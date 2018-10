Actualizado 01/11/2018 a las 01:32

«Operación Triunfo» celebró su séptima noche de «OT 2018» y lo hizo diciendo adiós a una de sus mejores voces, la de Damion. El aspirante canario no logró superar a Marta y la audiencia determinó, con un 59% de votos, que debía marcharse de la Academia. La noche, no obstante, dio para mucho, como para que Natalia, Alba Reche, Famous y una sorprendente Sabela, que está yendo de menos a más, conquistasen a la audiencia, al público y al jurado con sus voces.

Después de la actuación grupal, en la que los aspirantes cantaron «Vivir así es morir de amor», el mítico tema de Camilo Sesto versionado por La Casa Azul, la velada arrancó con Damion atreviéndose con «Gods plan», de Drake. El canario, al que descubrió ABC cantando por las calles de Madrid, brilló en su actuación, como lo hizo Marta versionando a Michael Jackson y su «Leave me alone». Una canción de lo más complicada del Rey del Pop, pero que no pesó en absoluta a la aspirante malagueña. «Eres un ejemplo de lo que hay que hacer cuando se está nominado», reconoció Ana Torroja.

Tras ello, Famous y María interpretaron «1, 2, 3», de Sofía Reyes, Jason Derulo y De La Ghetto, en una actuación en la que el sevillano lo bordó con su voz y en la que la joven derrochó sensualidad. Ambos fueron la antesala de una de las grandes actuaciones de la noche: la de Sabela. En las últimas semanas la gallega está demostrando ser una de las grandes voces de «OT 2018» y puso la piel de gallina al respetable con su versión de «Set fire to the rain», el icónico tema de Adele. «Con esta canción podían pasarte dos cosas: o que te estrellases o que te salieses, pisases fuerte y dijeras "aquí estoy". Y ha pasado lo segundo», reconoció Manuel Martos. No le faltaba razón.

Sabela y Alba Reche lo bordan

Famous, María y Sabela pusieron el listón muy alto. Casi inalcanzable para Carlos y Marilia y su colorido «Lucky», de Jason Mraz y Ximena Sariñana. Quien sí que lo alcanzó, y de sobra, fue Alba Reche, que hizo enloquecer al público con «La llorona», de Chavela Vargas. «Me ha encantado», reconoció Joe Pérez-Orive, que sucumbió al excelente nivel de la ilicitana.

Quedaban solo dos canciones, más allá de la actuación de Tom Walker, invitado de honor al concurso y que cantó su reconocido «Leave me a light on». La primera fue la de Noelia y Julia, dos de las favoritas, que se hicieron fuertes con «Tú y yo volvemos al amor», de Mónica Naranjo, antes de que Miki y Natalia cerrasen la noche con brillantez gracias a «Shallow», una de las canciones más icónicas de «Ha nacido una estrella», la nueva película de Bradley Cooper y Lady Gaga.

En una noche que estuvo marcada por la polémica expulsión de Itziar Castro como profesora de interpretación de «OT 2018», el jurado fue claro desde el inicio de la velada. «La falta de sacrificio es intolerable. Me gustaría que tuvierais en cuenta los miles de personas que cada día están soñando por poder disfrutar de esta suerte que tenéis vosotros. Ha habido momentos en los que no habéis aprovechado vuestra oportunidad», señaló Pérez-Orive.

De un modo u otro, quien sí parece estar haciéndolo es Alba Reche, que tras cuatro noches entre los cuatro favoritos (siempre, salvo la Gala 1) por fin se coronó como la preferida del público y se libró de la nominación. Junto a ella, estuvieron en el podio Famous y Sabela, que también lo estuvo la pasada gala.

En la otra cara de la moneda, se ubicaron María, Marilia, Noelia y Miki, propuestos por el jurado para marcharse de la Academia. De ellos, los profesores salvaron al chico. «Solo has desafinado en la última frase», reconoció Noemí Galera. Lo contrario que dijeron a Noelia. «Tú has desafinado, cariño». Una valoración con la que la joven, a la que jurado y profesores no dejan de recordar su talento, demostró no estar de acuerdo.

«No creo que haya desafinado... bueno, tendré un instrumento privilegiado como dicen. Pero no sé. No soy un Ferrari tampoco», sentenció la joven, dejando boquiabiertos a Leal, al jurado, al público y a sus compañeros de «OT 2018» y derrumbándose ante la presión y la alta exigencia.

Noelia y Marilia, nominadas con polémica

Después de las palabras de Noelia llegó el momento de que los concursantes salvasen a una de las tres compañeras. Todo estuvo muy igualado, con tres votos para María y Noelia y dos para Marilia. Sin embargo, el voto de la favorita, Alba Reche, había ido para María, con lo que Noelia y Marilia acabaron como nominadas de la noche.

En ese instante, Noelia no pudo contenerse y rompió a llorar. «Qué mojón, tío, de verdad», acertó a decir desconsolada, mientras Leal y Marilia trataban de calmarla. Favorita en la primera gala, la joven tratará de salvarse ante Marilia, de la que el jurado dijo que tiene que «trabajar mucho más» y que también estuvo entre las propuestas para marcharse la pasada semana.