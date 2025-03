Estaba cantado: Nia deslumbra y gana «OT 2020»

Estaba cantado: la canaria Nia ganó «Operación Triunfo 2020» . Lo hizo tras dos números deslumbrantes que se sumaron al catálogo de grandes actuaciones que ha ofrecido a lo largo de la edición. Flavio , el joven con voz de señor, y Eva , la magnética gallega, fueron segundo y tercera, respectivamente.

Ha sido, lógicamente, la edición de Operación Triunfo más extraña . Poco después de abrir los regalos de Reyes, el 12 de enero , empezó un concurso que se ha cerrado en la madrugada de un 11 de junio , poco antes de echar la leña al fuego del San Juan (esta referencia temporal le gustará, sobre todo, a Eva ; va por ella). Hubo una gala de OT 2020 que Roberto Leal presentó desde el sofá de su casa antes de parar las máquinas durante dos meses para volver con público virtual, distancia social y con el maestro de ceremonias en otra cadena (en diferido, eso sí, que el magnífico presentador tiene numerosos dones, pero por ahora no el de la ubicuidad como San Antonio de Padua ). Para que todo fuese extraño hasta el último momento, el punto final llegó en la gala 12+1, que diría Ángel Nieto .

La gala de Operación Triunfo de ayer fue el clásico tobogán emocional que es toda final. Se abrió con los cinco finalistas cantando los temas que interpretaron en la número 0, y ya de entrada se vislumbró una vez más que Nia estaba un escalón por encima.

Después, los 16 (de algunos ya habíamos olvidado las caras) cantaron «Sal de mí» en «homenaje a las víctimas del Covid-19 y sus familiares», precisó Roberto Leal . No sobró, sino todo lo contrario, este tributo. Sin ánimo de crear polémica alguna, cuando «OT» regresó tras el parón y Nia implantó la «vieja normalidad» faltó ese homenaje cercano, el que sí tuvo George Floyd la pasada semana, con los concursantes rodilla en tierra. También hubo un recuerdo, breve, para Pau Donés : «La vida es urgente, y es una y hay que aprovecharla», citó Javier Llano , uno de los miembros del jurado, al fallecido autor de «La flaca» . Estuvo correcto el homenaje, pero no hay mejor modo de homenajear a un músico que cantando sus canciones . Y gente que dice amar la música eso lo tiene que saber.

Los 16 se sentaron en las tres filas de bancos del plató, con los cinco finalistas en primer término . Estos eran: la canaria Nia , clarísima favorita; la coruñesa Eva y la alcañizana (me encanta este gentilicio) Anaju , los dos concursantes que más y mejor han progresado del concurso; Flavio , el joven con voz de machote, y Hugo , el chavalito con más proyección comercial (al menos eso se dice en los foros) de todos los aspirantes masculinos. Para emocionar a los chavales, les pasaron unos vídeos de ejecutivos de la industria musical diciendo que los esperan a la salida, y también les montaron unas conversaciones tipo Banco Sabadell con sus profes favoritos. Todo muy emotivo.

Poderosa Anaju

Abrió el fuego (nunca mejor dicho) Anaju . Primero vimos su perfil en un bonito claroscuro. Después llegó la explosión de color. De su voz y de su ser. Descaro. Sensualidad. Sexualidad. Esta chica transmite. Cantó «7 rings» , de Ariana Grande , pero es que da igual lo que cante y da igual los «rings» que le echen, sean 7, 700 ó 7.000. Según volvió a la primera fila del banco de aspirantes, Roberto Leal le preguntó cómo se había sentido: «Muy poderosa». Exactamente.

Su despliegue artístico hizo marcar «Gana Anaju» y el «25152» a miles de españoles. Pero no a los suficientes. España votó con estos porcentajes, de más a menos: 32%, 24%, 16%, 15% y 13%. El 15% fue el de ella. Así que quedó cuarta. Nos da la impresión de que su carrera –la tendrá seguro– dejará en mal lugar a «OT» y ese cuarto puesto.

Magnética Eva

Después de Anaju llegó el turno de Eva . Su discurso previo (a la actuación) descolocó por sincero: «Nunca pensé en dedicarme a la música, porque no me gustaba mi voz. Cuando me presenté al casting, pensé que quería vivir de las artes, sea cual sea», confesó la gallega minutos antes de actuar. De hecho, esta semana las redes han recuperado fragmentos de sus intervenciones como actriz , y se ve que tiene virtudes en este ámbito. Ayer se comprobó, de nuevo, que las tiene también como cantante. Eva eligió un tema con el que hizo llorar a su padre por primera vez (cantando). Su «People Help The People» , de Birdy , fue sentido, y emocionó a su progenitor, a miles de espectadores y a Nina . «Mañana mira la actuación de hoy y dime si es posible más magnetismo, más luz. Vas a ser un ejemplo para gente más joven que se quiere dedicar a esto», dijo la que fue directora de la academia, quien ayer lució el mismo traje que en la gala 0 de la primera edición de OT . Por cierto: aún le sienta como un guante.

Señorial Flavio

El tercero en pisar el escenario fue Flavio , que con 19 años tiene voz de señor de 49 y una mentalidad de joven de 29.

Lleva solo dos años cantando. En la gala de ayer reveló que el primer «cover» que subió a las redes fue «El Patio» , de Pablo López , justo tras escuchar al dicharachero Miki cantando esta canción en «OT 2018» .

El muchacho acunó «Death of a Bachelaor» , de Panic! At The Disco . Lo hizo con esa voz profunda que –oh, nena– el «crooner» de Murcia (choca leer esos dos términos juntos) hace que te derritas como mantequilla en las brasas de una parrilla una tarde de verano. «Mis bragas han sido incineradas. Gracias Ot», escribió una anónima usuaria («realparasiempre») en los comentarios del canal oficial del programa en You Tube. Hubo quien alegó –con razón– que el penetrante Flavio desafinó un tanto, pero quién no lo haría cuando estás con 19 añitos en la final del «talent musical» por excelencia.

Tras lo de Flavio, llegó el tipo con más «flow» de la historia de «OT», Famous , ganador de la edición anterior y del que pocas noticias ha habido desde entonces. Ahora se hace llamar «Famous Oberogo». Presentó el single «Hoy ya no» , y el recuerdo de Terence Trent D'Arby afloró en aquellos que sabemos lo grande que fue Terence Trent D'Arby y su memorable (y hoy olvidado) primer disco.

Hugo y el quinto escalón

El cordobés Hugo fue el cuarto en comparecer. Ataviado con el «look» de George Michael (pendiente con cruz incluido) después de dejar Wham!, eligió «Radioactive» , de Imagine Dragons , como tema final. Sus movimientos en onda Bono Vox (así se hacía llamar en sus principios el vocalista de U2 ) convencieron pero no vencieron. Porque lo de vencer estaba reservado para otros tres compañeros.

«El pasado de Hugo no tiene que ser el futuro. Cuando uno lo pasa mal en la vida no tiene que ser siempre así», le dijo desde el banco del jurado Natalia , recordando su etapa de «cabra loca», esa que confesó en su vídeo de presentación.

En la primera votación de la noche obtuvo el 13% de los votos y, por consiguiente, el quinto puesto .

La penúltima exhibición de Nia

La última en defender su pase a la súper final de tres fue la canaria. Nia acunó el «Say Something» , de . Sentada en una butaca, ofreció una nueva exhibición vocal en la que olvidamos a Beyoncé porque se apareció Whitney Houston . «¿Cómo te has visto?», preguntó Roberto Leal . «Bien. A mí me ha gustado», dijo ella, demostrando que, fuera del escenario, sus dotes expresivas no son las mismas que las de Anaju . Los 100.000 euros ya estaban en su bolsillo. Pero no tras esta actuación. Realmente ya se los había embolsado en aquella gala en que fue Beyoncé . «Eres la innominable», la elogió el jurado Portu .

Eva, sobrada y relajada

Después de la actuación de «la banda que más ha vendido en todo el siglo XXI, La Oreja de Van Gogh » (Roberto Leal dixit), se anunciaron los tres «súper finalistas» . Fueron –dicho está, por descarte– la gallega Eva , el murciano Flavio y la canaria Nia . Se abrió entonces una nueva votación, que se amenizó con los singles de cada uno de ellos ha compuesto durante su paso por la academia y con la actuación de Lola Índigo , la primera expulsada de «OT 2017» .

Entre los aspirantes, la primera que volvió a saltar al ruedo fue Eva , con su «Dumb» . Se le vio aún más segura que durante la primera actuación de la noche. Sobrada incluso. Alcanzar el podio la relajó. Sabía que nada tenía que perder.

El rap de Flavio

En la undécima gala, la segunda tras el parón, Flavio estuvo en la rampa de salida. Entonces defendió su continuidad con «Calma» , el single que compuso en la academia. Salvó aquel «match ball» venciendo a Bruno y acabó de súper finalista.

Para cerrar su participación en el concurso interpretó su single. Ya se dijo aquí que «Calma» es una canción arriesgada , juguetona y con partes rapeadas en las que Flavio muestra un «flow» con el, a priori, no contamos. Fue un buen adiós para el chico más destacado en un concurso dominado de principio a fin por las chicas .

Entre el cielo y el suelo, Nia

Empezó (literalmente) en el suelo y acabó en el cielo. Entre el suelo y el cielo cantó «8 maravillas» , un tema sabrosón que podría formar parte de la parte final de la cara B de un disco de transición de Gloria Estefan . En realidad, a esas alturas daba igual lo que cantase. Podría haber interpretado una «creación» de Cañita Brava y habría ganado igual. Porque la habría bordado. La «innominable» ha pasado como una ola – la Jurado , en el recuerdo– por la edición.

La audiencia acertó –que es lo contrario de equivocarse– y la hizo ganadora de los 100.000 euros con el 45% de los votos, por delante de Flavio (32%) y Eva (23%). Justo final y reconocimiento para la hija canaria de Beyoncé .