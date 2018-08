Opensport se cae de la «guerra del fútbol» entre Movistar, Vodafone y Orange

Actualizado 28/08/2018 a las 03:58

Esta temporada, parecía que la ”guerra del fútbol” para captar clientes no se iba a jugar únicamente en el campo de los operadores tradicionales: Movistar y Orange, que emiten todas las competiciones, y Vodafone, que solo tiene el grueso de la Liga (BeIN Laliga). Sin embargo, Telecable renunció a comprar el fútbol, Bein Connect, propiedad de Mediapro, aún no sabe si tendrá la Champions y Opensport, una plataforma casi desconocida que anunció que emitiría ”todo el fútbol por 19,99 euros al mes”, se ha desinflado totalmente, ya que solo tiene hoy por hoy cerrado el acuerdo por BeIN Laliga.

Pese al sonoro anuncio de la plataforma, Telefónica insistió en que el acuerdo para que Opensport se hiciese con la Champions no estaba cerrado. De hecho, la propia web de Opensport no anunciaba incluir en su oferta Movistar Liga de Campeones, la cadena producida por Telefónica donde se verá este curso la máxima competición europea y algunas ligas internacionales. Las alarmas saltaban este fin de semana cuando la plataforma se disculpaba con sus clientes por no poder emitir ”el partidazo”, la pasada jornada el Girona-Real Madrid. Fuentes de Telefónica confirmaban a este diario que, por el momento, tampoco han adquirido este canal de la oferta mayorista que el grupo de Álvarez-Pallete debe poner obligatoriamente a disposición de sus competidores por un precio fijado por la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia).

Por causas ajenas a nuestra voluntad y debido a problemas de última hora, lamentamos comunicarte que no podremos emitir este fin de semana los Partidazos Girona-Real Madrid ni Osasuna-Elche. Te ruego aceptes nuestras disculpas más sinceras.

Gracias por seguir confiando Opensport pic.twitter.com/73lQuN63rJ — Opensport 📺 (@opensport_) 25 de agosto de 2018

Opensport aplacó las quejas de los usuarios recordando que el servicio es gratuito hasta octubre, y anunció a varios medios que su oferta final se conocerá en unos días.

El desconcierto de muchos usuarios fue mayor cuando vieron que Vodafone comenzaba a promocionar entre sus clientes Opensport. Fuentes del grupo explicaron a este diario que ni son socios de la plataforma ni podrían incluir en su oferta la plataforma, como ya ocurre con HBO o Netflix. No obstante, para la segunda gran empresa de telecomunicaciones del país, que ha decidido centrar su estrategia en el cine y las series, es una buena noticia que lleguen competidores que no obligen a los usuarios a contratar un paquete de internet, fijo, móvil y tv con otro operador.

Denuncia

Pero antes de la entrada en juego de Opensport, Movistar y Vodafone vivían otro choque. Vodafone denunció a Telefónica ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por dos ofertas relacionadas con el fútbol televisado y pidió al organismo regulador que paralice cautelarmente y de forma urgente su comercialización. Esta doble denuncia, adelantada por el diario Expansión, se dirige, por un lado, a la promoción del paquete Fusion+ de Movistar y, por otro, a ofertas privadas planteadas, según la operadora, a clientes de Vodafone. De momento, la CNMC no ha abierto un expediente a Movistar, que defendió que estas ofertas van en línea con las realizadas otros años