Famous, ganador de OT 2018

Actualizado 20/12/2018 a las 01:48

Este miércoles tuvo lugar la esperada final de «Operación Triunfo», en la cual Julia, Sabela, Famous, Alba Reche y Natalia compitieron por llevarse la medalla de oro de la edición. Cada uno de los cinco finalistas llegaba con el reto de cantar dos canciones en solitario para demostrar que eran merecedores de ganar el programa. El primero de los temas fue el que ellos mismos quisieron defender, mientras que para su segunda actuación deberían cantar de nuevo la canción que cantaron en la Gala 0 de «OT».

Era el público quien debía decidir el ganador de «OT». La primera ronda de votaciones terminaría cuando los finalistas hayan cantado su primera canción. En ese momento, Roberto Leal leería los nombres de los dos concursantes menos votados, que quedarán relegados al cuarto y quinto puesto.

Antes de empezar a competir hicieron la última actuación grupal de la temporada cantando «The edge of glory», de Lady Gaga. Cuando bajaron del escenario tomaron la palabra los jueces. «Ha sido una semana de estrés y yo lo que os aconsejo es que dejéis eso atrás y que estéis al 100%, disfrutéis y nos hagáos disfrutar», les dijo Ana Torroja. «Jamás recuerdo una final tan reñida», aseguró Joe Pérez, «eso significa que sois todos muy buenos, ¡enhorabuena!».

Los finalistas cantarían por orden alfabético, por lo que la primera en subirse al escenario fue Alba Reche. «La canción que he escogido mezcla rock y jazz, que son dos de mis géneros favoritos. Además, es una canción que me ha dado suerte», le confesó a Roberto Leal la finalista. «No puedes saber cómo va a ser tu paso por el programa», contó Alba, «hasta que no estás dentro no lo sabes. Hay momentos de mucha presión, pero siempre tienes que tirar para adelante».

La finalista cantó «Creep», de Radiohead, enfundada en un elegante vestido blanco. El público estalló en aplausos y Joe Pérez, el más exigente de los jurados, le dio a Alba las «gracias, porque has sido una bendición para este programa».

Fue después el turno de Famous, uno de los favoritos de la audiencia desde el comienzo de «OT». El sevillano cantó «And I Am Telling You I’m Not Going» de Jennifer Hudson, que interpretó mostrando sus excelentes dotes vocales. Cuando acabó la canción, el público empezó a corear su nombre. «¡Qué grande! Eres una bestia en el escenario y nos has arrastrado a todos. Eres un espectáculo Famous», le felicitó Ana Torroja.

La tercera actuación de la noche no fue de ninguno de los finalistas, sino David Otero y Rozalén, que presentaron su nuevo tema, «Baile». «Ahora os queda todo lo importante y trabajar mucho», les recordó Rozalén a los finalistas, «tenéis que recordar que lo único que importa son las canciones».

Tras este descanso se subió al escenario Julia, que cantó «Déjame ser» de Manuel Carrasco. «Estoy orgulloso no de cómo has cantado esta canción, sino cómo la has hecho tuya», la felicitó Manuel Martos, «pase lo que pase tú has conseguido el verdadero triunfo de este programa, que es que todo el mundo sepa quién eres».

La penúltima en cantar en la primera ronda fue Natalia, que había elegido «Never Enough» de Loren Allred. Joe Pérez elogió su actuación, le dijo que había sido «un regalo para esta edición de "OT". Y te digo que las próximas navidades, si sacas un disco, yo lo pediré para los Reyes Magos».

Para cerrar la primera ronda de esta final de «OT 2018» canta Sabela, que interpretó «Tris Tras», de Marful. «Una de las cosas más maravillosas que tienes es que eres fiel a tu esencia y a tus raíces», le dijo Ana Torroja, «pero a pesar de eso te has abierto y has aprendido mucho en estos tres meses. Gracias por hacernos disfrutar».

Antes de que Roberto Leal anunciase qué dos finalistas quedaban en cuarto y quinto lugar se subió al escenario Pablo Alborán para presentar «Tu refugio», su último single. Antes de empezar a cantar, el artista tuvo un bonito detalle dedicándole su actuación a «todas las personas que han vivido una pérdida tan terrible como la que vemos estos días por televisión», en referencia al asesinato de Laura Luelmo.

Llegó el momento de conocer qué tres concursantes pasaban a la segunda ronda. Roberto Leal abrió el sobre y anunció que el quinto clasificado de «OT», con el 10% de los votos, es Julia. Los votos decidieron que la cuarta clasificada fuese Sabela, por lo que quedaron en pie por el título Famous, Alba y Natalia.

Una vez cerrada la primera ronda, los marcadores se pusieron a cero y se volvieron a abrir las votaciones. Los tres finalistas tuvieron que cantar el tema de la Gala 0 y se estrenó Alba con «Dangerous Woman» de Ariana Grande. Acto seguido fue el turno de Famous, que cantó «Faith» de Stevie Wonder. Por último actuó Natalia, que cantó «Crazy» de Gnarls Barkley.

Para cerrar definitivamente la gala Amaia cantó «Un nuevo lugar», su último canción. Roberto Leal empezó por la cola, y dijo primero quién era el tercer clasificado, con un 29% de los votos: Natalia. El ganador, con el 36% de los votos y sus consiguientes 100.000 euros, resultó ser Famous. Muy emocionado, el sevillano quiso agradecerle al público y a todos los miembros de «OT» la oportunidad que le habían brindado.

Como colofón a esta edición de «OT 2018», todos los concursantes que ingresaron en la Academia cantaron «Somos», el himno del programa.