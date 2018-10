Actualizado 10/10/2018 a las 00:04

Presentado por Jorge Javier Vázquez, Telecinco emitió este martes una nueva edición de «Gran Hermano VIP: Límite 48 horas», en el que se repasa lo que ha sucedido en la casa de Guadalix de la Sierra. El plato fuerte de la noche son los contra alegatos, en los cuales dos de los cuatro nominados pueden salvarse de cara al jueves, día de la expulsión. Antes de dar su discurso solicitando piedad a la audiencia, los nominados pueden ver desde el salón de la casa los porcentajes ciegos de votos.

Los nominados de esta semana son Miriam, Asraf, Verdeliss y Omar, este último nominado como castigo por incitar a su compañero Asraf a acostarse con Miriam cuando esta estaba borracha. Tras defenderse ante los espectadores, JJ anunció los nombres de los dos nominados que menos votos habían recibido y que, por tanto, se librarán de abandonar Guadalix esta semana. La primera en salvarse fue Verdeliss, que al conocer la noticia reconoció que «ya me veía con un pie fuera, por lo que esto me sube mucho el ánimo». Acto seguido se libró Miriam, nominada por tercera semana consecutiva y salvada en todas ellas. Así pues, serán Omar y Asraf los que lucharán por quedarse en la casa este jueves.

Al poco de empezar la gala se abordó una de las polémicas de las últimas horas. En unos vídeos emitidos por el programa se veía a Mónica Hoyos cocinando y, en un momento dado, parecía estar escupiendo en la comida destinada a sus compañeros. El vídeo se comprobó una y mil veces y el equipo de «GH VIP» concluyó que no había habido tal escupitajo. Hubo algunas voces que no se creyeron el veredicto y JJ tuvo que intervenir: «Lo único que os pedimos es confianza. En este programa hacemos todo lo posible para que la convivencia de la casa se desarrolle dentro de un marco con unas leyes mínimas. Siempre que se produzca algo fuera de lo normal estamos atentos para tomar las medidas oportunas. Todo lo que nos hacéis llegar lo examinamos».

También se puso serio JJ con los concursantes, a los que abroncó por no tomarse en serio las pruebas. Esta semana comenzó el juego «Hotel Guadalix», en el que una parte de los concursantes debe trabajar para satisfacer los deseos de la otra mitad. Estos días los aspirantes se han tomado las normas del juego por el pito del sereno y no eso no sentó nada bien en la dirección de «GH VIP». La bronca del presentador dio paso a los consiguientes encontronazos entre compañeros, y ahí salió de nuevo a relucir el odio que se profesan Miriam y Mónica.