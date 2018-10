Actualizado 04/10/2018 a las 02:36

La tercera gala de «Operación Triunfo» –o la Gala 2, contando la primera como Gala 0– no pasará a la historia como la mejor del concurso musical. No fue la noche soñada por Televisión Española, que asistió desde el primer minuto a múltiples fallos técnicos de sonido que reconoció públicamente el propio director del programa, Tinet Rubira. Tampoco por Roberto Leal, el presentador , que tuvo que abanicar todos sus recursos para capear el temporal una y mil veces. Entre conversaciones entrecortadas, audios saturados y voces que no se terminaban de escuchar, Alfonso terminó la velada como el primer expulsado de «OT 2018». Misma suerte que correrán la próxima semana Dave o África, los nominados de la semana y que se jugarán su permanencia en la Academia.

La noche comenzó con la actuación grupal de los dieciséis aspirantes de «Operación Triunfo». Cantaron «Bonito es», de Los Sencillos, antes de que Roberto Leal presentase a los dos nuevos miembros del jurado: la vocalista Rosana y la experta en entretenimiento y castings Julia Gómez Cora, exdirectora general de Stage Entertainment España. La primera sustituía a Ana Torroja, ausente en la Gala 2 por «compromisos profesionales». La segunda hacía lo propio con Tony Aguilar en el puesto rotatorio del jurado y volvía al formato de RTVE tras la polémica valoración que el pasado enero hizo de Ana Guerra en la Gala 11 de «OT 2017». Entonces hizo llorar a la tinerfeña, al decir de ella que, vocalmente, estaba «muy lejos» de sus compañeros.

Con aquel recuerdo en la retina y los múltiples fallos acústicos en plató –admitidos por Rubira–, los concursantes fueron desfilando uno a uno ante el jurado. El primero en cantar fue Alfonso, aplaudido por su interpretación del éxito de John Legend «All of me», que versionó en esapañol. Tras ello, le tocó el turno a Sabela, la otra nominada de la noche. La gallega defendió «Benditas feridas» en todo un homenaje a su tierra y a Rosa Cedrón que fue bien valorado por el público.

Tu lo has dicho, algo pasa más allá del plató, aquí el audio sale ok. Tenemos problemas con la emisión, si. https://t.co/WqkaSqTXPM — Tinet Rubira (@tinetr) 3 de octubre de 2018

Mecánica similar a la Gala 1

Tras ellos e igual que la pasada semana, el resto de aspirantes cantaron por parejas. Los primeros en subir al escenario fueron Dave y Noelia, que en un tributo a su Andalucía natal cantaron el clásico «Volando voy». Aunque antes, le tocó brillar a Lola Índigo –o Mimi Doblas, la primera expulsada de «OT 2017»–. La vocalista, hoy concursante de «Tu cara me suena» y que triunfa en todo el mundo con su «hit» «Ya no quiero ná» interpretó su sencillo sobre el plató de «Operación Triunfo», donde se ganó la ovación y el reconocimiento del público. La joven trató de espolear a Alfonso y Sabela, con los nervios a flor de piel por ser los primeros nominados. «Yo me fui en esta gala. No pasa nada», espetó la cantante, de las concursantes que más están triunfando de su edición pese a su temprana expulsión.

Lo cierto es que Mimi dejó el listón bien alto, pero Noelia y Dave supieron mantenerlo. La primera, todo sea dicho, brilló más que su compañero. Después llegó el turno de María y África, que interpretaron «Friends», de Marshmello, uno de los éxitos de este pasado verano. A las dos jóvenes las sucedieron en el escenario Miki y Alba Reche con «Alma mía», de Natalia Lafourcade, antes de que Joan Garrido y Marilia defendieran «Another day of sun», una de las canciones de la oscarizada «La La Land».

Tras un pequeño receso amenizado por la actuación de Tequila, subieron al escenario las tres parejas restantes. Famous y Damion se atrevieron con otro «hit» de los últimos meses, «Déjala que baile», de Melendi, Arkano y Alejandro Sanz; Marta y Natalia brillaron con «Tainted love», de Imelda May; y Julia y Carlos Right dejaron claro que tienen mucha química al interpretar «Mi historia entre tus dedos», del artista italiano Gianluca Grignani.

Expulsiones, nominaciones... y la polémica con Mimi

Con la suerte echada, llegó el momento más amargo –y esperado– de la noche. Leal procedió a comunicar el primer expulado del concurso y ese no fue otro que Alfonso, que obtuvo un 21,2% del apoyo del público, por el 78.8% del que gozó Sabela. Tras ello, el presentador anunció a los tres favoritos de la semana: Alba Reche, Julia y Natalia. Una terna de la que se caía Noelia, la preferida de la pasada semana, pero que hacía justicia con Natalia y su gran interpretación de «Tainted love». La pamplonesa terminó la velada como la segunda favorita del concurso y se libró así de la posibilidad de ser nominada. «Tengo que felicitarte. Tienes una voz mágica y un sonido especial. Me has sorprendido muchísimo. De aquí a que tenga que pagar una entrada para verte queda poco», vaticinó Rosana.

El turno de las valoraciones no se hizo esperar. Sabela, Famous, Julia, Carlos Right, Noelia, Marilia, Marta, Miki, Alba Reche y Damion cruzaron la pasarela junto con Natalia. No tuvieron tanta suerte los otros cuatro concursante: Joan Garrido, África, María y Dave. Los dos primeros ya estuvieron entre los propuestos para la nominación la pasada semana y volvieron a estarlo en esta. En unas valoraciones, por cierto, que no estuvieron exentas de polémica. Con la audiencia muy presente de Gómez Cora, la mujer fue clara a la hora de evaluar a Joan. «Tenías una compañera perfecta para tu canción, pero no terminaste de expresarlo. Tenías que acompañar el número con todo tu cuerpo y no lo has hecho. Mira Mimi, que tampoco es bailarina, pero se lo cree».

Un veredicto que no sentó nada bien a la propia Mimi, que no dudó en hacerlo público en su perfil de Twitter. «Señora, si no fuera bailarina no podría hacer lo que acabo de hacer», escribió en la citada red social, en un comentario que en menos de una hora tuvo más de 60.000 interacciones. No hay que olvidar que, antes de aspirante de «OT 2017», Mimi fue concursante de «Fama, a bailar».

señora si no fuera bailarina no podría hacer lo que acabo de hacer — Lola Indigo (@lolaindigomusic) 3 de octubre de 2018

Con los cuatro participantes propuestos para la nominación, la decisión definitiva estaba en manos de los profesores de la Academia y del resto de concursantes. Los primeros libraron de la quema a María, mientras que los aspirantes salvaron en última instancia a Joan Garrido, en una votación que estuvo muy reñida hasta el final y que decidió el voto de Natalia, la favorita. Con ello, Dave y África terminaron la velada como los nominados de la Gala 2 y ahora el público debe decidir cuál de los dos seguirá en la Academia, en una noche que TVE despidió con un aplaudido homenaje a la voz de Charles Aznavour, icono de la música francesa y que falleció el pasado 1 de octubre a los 94 años.