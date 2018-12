Actualizado 19/12/2018 a las 17:27

La décima edición de «Operación Triunfo» llega esta noche a su final. El «talent show» musical de RTVE se despide hoy de la televisión en una velada en la que uno de los cinco finalistas –Natalia, Famous, Alba Reche, Sabela o Julia– se coronará como el ganador o ganadora de «OT 2018» y recogerá el testigo de Amaia Romero, vencedora de la pasada edición del programa.

Sin embargo, ninguno de ellos tendrá sencillo coronarse en la cima de «Operación Triunfo», pues esta entrega del programa parece bastante más igualada de lo que estuvo «OT 2017», en la que la pamplonesa Amaia fue la favorita de la audiencia en tres galas y nunca estuvo entre los aspirantes propuestos para abandonar la Academia, aunque cierto es que el jurado puso su nombre en duda en la Gala 0, junto a Mario Ortiz y Joao Henrique, que se quedaron fuera del programa, y en compañía de dos de las primeras expulsadas del concurso, Mimi Doblas (hoy Lola Indigo) y Thalía Garrido. Pese a ello, superó en la final a Aitana por un ajustado 4% del escrutinio. El 46% de los votantes en la última ronda de la final escogieron a Amaia como ganadora de «OT 2017», por el 42% que optó por Aitana. El 12% restante fue para Miriam, clasificada en tercer lugar.

En esta edición, no hay ningún concursante que se acerque a los guarismos de «favorita» de Amaia, sino que todo parece mucho más ecuánime. Los cinco finalistas han sido escogidos como favoritos solo en una ocasión, y el único aspirante en conseguir ser el preferido del público durante más de una gala fue, Miki, que lo fue en dos, pero que terminó expulsado la pasada semana y se quedó fuera de la final.

Los riesgos de «Albalia»

La navarra, curiosamente, acudirá esta noche a plató para presentar su primer sencillo, «Un nuevo lugar», y aunque en «OT 2017» parecía más «sobrada» que el resto –que no se malinterprete–, quizá la participante que más se asemeje a su estatus sea Natalia Lacunza. Al igual que Amaia, Natalia también es de Pamplona y es una de las grandes candidatas a ganar «Operación Triunfo». Está entre las preferidas de la audiencia desde el inicio y prueba de ello es que fue una de las tres concursantes más votadas en las tres primeras galas, logrando salir como favorita en la segunda. Sin embargo, de las otras seis noches en las que pudo salir «favorita», solo consiguió estar una vez entre los tres más votados, en la Gala 7, que terminó con Famous como el preferido de la audiencia.

Su carisma, polivalencia y talento es más que evidente y prueba de ello es que es la protagonista de «Hielos El Musical», uno de los cortometrajes que participaron en esta última edición del Festival de Cortos FIBABC. Aunque volviendo al ámbito musical, Natalia ha logrado emocionar al respetable y al jurado en más de una ocasión en su paso por «OT 2018», en el que ha regalado actuaciones memorables como «The Scientist», «Flames» y más recientemente, «Bang Bang». Fue la primera finalista seleccionada por el jurado del concurso, que la valoró de manera unánime con un 10 y ahora, sueña con mantener el nombre de Pamplona en lo más alto.

Aunque uno de los mayores hándicaps a los que puede hacer frente Natalia en la final de «OT 2018» tiene que ver con un factor que también afecta a otra concursante: Alba Reche. Ambas han forjado una gran amistad en la Academia, que llevaron a su máximo esplendor cuando cantaron «Toxic» juntas, y gran parte de la audiencia las apoya por igual. De hecho, el público habla de las dos bajo el pseudónimo «Albalia», vocablo que surge al unir sus nombres. La complicidad entre ambas es tal que los votantes afines a ambas podrían dividir el voto, lo que perjudicaría en los resultados a las dos concursantes. Aunque solo ha sido favorita en una ocasión, Alba ha sido la aspirante que más veces ha estado entre los tres aspirantes más votados de cada gala, pues lo estuvo en siete de las nueve galas en las que hubo favorito. La aspirante ha dado grandes muestras de su versatilidad en numerosas ocasiones. Ha cantado en inglés, francés y castellano, siempre desatando la euforia de una audiencia que se ha rendido a ella al ritmo de «Je veux», «Respect» (que cantó junto a Noelia) y sobre todo, «La llorona», en la que ha sido una de las grandes actuaciones de «OT 2018».

Las opciones de Famous, Sabela y Julia

Opciones de ganar el programa tiene también Famous, otra de las grandes voces de «OT 2018». El concursante negro ha sido uno de los aspirantes más destacados del concurso desde el inicio y es uno de los favoritos a alzarse con el primer puesto en el «talent show» musical. Sus cualidades vocales le han hecho exhibirse en prácticamente cualquier registro, desde boleros a temas de lo más marchosos y han reivindicado sus opciones de coronarse en «Operación Triunfo». El sevillano derrocha desparpajo por todos los costados y en las últimas semanas se ha terminado de soltar, con memorables actuaciones como «Uptown Funk» enfundado en su camiseta más particular y en la que se leía su nombre. Su estilo musical le ha convertido en el favorito de la audiencia para ir a Eurovisión desde el inicio del programa. Un reto que, como él mismo ha reconocido, le haría mucha ilusión poder afrontar.

Según una una encuesta lanzada por ABC Play en Twitter, el ganador de «OT 2018» saldrá de la terna compuesta por Natalia, Famous y Alba Reche. Así lo ha dictaminado cerca de un 90% de los votantes, aunque hay otras dos candidatas que podrían dar la sorpresa. Una es Sabela, otro de los mejores talentos vocales de «Operación Triunfo» y sin duda, la concursante que más ha mejorado en su paso por el programa. El jurado la puso en duda en la Gala 0 y en la Gala 1, estuvo nominada y venció a Alfonso, primer expulsado de la edición, en la votación final. Sin embargo, a partir de entonces no ha dejado de crecer y no volvió a estar en la rampar de salida hasta la última gala en la que hubo nominaciones.

Su trabajo, constancia, determinación y disciplina han cautivado a la audiencia de «OT 2018», que la considera como una de las mejores artistas del concurso. Tras tres galas entre las tres aspirantes más votadas, terminó la Gala 8 como «favorita» y cerró su círculo particular, al que podría dar continuidad esta noche coronándose como ganadora de «OT 2018». La pasada semana, un 43% de votantes dictaminaron que accediese a la final por delante de los otros dos candidatos que optaban a un puesto en la misma, Julia (37%) y Miki (20%), que se quedó fuera. Números que otorgan posibilidades a la talentosa cantante gallega, que se ha lucido incluso tocando la pandereta y que se ha salido en inglés («Set fire to the rain»), castellano («El cuarto de Tula») y en su gallego natal («Negro caravel»). Algunos medios especializados, de hecho, la dan como favorita para ganar el programa.

Cierra la lista de finalistas la que probablemente sea la aspirante más regular de «OT 2018»: Julia. La gaditana, favorita del público en la Gala 3, ha firmado un excelente concurso, en el que apenas ha tenido fallos y se ha lucido con temas como «90 minutos», de India Martínez, que dejó a la joven exhibir su talento para el flamenco. Más allá de ello, la concursante ha dejado notables muestras de su solvencia, como cuando cantó «Born this way» por Lady Gaga o con su interpretación de «A que no me dejas», de Alejandro Sanz. La semana pasada, puso en pie al respetable, guitarra en mano, con «Ya lo sabes», de Antonio Orozco.

Cinco aspirantes, así las cosas, opositan esta noche a hacerse con el premio final de «OT 2018». El nivel está muy parejo, por lo que las actuaciones de la última gala podrían decantar la balanza. Con Alba, Famous y Natalia como potenciales favoritos, no hay que perder de vista a Sabela y Julia, que también cuentan con un gran número de adeptos y que lucharán hasta la saciedad por intentar cumplir su sueño más inmediato: ganar «Operación Triunfo».