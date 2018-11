Actualizado 21/11/2018 a las 02:31

«Operación Triunfo» ya ha pasado su ecuador y ya solo quedan nueve concursantes en la Academia, que esta noche serán ocho y el miércoles que viene, siete. El nivel cada vez es más alto y cada vez hay menos candidatos para ganar «OT 2018» y representar a España en Eurovisión, algo a lo que el año pasado optaron en última instancia Amaia, Aitana, Miriam, Alfred, Ana Guerra y Agoney.

De todos los concursantes que formaron parte el pasado año de «OT 2017» quizá Aitana y Ana Guerra sean las que más han triunfado hasta el momento. Al ritmo de «Lo malo», una de las canciones del pasado verano por excelencia, las dos jóvenes han escalado hasta la cima del panorama musical. Hasta tal punto que incluso lanzaron hace dos meses una versión de su canción junto a dos de las artistas latinoamericanas más escuchadas: Greeicy y Tini Stoessel.

No es ningún secreto que «Lo malo» ha roto tarimas en todo el planeta y que ha encumbrado a Aitana y Ana Guerra. Compuesta originalmente por Will Sims y Jess Morgan y adaptada al castellano por la cantante Brisa Fenoy, el tema, que inicialmente tuvo de título «Chico malo», fue el escogido por el equipo de «Operación Triunfo» para que fuese defendido por Aitana y Ana Guerra en la Gala Especial de Eurovisión. Sin embargo, lo que muchos desconocen es que ambas intérpretes no querían que se les asociase con el tema.

«Yo no voy dando ese tipo de mensajes»

El pasado mes de enero, antes de la velada eurovisiva, Aitana y Ana Guerra dejaron claro en una conversación en la Academia que no estaban boyantes de felicidad con la canción. «A cualquiera de vosotros os toca esto y muchos diríais que no lo haríais», señaló Aitana, en privado a sus compañeros. «La canción me flipa, pero yo no voy dando este tipo de mensajes “reggaetoneros”», afirmó por su parte Guerra.

La conversación fue subiendo de tono y entonces, Noemí Galera y Manu Guix, cabezas visibles de la Academia, salieron al paso de las palabras de ambas concursantes. «¿Qué os pensáis que cantaréis cuando salgáis de “Operación Triunfo”?», comenzó preguntando Galera, visiblemente molesta, a Aitana y Ana Guerra. «¿Has pensado en algún momento que el autor de la canción te está escuchando? ¿Y estás hablando con un desprecio que “pa qué”?», le preguntó a la segunda. «Si queréis cambiar la letra, mañana cuando venga Brisa (Fenoy) se lo decís», espetó, antes de reconocer que estaba «muy cabreada» por lo sucedido.

Tras ello, ambas intérpretes trataron de excusarse. «No, si a ver. Yo lo que dice nuestra canción me gusta muchísimo, porque no es machista. Es una canción que me la ponen en cualquier sitio y la bailo y me encanta. Simplemente digo que me va a costar hacerla, porque yo nunca he cantado reggaeton. Y no es una cover que estemos haciendo como un reto de “OT”, porque aquí he cantado muchas cosas que no había cantado nunca y luego me han gustado. Pero esto sé que va a ir más allá, y simplemente me asusta, pero sé que lo vamos a sacarlo y lo vamos a hacer bien», se defendió Aitana. «En ningún momento hemos querido faltar el respeto a nadie», afirmó por su parte la cantante tinerfeña. Amaia, por su parte, rompió una lanza en favor de sus compañeras. «Solo están diciendo como que para ellas no lo ven».

Instantes después, llegó el turno de Manu Guix. «Yo solo os digo: tened cuidado con cómo decís las cosas. Porque es fácilmente interpretable a que esta canción no os gusta un culo y la estáis aquí haciendo porque se os obliga. Es la imagen que dais. Yo soy el primero en ayudaros, si hay que hacer algún cambio se habla con el autor y no hay ningún problema. Pero cuidado con cómo decís las cosas. Máximo respeto a lo que se os ha dado». Noemí Galera, por su parte, fue más explícita. «No, es que si no queréis hacerlo... oye, cerramos la barraca y os vais a casa».

Los profesores, muy críticos

Apoyada también por Alfred y Miriam, Aitana continuó tratando de expresarse. «Tenéis toda la razón. Es simplemente que nunca me he visto haciendo reggaeton y me cuesta afrontarlo». Pero sus profesores siguieron en sus trece. «Mañana viene Brisa y se lo decís en su cara», dijo Galera. «Sed muy cuidadoso con las formas, porque decir “Yo no pienso cantar esto”, estáis dando a entender que estos que se os ha dado es una puta mierda», expresó por su parte Guix.

«Desde el primer momento hemos dejado claro que es un temazo. Pero no nos sentimos identificadas con el reggaeton», volvió a decir Guerra. Galera le corrigió. «Esto es un trap, lo que más se lleva ahora, y lo que seguramente vaya a petarlo este verano en las terrazas. Y lo que se va a escuchar es a vosotras dos», vaticinó, de manera acertada. «Perdón, pero es que es ir a representar a un país con una cosa que no siento del todo...», apostilló Guerra.

De nuevo, Galera intentó hacer entrar en razón a las aspirantes. «Confíad en nosotros. Si todo el equipo considera que esta canción es muy buena opción para que vosotras dos lo hagáis, que acabáis de salir del huevo de vuestra casa y no tenéis ni puta idea de la industria musical... creo que como mínimo deberíais confiar en nosotros. Estáis diciendo que como sois monas y bailais bien os ha tocado esto. Pues no es así, hay muchas más cosas. Y los señores que llevan Universal, Gestmusic y TVE llevan muchísimos años trabajando en esto», les dijo. «Es que esto es confianza ciega, sinceramente», volvió a decir Guerra.

Las explicaciones de ambas cantantes no convencieron a los profesores. «Yo soy Brisa y después de esto tengo que venir mañana y digo... me apetece como una patada en los huevos», advirtió Galera. «Tened cuidado, porque se os puede interpretar con una soberbia que es de guantazo», señaló por su parte Guix. Tras la reprimenda, Aitana terminó llorando y Ana Guerra abandonando la estancia. Aunque hoy, ambas triunfan por todo el mundo gracias a «Lo malo» y a sus respectivos sencillos: «Teléfono» y «Ni la hora», que la tinerfeña canta junto a Juan Magán.