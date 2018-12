«La llorona» Alba Reche interpreta «La llorona»

Con «La llorona» Alba Reche vino a demostrar lo que gran parte de la audiencia ya sabía y es que, además de poseer una voz de lo más potente, la joven es una de las mejores actrices de la academia de Gestmusic. Alba Reche no solo clavó la actuación durante la gala sino que también logró emocionar a sus profesores y compañeros en los pases de micro previos a la gala. Si no la viste, es hora de disfrutarla.

«Toxic» Alba Reche y Natalia interpretan «Toxic»

El popular tema de Britney Spears juntó en el escenario a dos de las favoritas, Alba Reche y Natalia. Las jóvenes aceptaron el reto y demostraron que la audiencia no suele equivocarse cuando elige a sus predilectos, pues sobre el escenario pudimos ver sus increíbles dotes artísticas y su talento no solo para la canción sino también para el baile. Uno de los grandes números de esta edición que, sin ninguna duda, el dúo interpretará en la gira de OT 2018.

«This is me» «This is me»

La actuación grupal de la Gala 1 cautivó a los espectadores. El tema, de hecho, es uno de los más buscados en YouTube y, hasta la llegada de «Somos», ha sido una suerte de himno para los concursantes de esta edición. «This is me», perteneciente a la banda sonora de «El Gran Showman» es la única canción grupal —a excepción de 'Somos'— en la que cantan todos los chicos.

«Respect» Alba Reche y Noelia interpretan «Respect»

En la Gala 1 de OT 2018 Alba Reche y Noelia brillaron especialmente. Nada hacía suponer, a tenor de aquella maravillosa actuación, que Noelia no alcanzaría la final junto a su compañera. «Respect» de Aretha Franklin, fue toda una declaración de intenciones que gustó al público y emocionó al jurado.

«Take me to church» Famous interpreta «Take me to church»

Famous es una de las grandes voces de esta edición y un serio candidato para ganar OT 2018. El sevillano lo ha demostrado en numerosas ocasiones y, pese a su juventud, no ha decepcionado en ninguno de sus retos. «Take me to church» fue la primera canción en solitario del finalista, un tema vocalmente muy complicado y con el que logró dejar al jurado sin palabras.

«Lo siento» Damion y Natalia interpretan «Lo siento»

El tema de Beret le valió la nominación a Damion pero, aun así, se ha convertido en una de las grandes actuaciones de la última edición. Aunque el tema demuestra que Natalia es vocalmente superior a su compañero, la compenetración de la pareja sobre el escenario merece dejar de lado otros detalles vocales.

«Voy en un coche» María interpreta «Voy en un coche»

María no era una de las grandes voces de esta edición pero aportó al público otros ingredientes de igual o más valía en todo artista que se precie. La joven clavó esta actuación que le valió el elogio del jurado por su gran interpretación. Unas cuantas galas después, con «Amorfoda», el esfuerzo interpretativo de María fue tildado de sobreatuación... cosas del directo.

«Mi historia entre tus dedos» Carlos Right y Julia interpretan «Mi historia entre tus dedos»

«Mi historia entre tus dedos» encumbró a Julia y Carlos Right y, de paso, suscitó los rumores sobre una posible relación entre ambos que jamás llegó a confirmarse. Podría ser, para entendernos, el «City of stars» de esta edición. La canción, eso sí, da buena cuenta del poderío vocal de Julia, justa finalista de OT 2018.

«Uptown Funk»

Sin palabras dejó Famous a los profesores cuando, durante el primer pase de micros de «Uptown Funk» demostró moverse como un bailarín de sobrada experiencia. Eso, sumado a su chorro de voz, dio como resultado una actuación que ya queda para los anales de la historia de «Operación Triunfo».

«Negro Caravel» Sabela interpreta «Negro Caravel»

Sabela, una de las favoritas de la audiencia de esta edición, ha apostado varias ocasiones por la música gallega para cautivar a los seguidores del concurso. Y lo ha conseguido. En la primera ocasión logró librarse de la expulsión y en la última gala emocionó a los presentes en el plató de «Operación Triunfo» gracias a «Negro Caravel», toda una obra de arte.

«Una Lluna a l´aigua» Miki interpreta «Una lluna a l´aigua»

Era el primer tema en catalán de «Operación Triunfo» y Miki lo bordó. El de Barcelona puso en pie a buena parte de la audiencia que contemplaba el show desde sus casas y certificó que al joven puede esperarle un prometedor futuro artístico una vez termine el programa. Gran actuación.

«Je veux» Alba Reche interpreta «Je veux»

Otra vez Alba Reche. La joven interpretó este tema en francés, al que dotó de su inconfundible sello personal. Sin duda, la de Alba Reche es una de las voces más características de la academia.

«The Scientist» Natalia interpreta «The Scientist»

Aunque Natalia tiene grandes actuaciones en el concurso, «The Scientist» es sin duda alguna una de las mejores. Por algo logró convertirse en la primera finalista del concurso.

«Set fire to the rain» Sabela canta «Set fire to the rain»

Sabela ha demostrado en esta edición de «Operación Triunfo» que es una de las artistas más polivalentes del concurso musical de RTVE. Lo hizo, en gran parte, cuando puso su voz a «Set fire to the rain», de Adela, en una actuación que supuso un antes y un después en su paso por el programa.