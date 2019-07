Actualizado 11/07/2019 a las 20:55

Una frase del refranero español reza que «no hay mayor desprecio que no hacer aprecio». No parece haberse ceñido a ella Luis Cepeda, concursante de «OT 2017» y que vive en permanente conflicto con un sector de la audiencia del programa.

El cantante gallego, que el próximo 26 de agosto cumplirá 30 años, no parece reconciliarse con sus detractores. Es más, todo lo contrario. En los últimos meses, ha estado en el foco de varias polémicas. Vicente, el exnovio de Aitana, compañera de Cepeda en la Academia de «Operación Triunfo» y con la que luego inició una relación sentimental, no dudó en llamarle «rata» en un vídeo que subió a su perfil de Instagram. Poco después, el propio Vicente se burló de él en un nuevo vídeo, en compañía del «youtuber» Wismichu, conocido detractor del vocalista.

El propio Wismichu, poco después, comenzó a llamar «calvo» al cantante en sus redes sociales. Un movimiento al que se sumaron miles de usuarios en Twitter e Instagram y que llevó al «extriunfito» a emitir un comunicado: «¡Tengo más pelo que vosotros!», afirmó en su publicación. En una discoteca de Galicia, además, llegó a agredir a un joven que le llamó «calvo».

Tras ello, y con gran parte de los seguidores de Aitana en su contra, Cepeda se negó a contestar a una pregunta de una fan, que quería saber el orden en el que había compuesto las canciones de «Nuestros Principios». «Es que no me gustan estas preguntas. Es en plan... ¿por qué? ¿Por qué quieren saber eso? ¿Qué más da la primera canción que compuse?. No importa. Importa lo que digan. Si es bonito, si lo vivís como vuestro. El orden no. Esa no la voy a contestar», replicó el cantante, en un encuentro con RTVE.

Con parte de la audiencia de «Operación Triunfo» en su contra, la última en sumarse a las críticas ha sido Patricia Falomir, la madre de Chenoa, participante de la primera edición de «OT». «No me gusta la manera de relacionarse con los fans que tiene Cepeda», escribió la mujer en su cuenta personal de Twitter.

Aunque en lugar de mantenerse al margen, Cepeda ha querido responder a todos sus «haters». Lo ha hecho a través de una canción de rap, titulada «Desahogo», en la que se despacha a gusto contra sus detractores. «Mi madre me dijo muchas veces que contara hasta diez. Lo siento mamá, no soy como tú. No me callaré esta vez», comienza la melodía, en la que carga contra los que le insultan. «Y es que me revienta que haya un alma detrás de cada puta cuenta que te señale, con los veinte dedos arañando todo lo que hemos logrado», afirma el cantante, que también se refiere directamente a la progenitora de Chenoa. «De hecho, hace un rato he visto hasta a la madre de alguien de “OT” llamándome “niñato”. Y no se lo reprocho. También puede insultarme por haber estado con una de 18 de la que dicen que me he colgado para levantar mi carrera, que durará lo que dure la gente que según vosotros he maltratado», ironiza el vocalista en la canción.