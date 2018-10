Actualizado 04/10/2018 a las 11:43

La gala 2 de OT 2018 tuvo anoche muchas sorpresas. Además de dejar a África y a Dave como nominados, la segunda entrega del concurso de Televisión Española no logró encandilar al jurado ni tampoco a gran parte del público, que destacó en redes sociales que las actuaciones habían sido «mediocres» y que los fallos de sonido habían entrubiado el gran espectáculo en que suele convertirse el espacio conducido por Roberto Leal. No obstante, y a pesar de las actuaciones correctas, pero no sobresalientes de los concursantes de Operación Triunfo 2018, la gala sí dejó un par de momentos polémicos que merecen ser recordados.

Uno de ellos fue el tremendo «zasca» de Mimi, «Lola Indigo» a Julia Gómez Cora, que aseguró durante su valoración a Joan Garrido que la primera expulsada de OT 2017 no es bailarina, para poner a la joven como ejemplo de cómo hay que vivir un número musical sobre el escenario. Mimi, que cautivó a los seguidores de Operación Triunfo con su interpretación de «Yo ya no quiero ná» y su espectacular dominio del escenario, no dudó en contestar a Gómez Cora que «Si no fuera bailarina no podría hacer lo que acabo de hacer». Aquí puedes leer la polémica al detalle.

Hubo, sin embargo, otro momento en la gala 2 de OT 2018 que no gustó a los seguidores del programa de TVE. En el habitual repaso a las visitas de la semana, Roberto Leal dio paso a un vídeo para recordar la clase magistral que «los Javis», profesores de interpretación de la pasada edición, impartieron a los concursantes de este año y que no estuvo exenta de polémica. Los jóvenes regresaron a la Academia de OT para intentar sacar a la luz las emociones de los alumnos y que lograran expresar, sin tapujos, sus pensamientos. Durante las dos horas que duró la sesión, los concursantes experimentaron todo tipo de sentimientos e, incluso, lloraron, lo que no gustó a los fans del formato y obligó a «los Javis» a publicar en Twitter un comunicado al respecto.

Gabinete psicológico Javas responde al jaleíto: pic.twitter.com/7KX0vXWpGH — Javier Calvo (@javviercalvo) 29 de septiembre de 2018

No solo los seguidores de Operación Triunfo mostraron su desconento con la clase de «los Javis». Sabela y Alba Reche, dos de las concursantes más afectadas con el experimiento psicológico de los profesores, hicieron ver su desacuerdo con el resultado de la visita. Al respecto, la gallega llegó a afirmar que la «terapia» grupal de «los Javis» «era forzar mucho la máquina». «Hay algo que me fastidia mucho que hace la gente, y es eso de abrirse y sacar todo. Si lo sacas todo, luego tienes que saber colocar eso. La gente es muy de decir "expresa", "ábrete"... pero si dejas a una persona desnuda en medio del Polo Norte se congelará y se morirá. Si dejas a una persona a flor de piel y luego le dices "hasta luego, Mari Carmen"... eso no es muy real», explicó la concursante que se salvó ayer de la expulsión.

Al respecto, Alba Reche llegó a asegurar que estuvo a punto de sufrir un ataque de ansiedad durante la clase. «¿No has visto que me ha estado a punto de dar un ataque de ansiedad con Los Javis? Todo el mundo hemos llorado. Necesitaba llorar, pero a mí me ha dado vergüenza hacerlo delante de todo el mundo. Luego no sé cómo mirar a la gente», explicó. Aquí puedes ver el vídeo que anoche no emitieron en OT 2018: