No están siendo unos días sencillos en la Academia de «Operación Triunfo». El pasado jueves, en el reparto de temas para la Gala 4 de «OT 2018», los profesores decidían que Miki y María debían interpretar «Quédate en Madrid», de Mecano. Todo un reto para ambos concursantes, que debían defender un tema interpretado por Ana Torroja, vocalista del icónico grupo madrileño y que también ejerce como jurado del concurso musical de RTVE. Es decir, que la consolidada cantante debería evaluar a los «triunfitos» entonando su propia canción sobre el plató.

En un primer momento, tanto Miki como María parecieron sentirse cómodos con el tema... aunque nada más lejos de la realidad. Poco después, la joven solicitó cambiar una palabra de la canción al considerarla inadecuada y ofensiva. En concreto, «mariconez», que quería sustituir por «estupidez». Desde la Academia aseguraron que lo estudiarían, pero fue la propia Torroja quien declinó la sugerencia de María. «No he autorizado a nadie a cambiar la letra de una canción que sigo cantando hoy en día. No estoy de acuerdo en cambiarla y no soy quien para hacerlo. El autor de la canción es José María Cano, él la escribió para Mecano y nadie puede modificar una letra sin permiso del autor», escribió la cantante en su perfil de Twitter.

Unas declaraciones que fueron aplaudidas por el cantante Mario Vaquerizo y por Joe Pérez-Orive, compañero de Torroja en el jurado de «OT 2018»; y que se sostienen sobre el Artículo 14 de la Ley de Propiedad Intelectual, que autoriza al autor de una canción a «exigir el respeto a la integridad de la obra e impedir cualquier deformación, modificación, alteración o atentado contra ella». A ellas también se suscribió el propio José María Cano, creador del tema y que se negó en rotundo a cambiar siquiera una coma de su canción, tal y como comunicó a los jóvenes la propia directora de la Academia, Noemí Galera.

A favor... y en contra

«José María Cano no nos permite cambiar “mariconez”. Él es el autor de la canción, de modo que el miércoles tenemos que cantarla así», señaló Galera... que en cambio, rompió una lanza en favor de sus pupilos. «No obstante, llevo 30 años escuchando esa canción. En los ochenta no estaba escrita con esa intención, pero me ha hecho replantearme que ahora quizá tenga otro significado. Me gusta ver que chicos de veinte años me hacen cuestionarme cosas. Y os quiero dar las gracias por eso, porque no nos callamos y lo decimos. Es la juventud que quiero, y es la que quiero que mis hijos tengan como referencia. Vamos a aceptar la decisión del autor, pero os agradezco la valentía que habéis tenido», les dijo Galera, que sin embargo el pasado año fue muy crítica con Ana Guerra y Aitana cuando dijeron abiertamente que no estaban conformes con la letra de «Lo malo».

En estos días, diversas personalidades se han pronunciado a favor y en contra de ambos sectores. Miguel Ángel Rodríguez, «El Sevilla», vocalista de «Mojinos Escozíos», fue muy crítico este martes con María en «Arusitys», el programa de Alfonso Arús en La Sexta. «Esta chica, que casi nadie sabe quién es, está en un programa de televisión que se llama “Operación Triunfo”. Ya quisiera llegar a la altura de Ana Torroja», expresó sobre la concursante. «Esta chica se ha permitido el lujo de quitarle un trozo de la letra a una canción de Mecano. Probablemente, el día de mañana nadie cantará sus canciones», recalcó.

A favor de Mecano, aunque con menos dureza, también se expresó Roberto Leal, presentador de «OT 2018» en TVE. El conductor del programa musical aseguró, en una entrevista radiofónica en «Hoy por hoy», de la Cadena SER, que él «nunca cambiaría la letra». «Estoy de acuerdo con el grupo, la intérprete y el autor. No creo que haya que cambiar la letra. La canción es del año 1988, tocarla ahora no tiene sentido», recalcó. Otras personalidades, como el actor Brays Efe, conocido internacionalmente por interpretar a Paquita Salas en la serie homónima de Netflix, se han posicionado en favor de la joven.

La controversia llega al Congreso

La polémica sobre el ya bautizado como el «Mariconez Gate» ha arribado incluso al Gobierno de España. Francisco Polo, Secretario de Estado por el Avance Tecnológico de Pedro Sánchez, ha defendido a la joven aspirante de «OT 2018». «“Mariconez” era homofobia en los ochenta y lo es ahora. La diferencia es que antes había que callar aunque doliera y ahora no», ha expresado en Twitter. Otros, como Juan Carlos Girauta, portavoz de Ciudadanos, o Rosa Díez, apoyaron a Ana Torroja. «La ministra de justicia, entonces fiscal –Dolores Delgado–, llama maricón al hoy ministro del interior, el juez Marlaska, sin que la izquierda divina se ofenda. Pero si aparece la palabra “mariconez” en una canción de Mecano de hace 30 años se rasgan las vestiduras. ¡Hipócritas!», señaló la última en su Twitter.

Así las cosas y con lo sucedido entre Miki, María y Ana Torroja, la quinta gala de «Operación Triunfo» se presenta de lo más emocionante. Se da la circunstancia, además, de que Amaia Romero, ganadora de «OT 2017», interpretó la canción al piano durante la pasada edición, en un ensayo en la Academia, y no se sintió incómoda con el vocablo «mariconez». En la última gala, María ya protagonizó otra controversia al destacar en la Gala 3 de «OT 2018» que no le gustaba Dani Martín, vocalista de «El Canto del Loco» y al que tuvo que versionar la pasada semana.