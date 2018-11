Actualizado 08/11/2018 a las 01:49

El embudo cada vez es más estrecho. Once concursantes quedan ya en la Academia de «Operación Triunfo» después de que la audiencia decidiese este miércoles expulsar a uno de los mayores talentos del programa. Noelia, favorita en la Gala 1, abandonó el concurso musical de RTVE con un ajustadísimo 50,2% de votos. La audiencia no le perdonó su actitud de la pasada gala, en la que se derrumbó tras salir nominada y decidió premiar el comportamiento de Marilia, que se tomó de manera positiva el hecho de estar en la cuerda floja. Una zona que no abandonó en esta Gala 7 y en la que volverá a estar una semana más junto a Carlos Right, el otro nominado de la noche.

La velada, en la que además de los concursantes actuaron Eros Ramazzotti y CNCO, arrancó con la actuación grupal de los «triunfitos», que interpretaron el éxito de Queen «Don't stop me now». Todo un tributo a la legendaria banda británica, de actualidad por el estreno el pasado fin de semana del filme «Bohemian Rhapsody», que repasa la historia del grupo y en particular de su líder, el aclamado Freddie Mercury. Un tema que, además, le vino al pelo a Roberto Leal para hablar del crecimiento de los participantes de «OT 2018». «¡No hay quien les pare!», pronunció orgulloso. Los hechos le dieron la razón, pues los concursantes visitaron el pasado fin de semana diversos lugares de España para firmar discos (uno de ellos Alcorcón, la ciudad del que firma esto, por cierto)... y los eventos fueron un rotundo éxito.

Tras cantar todos juntos el tema de Queen, Marilia y Noelia exhibieron sus credenciales. La primera lo dio todo con «María se bebe las calles», de Pasión Vega. «Por fin me he podido encontrar», reconoció tras subirse al escenario de «OT 2018». Sin embargo, fue Noelia quien regaló a la audiencia una de las grandes actuaciones de la noche. La malagueña tiene una voz prodigiosa, que le hizo erigirse como favorita en la Gala 1 y que volvió a sacar a la palestra este miércoles. «Voy a sacarme el “papo” delante de toda España», dijo durante la semana con respecto a su actuación. Una declaración pretenciosa, pero muy cierta. La andaluza lo bordó. Versionó a las mil maravillas «Stone cold», de Demi Lovato e hizo enloquecer a un público que, sin embargo, tenía muy presente su «desplante» de la pasada semana.

El gozo en un pozo de Marilia

No hay que olvidar, todo sea dicho, que «Operación Triunfo» es un concurso musical, no un «reality» al uso en el que priman la convivencia y otros factores por encima de todo. Lo importante en el programa de RTVE son, o deberían ser, las dotes interpretativas de los aspirantes y es muy complicado encontrar en «OT 2018» una voz tan buena como la de la sexta expulsada y que se fue contra Marilia, que volvió a acabar la velada entre los nominados de la semana. «Has querido ser perfecta, y eso a veces limita», evaluó Ana Torroja a la joven canaria.

Después de Marilia y Noelia, el resto de aspirantes comenzaron a desfilar por el escenario. María se atrevió con el punky y defendió «Voy en un coche», de Christina y Los Subterráneos, con una actuación que fue de menos a más y en la que la joven se vio superada por momentos. Todo lo contrario que Famous, que brilló y se gustó con una de sus canciones favoritas: «Nobody but you», de Cesar Sampson, el representante de Austria en Eurovisión 2018. Un cantante negro, como Famous, y que es todo un referente para el aspirante de «OT 2018». Su actuación fue brillante y Manuel Martos, tajante ante el fervor de los allí presentes. «El público habla por sí solo», espetó. No le faltaba razón. Famous acabó la Gala como el favorito de la audiencia, convirtiéndose así en el séptimo preferido del público en las siete galas que van de concurso. «Tienes todo el camino por recorrer, aquí y en el mundo», le reconoció Brisa Fenoy, miembro invitado del jurado en la velada.

Brisa Fenoy que, por cierto, protagonizó la gran controversia de la noche. Las redes sociales del programa le fotografiaron con una carpeta en la que se podían leer ciertas anotaciones sobre el programa, como que Famous sería el favorito de la gala... antes de que los concursantes cantasen. Cientos de usuarios se dieron cuenta de lo sucedido y acusaron al programa de «tongo» y de «amañar» las votaciones y resultados. Una espiral peligrosa que obligó al propio director de «OT 2018», Tinet Rubira, a dar la cara en Twitter para dar explicaciones. Sus aclaraciones, no obstante, no terminaron de convencer. Y curiosamente, Roberto Leal dio los porcentajes reales de los favoritos por primera vez desde que arrancó el concurso. ¿Casualidad o causalidad?

#OT18Gala7 Brisa Fenoy boicoteando OT enseñando el tongo que hay detrás MEJORES MOMENTOS OT2018 pic.twitter.com/4oxRYCQ1mo — Lo mejor de OT🎤🎶 (@Ot2_0_1_8) 7 de noviembre de 2018

Roberto Leal diciendo porcentajes de los favoritos, lo que no suele hacer nunca, para justificar que saliera favorito en el guion de Brisa. Una gestión un poco torpe del asunto, la verdad, como mínimo de cara los concursantes. #OT18Gala7 — Pere Solà Gimferrer (@PereSGimferrer) 7 de noviembre de 2018

Sabela, Natalia, Marta y Alba Reche, brillantes

Tras María y Famous llegó el turno de Miki y Sabela, que cantaron «No olvidarme de olvidar», de Rosana y Carlos Rivera. La gallega volvió a demostrar su tremenda evolución en el concurso y eclipsó a su compañero, que acabó entre los cuatro nominados. «Te has estancado», le dijo Martos. Sabela estuvo entre las tres favoritas del público una semana más (y ya van tres), pero no logró superar en votos a Famous. «Todavía no estás en el tren de cabeza, aunque te estás acercando mucho», le dijo Pérez-Orive a la joven, que crece a pasos agigantados en «OT 2018». Tampoco logró superarle Natalia, tercera en discordia y que brilló con «Flames», de Sia. «Me has emocionado mucho», espetó Ana Torroja.

Quedaban todavía dos actuaciones más. Alba Reche estuvo muy por encima de Carlos Right con «Contamíname», de Pedro Guerra. El cantautor tinerfeño había visitado la Academia durante la semana y el joven pareció superado por la presión. Como lo estuvo Julia, que interpretó a dúo junto a Marta «Love on top», de Beyoncé. La segunda estuvo radiante, no así la gaditana. «Ha sido tu peor actuación desde que estás en el concurso. Estabas descontrolada», valoró Pérez-Orive, antes de proponerla para la nominación por primera vez en «OT 2018».

Con Miki, Marilia, Carlos Right y Julia propuestos para abandonar la Academia, Noemí Galera y su equipo salvaron a la última, mientras que el resto de concursantes libraron de la quema a Miki. El catalán seguirá una semana más en la Academia pese a igualar a tres votos con Marilia, pero contar con el sufragio de Famous, el favorito. La joven, así las cosas, se enfrentará a la nominación por segunda semana consecutiva y se medirá a Carlos Right, al que solo votó Alba Reche.