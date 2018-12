22:57La concursante encargada de romper el hielo es Alba Reche, que se sube al escenario para cantar «She used to be mine», de Sara Bareilles. Al acabar de cantar apareció en plató Marina, la hermana de Alba, con quien se presentó al cásting de «OT»: «Estoy muy orgullosa de ella. Una vez que nos presentamos, con que una pasase nos bastaba». Ana Torroja le reconoce a Alba que «soy de lágrima fácil, pero eso no quiere decir que cualquier cosa me conmueva. Eres mágica, eres cautivadora. Tu voz está llena de colores, de matices y eres capaz de llegar. Todo el jurado quiere agradecerte que compartas tu talento».