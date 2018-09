Actualizado 11/09/2018 a las 15:25

Ya hay sustituta de Mónica Naranjo como jurado en «Operación triunfo»: Ana Torroja, la exvocalista de Mecano. Así lo comunicó Radio Televisión Española este lunes 10 de septiembre a través de una nota de prensa. Fue durante el mes de agosto cuando Naranjo hizo oficial que no repetiría en la nueva edición del programa musical de La 1.

Se trata de una ausencia que se suma a la de «Los Javis» –Javier Calvo y Javier Ambrossi–, profesores de interpretación, de cuyo reemplazo se encargará la actriz Itziar Castro («Vis a vis»). Asimismo, RTVE ha confirmado que las puertas de la academia se abrirán muy pronto.

Tanto la marcha de Naranjo como la de «Los Javis» no gustó a los espectadores fans. Mientras que la primera siempre protagonizaba algún que otro momento «tenso» durante las galas, el dúo ofrecía muchos emotivos momentos junto con los concursantes.

Tampoco ha gustado la elección de Torroja como jurado, que se unirá al productor ejecutivo y director artístico de Universal Music Manuel Martos y al director de marketing de Live Nation Entertainment en España, Joe Pérez-Orive.

Así lo han expresado algunos usuarios en Twitter: «¿Ana Torroja de jurado de #OT2018? Pff, qué pereza, no termino de ver que sea una persona que encaje en el programa», «Me acaban de chafar la ilusión de que vuelva #OT2018 : ¿cómo pueden reemplazar a Mónica Naranjo con Ana Torroja? Pinta fatal», «OT necesitaba alguien pegado a la realidad, que es el éxito del formato, y Ana Torroja pegada a la realidad, no nos engañemos, no está». Otros usuarios señalaron el poco «ojo» de la televisión público de contar con alguien que había tenido problemas con Hacienda.

También han recordado el poco juego que dio la cantante como jurado de la primera edición de «El Número 1», el programa de cantantes de Antena 3 que emitió en 2012 y 2013. De hecho, fue allí cuando la cantante y Amaia Romero compartieron plató y canción.

Ante esta noticia, otro exjurado de «OT», Risto Mejide, se ha posicionado a favor del fichaje: «Si Ana Torroja no está cualificada para ser jurado de un talent, ninguno lo estamos. Punto. Feliz de verla en tv. En la cadena que sea. Punto final». Una defensa que Roberto Leal, actual presentador del concurso, aplaudió. Noemí Galera, directora de la academia, también dio la «bienvenida» a la cantante a través de la red social.

Feliz de formar parte de esta nueva etapa de #OT2018. Qué gran aventura! https://t.co/178NzPmrnJ — Ana Torroja (@Ana_Torroja) 10 de septiembre de 2018

Y siempre estoy rompiéndome la voz. Cantando coplas bajo tu ventana, @Ana_Torroja ven ya que este presentador se está asando de calor. Bienvenida a la fiesta @OT_Oficial. — Roberto Leal (@RobertoLealG) 10 de septiembre de 2018