé Knowles.

En la Academia de «Operación Triunfo» y con su sonrisa y sus brillantes ojos azules por bandera, la joven ha forjado una buena relación con otros concursantes como Carlos Right o Alba Reche. Es de las más valoradas por la audiencia y una de las que más apoyo tiene en sus redes sociales. En Instagram (a 3 de octubre de 2018), cuenta con más de 213.000 seguidores. Dentro de «OT 2018», solo la superan Miki (238.000) y Natalia (232.000), aunque ella fue la «favorita» la Gala 1. Ahora, sueña con seguir triunfando.