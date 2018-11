Actualizado 19/11/2018 a las 01:31

Este domingo, «Gran Hermano VIP» asistió a una nueva entrega de «GH VIP: El debate» en esta sexta edición. Presentado por Sandra Barneda, la noche se anunciaba calentita y llena de temas para la polémica. Este jueves Makoke abandonó la academia y el domingo estaba sentada en el plató repasando su experiencia en la casa de Guadalix de la Sierra. Los nominados que se juegan la expulsión esta semana son Miriam Saavedra, Aurah y, nuevamente, el Koala.

Para abrir la noche, la presentadora anunció que uno de los concursantes ya expulsados de esta edición volvería a la casa de «GH VIP» para participar en un juego. Allí deberían esconder una bolita y, el concursante que la encuentre, tendrá derecho a hacerle una pregunta al invitado sobre algo que haya pasado fuera. El público votó para elegir qué concursante subiría a Guadalix, y decidió que fuese Verdeliss con un 70,3%.

Los concursantes que siguen en el juego se enfrentan estos días a la «mili». En este simulacro de campamento militar Miriam Saavedra logró ser la sargenta y tener la autoridad sobre sus compañeros. La peruana aprovechó su poder para abusar de las personas con las que tiene cuentas pendientes, especialmente con Mónica Hoyos. «Una cosa es el juego y otra son estas humillaciones, insultos...», se quejaba esta última. También a Suso le machacó como sargenta, obligándole a hacer más flexiones que a sus compañeros.

En estos últimos días no han cesado ni un minuto las peleas entre Miriam y sus compañeros. Del mismo modo que se ha ensañado con Mónica y con Suso, también ha tenido su ración para Aurah. «Vaga, haragana, floja, falsa», le gritó la peruana en un estado de rabia incontrolable. La chispa que prendió el incendio fue la desaparición de un mono de Aurah, quien se negaba a ponerse uno de su gran enemiga.

Aparte de las tensiones de Guadalix, «GH VIP» tenía este domingo una patata caliente en plató. Y es que Chabelita Pantoja y Omar Montes han vuelto a romper la relación y, como no podía ser de otra, en «GH VIP» tenían que dedicarla varios minutos al tema. Ya desde que empezó el programa Omar e Isa estaban con caras serias y no se sentaron juntos, como suele ser habitual. El motivo de todo es que Isa salió de fiesta el sábado por la noche cuando le había dicho a Omar que se iba a dormir.

Este, despechado, despotricó de Isabelita por las redes sociales, algo que a la Pantoja no le hizo mucha gracia. «Haciendo eso quedas tú mal, que no te enteras», replicó ella cabreada, mientras que Omar le gritaba que «va a haber que llamar a "Cuarto Milenio", porque estabas a la vez durmiendo y de fiesta». Sandra Barneda intentó poner orden entre ambos y trató de reconciliarles, pero no se les veía por la labor de hacerlo.

Ya casi cuando estaba acabando el debate, la presentadora le instó a reconciliarse de nuevo. Isa Pantoja dijo que «si ha tenido narices de publicar eso en Twitter para todo el mundo, ahora que me pida perdón». Omar Montes accedió a disculparse y la pareja quedó reconciliada y, sobre todo, saciada en su afán de protagonismo.