Actualizado 11/10/2018 a las 02:17

«Operación Triunfo» vivió este miércoles su cuarta noche en Televisión Española y lo hizo despidiendo a África, una de las mejores voces del concurso. No lo dice quién firma esto, sino Noemí Galera, directora de la Academia de «OT 2018» y que reprobó públicamente la expulsión de la joven en una noche con más luces que sombras y que arrancó con la interpretación grupal del éxito de Coldplay «Viva la vida». Porque al fin y al cabo eso es siempre lo importante: disfrutar, aunque el programa no termine hasta pasada la una y veinte minutos de la madrugada.

La gala parecía teñida de júbilo y felicidad desde el primer segundo. Al «remake» –uno ve siempre el momento ideal para evocar al cine– que los aspirantes hicieron del «hit» de Coldplay le siguió la comprobación de que Televisión Española había podido resolver los incómodos fallos de sonidos de la pasada Gala 2. Además, los concursantes y Roberto Leal recordaron la importancia que deben tener la igualdad y el feminismo en la sociedad de hoy en día y el presentador desveló, orgulloso, que esta pasada semana se han batido «records históricos» de votaciones en «OT 2018». «Hemos recibido más de tres millones de votos, entre los que querían escoger a su favorito y los que buscaban salvar al concursante nominado», expresó el presentador, sacando pecho.

La velada en «Operación Triunfo» parecía transcurrir en un tono tan plácido que resultaba inquietante. Como si Estopa se hubiera erigido de repente en el escenario, saliendo de la nada como en todos sus conciertos, para entregar a todos los allí presentes –y a los televidentes– sus «Gafas de rosa». No estuvieron los hermanos Muñoz, pero sí Blas Cantó (un vestigio de Eurojunior, por cierto) y que deleitó a la audiencia con «Él no soy yo», su tema con el que triunfa por toda España. Aunque lo verdaderamente importante eran los concursantes. En especial los nominados, que debían batirse en duelo para aguantar una semana más en el «talent» de RTVE. África, que se terminó yendo, brilló emulado a Ariana Grande con «God is a woman»... y eso que decía que no se sabía la canción. Dave intentó mantener su ritmo con «Rock and roll búmerang», de Miguel Ríos. Y lo cierto es que consiguió cautivar a la audiencia, pero no al jurado... al contrario que África. «Qué pena no poder rebobinar y verte cantar así desde el principio», le dijo Joe Pérez-Orive, uno de los encargados de valorar a los concursantes y que no escondió su admiración por la joven.

Brillar sin «transmitir»

El nivel de casi todos los demás– que cantaron en duetos a excepción Julia– fue similar al de galas pasadas, o quizá algo más bajo salvo en algunos casos. Alba Reche y Marta levantaron a la audiencia con «Just give me a reason», de P!nk y Nate Ruess. Carlos Right y María se lucieron con «Contigo», de «El Canto del Loco», a pesar de que la joven reprobó públicamente a Dani Martín. Un cantante que, por cierto, es ídolo de Marilia, que rubricó una de las mejores actuaciones de la noche en compañía de Sabela. Ambas brillaron con «Cómo quieres que te quiera», de Rosario Flores, como Noelia y Famous lo hicieron con «What a fool believes», de Doobie Brothers. Julia, la única concursante a la que le tocó cantar sola, triunfó con «Born this way», de Lady Gaga y terminó la noche como «favorita» de la audiencia.

No estuvieron tan finos, por su parte, algunos de los preferidos del público, como Natalia y Miki. La primera eclipsó a Damion, su compañero de dúo con «Lo siento», de Beret, en una interpretación de la que salió nominado el joven. Por su parte, Miki firmó junto a Joan Garrido la que fue probablemente la peor actuación de la velada cuando versionaron a The Cure con «Friday, I'm in love», de The Cure. No se mordió la lengua al valorarles Joe Pérez Orive. «Has cantado como un kazoo o una trompeta de feria. No has conectado conmigo ni con este jurado en ningún momento», le espetó a Joan, con gesto contrariado. No fue más benévolo con Miki. «No se trataba de que copiaseis a The Cure. Te he visto queriendo brillar y no era lo que pedía la canción. Igual tienes que abrir menos la boca e intentar cantar menos. Parecías un profesor de inglés». Como no podía ser de otro modo, ambos fueron propuestos para la nominación.

Con África apabullada por Dave entre la audiencia –el 80% de los televidentes apoyaron al gaditano– la Academia debía decidir cuál de los cuatro chicos nominados, Miki, Joan Garrido, Dave o Damion, se merecía menos marcharse de «OT 2018». Aunque por momentos, pareció que Noemí Galera y los suyos no salvarían a ninguno. «Hoy hemos asistido a un problema grave de emoción y de transmitir por vuestra parte. Estamos a cuadros escoceses viendo que África se va, porque tiene una voz espectacular. No podemos seguir trabajando en esta línea y hay cosas que van a cambiar mucho. Mi misión es hacer que transmitáis, pero parece que no lo estoy consiguiendo. Estoy desolada», admitió en La 1 de TVE, antes de inferir con un triste bisílabo el nombre del aspirante al que libraban de la quema. «Miki».

Tras ello, le tocó decidir al resto de aspirantes. Esta vez sí –y no como la semana pasada–, optaron por salvar a Dave, que superó en solo un voto (5 a 4) a Joan Garrido, vencedor la semana pasada en el mismo «duelo» contra el andaluz. Los concursantes, así las cosas, decidieron que fueran Damion y Joan Garrido los nominados de la semana, que lucharán el miércoles que viene por aguantar en el concurso musical de referencia en la televisión. Damion, el mismo que hace solo unas semanas ganaba adeptos mientras cantaba en las calles de Madrid y al que ahora ven en directo varios millones de personas. Que «Viva la vida», como canta Coldplay. Y los sueños, también los sueños.