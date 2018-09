01.10¡Esto ha sido todo desde ABC Play! ¡Ha sido un placer seguir la gala con todos ustedes! ¡En breves instantes, os dejaremos la crónica de Álex Jiménez con todo lo que ha dado de sí la gala de esta noche! ¡Y recordad, ya están las líneas abiertas para votar por vuestro favorito y por el aspirante que queréis que se salve! ¡Buenas noches!

01.08Con ello, ALFONSO y SABELA se convierten en los primeros nominados de esta edición de «Operación Triunfo 2018»

01.05¡Joan Garrido, el concursante salvado por el resto de aspirantes a seguir a «OT 2018»! Seis concursantes le han votado, por cuatro que se han decidido por Alfonso y tres por Sabela.

01.02Son ahora los concursantes quienes deben salvar a uno de sus compañeros...

01.00Turno ahora para la Academia, que debe salvar a uno de los cuatro concursantes propuestos por el jurado para la nominación... ¡Y esa es África, que cruza la pasarela!

00.59¡Con los cuatro nominados ya conocidos, Carlos Right cruza la pasarela!

00.58¡África, cuarta nominada por el jurado! «Tienes mucho potencial. Te he ido siguiendo esta semana, pero no he visto que hayas mejorado. Quiero que sigas en el concurso, pero no estás progresando», explica Joe Pérez-Orive

00.55¡Alba Reche, que ha brillado con Noelia y el «Respect» de Aretha Franklin, accede a la Academia! «Has estado brillante», confiesa Ana Torroja.

00.54¡Marta también cruza la pasarela, aplaudida por Manuel Martos!

00.53Sabela, tercera nominada de la noche. Su interpretación de «Échame la culpa» junto a Alfonso no parece haber gustado. «Tu actuación de hoy a mí me ha aburrido. Ha habido imprecisiones y falta de seguridad. En ningún momento, este jurado ha podido disfrutar de vuestra actuación», expresa Joe Pérez-Orive, tajante.

00.52¡Natalia, que brilló junto a Famous y su «Feel it still», accede a la Academia!

00.50¡María también cruza la pasarela! «Habéis estado muy bien y habéis superado con creces esa tensión del inicio de la semana», evalúa Tony Aguilar.

00.48Pese a su buen trabajo con «Échame la culpa», de Luis Fonsi y Demi Lovato, Manuel Martos decide nominar a Alfonso. «Tanto hoy como en la Gala 0 has tenido canciones que a priori te van muy bien. Lo has hecho de manera solvente y correcta, pero cuando tienes temas que están muy a favor tuyo se exige mucho más. A veces lo correcto no es suficiente», valora el jurado.

00.47¡Marilia se une a sus compañeros! ¡La joven se suma a Noelia, Damion, Miki, Famous y Dave y sigue en la Academia!

00.46¡Dave también cruza la pasarela! ¡Su interpretación ha fascinado a Tony Aguilar y accede limpiamente a la Academia!

00.44Más suerte ha tenido Julia, compañera de dúo de Joan. «Tienes aptitudes y calidad para ganar el concurso. Has sido generosa con tu compañero y nos has producido sensación de seguridad», evalúa Joe Pérez-Orive. La joven se une a Noelia, Damion, Miki y Famous.

00.42Joan Garrido, primer nominado de la noche. «Has estado trabajando muy bien, pero te he visto inseguro, como arropándote en Julia. Da la sensación de que no tienes confianza al 100% en lo que eres y puedes llegar a ser. Lamentablemente, queremos dejar en manos de la Academia, tus compañeros y el público si debes o no quedarte una semana más», le ha dicho Ana Torroja.

00.41¡Famous ha brillado con «Feel it still» y cruza la pasarela! «Queremos verte en otros registros, pero hoy has brillado», aplaude Tony Aguilar.

00.39¡Miki se une a Damion y Noelia! «Te ha tocado una canción en la que no te puedes lucir vocalmente. Pero lo has hecho muy bien, has enloquecido al público y estoy seguro de que nos vas a seguir demostrando que tienes una gran voz», valora Manuel Martos

00.36Comienzan las valoraciones. Ana Torroja evalúa a Damion. «Tienes una voz preciosa, pero esa introversión que tienes no te deja hacer grandes cosas. Creemos que tienes algo que todavía está en bruto y debes trabajar. Pero te queremos dar la posibilidad de que cruces la pasarela». ¡Damion se salva!

00.32¡Los tres favoritos son... Natalia, Miki y Noelia! ¡Y la PRIMERA FAVORITA de la edición es NOELIA!

00.30¡Ojo, porque Roberto Leal se dispone a dar el nombre del favorito de la semana!

00.28¡Emoción al volver a ver a Aitana junto a los aspirantes de «OT 2018»! ¡Hace nada, ella estaba ahí sentada, como uno de ellos! ¡Hoy, es una estrella internacional!

00.24¡Salta al escenario Aitana Ocaña para interpretar «Teléfono», su exitoso primer single! ¡¡El plató entero ruge!!

00.22Roberto Leal confiesa que el concierto previsto para cerrar la gira de «OT 2017», el 27 de diciembre de 2018 en el Palau Sant Jordi de Barcelona finalmente no será el último. «Se vendieron más de 2.000 entradas en solo media hora y hay mucha gente que se ha quedado sin plaza. Algo habrá que hacer, entonces...», explica a la audiencia

00.20¡El programa cierra las líneas para poder votar a los favoritos del público! ¡La suerte está echada!

00.19¡Brillantes Natalia y Famous! «Solo digo una cosa... ¡Wow!», aplaude Manuel Martos. «Habéis estado fenomenal», coincide Tony Aguilar.

00.16Última pareja de la noche: Natalia y Famous con «Feel it still», de Portugal. The Man. ¡Ahí van!

¡Ya están disponibles, en las plataformas digitales, todas las canciones de esta Gala 1 de «OT 2018»! ¡Lo ha contado en directo Roberto Leal y lo confirma el programa de RTVE!

¡Tremendos Joan Garrido y Julia! ¡La pareja ha brillado con «Vuelvo a verte» y ambos han demostrado que tienen mucha química en el escenario!

00.05¡Séptima pareja de la noche! ¡Joan Garrido y Julia cantan «Vuelvo a verte», de Malú y Pablo Alborán! Malú que, por cierto, no se ha quedado a ver a los «triunfitos» cantar su canción...

23.55¡Se sube ahora al escenario Malú! ¡La artista interpretará «Todos los secretos», una de las canciones de su nuevo disco, «Oxígeno»!

23.50Tony Aguilar, crítico con Marta. «En ocasiones pareces un poco un caballo desbocado. Necesitamos un poco más de control», valora el DJ. «Pero bueno, está bien, ¿eh?», concluye.

¡Queremos saber qué canción de las cuatro primeras de la noche te ha gustado más! ¿«El ataque de las chicas cocodrilo», de Hombres G, a manos de Miki y Carlos Right; «Perfect», de Ed Sheeran, en las voces de Damion y África; «Échame la culpa», de Luis Fonsi y Demi Lovato cantada por Alfonso y Sabela; o «Alfonsina y el mar», de Mercedes Sosa, e interpretada por Dave y Marilia?

23.42¡Turno para Marta y María! ¡Van a cantar un clásico de las fiestas del verano de cada pueblo que se precie: «Ella», de Bebe!

23.39Una Noemí Galera que, por cierto, se sumó públicamente a las quejas con respecto a los horarios de RTVE para emitir «OT 2018».

23.38Conexión en directo con la Academia, que también ha alucinado con Alba Reche y Noelia. «Estamos flipando», cuenta Noemí Galera, la directora de la Academia de «OT 2018».