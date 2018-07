Así fue la olvidada primera temporada de «Mi madre cocina mejor que la tuya»

Actualizado 31/07/2018 a las 00:43

«Mi madre cocina mejor que la tuya» lleva en pantalla ya tres semanas. Esta noche se ofrece una nueva entrega de la que es la segunda temporada del programa. Al igual que sucedió en la primera, el estreno tuvo una audiencia notable, pero en la segunda emisión, la pasada semana, el programa se descalabró por debajo del millón de espectadores. Esto fue exactamente lo que sucedió en la olvidada primera temporada el programa.

No muchos recuerdan la primera temporada de «Mi madre cocina mejor que la tuya». Esta tuvo lugar en el año 2014 en Cuatro. En un primer momento, el programa se estuvo emitiendo a última hora de la tarde, aunque probaron con él diferentes fórmulas que, tristemente, no funcionaron. La primera etapa estuvo presentada por el chef Sergio Fernández, que no terminó de conquistar a los espectadores.

Al igual que en esta etapa, el primer programa estuvo protagonizada por famosos, y desde entonces eran las parejas de madre e hijo junto a anónimos los que llenaban el espacio. En la nueva etapa en Telecinco, nos encontramos la lucha de dos equipos, de dos parejas en cada equipo, que se baten para decidir quién se enfrenta en el duelo final. El que gane la última batalla se hace con 6.000 euros y la posibilidad de volver a ganar el premio en la siguiente semana.

Pero en Cuatro el programa de cocina funcionaba de manera diferente. No eran cuatro las parejas que se enfrentaban en cada programa, sino solo dos. Primero cocinaba una de ellas, estando al frente del fogón el hijo y la madre gritándole desde el lateral de la mesa, pudiendo entrar en pánico. El tiempo de cocinado era de tan solo 35 minutos y podían preparar una receta libre, elegida por ellos mismos, para ganar el programa. El hijo que mejor cocinara la receta bajo las indicaciones de su madre ganaba 500 euros, junto a la posibilidad de continuar en el próximo programa.

El chef serio Fernández dando consejos culinarios a cámara en «Mi madre cocina mejor que la tuya» - MEDIASET

El premio era doce veces menor al que ganan ahora en Telecinco, pero es de entender ya que el espacio se emitía en Cuatro y en una franja bastante distinta. Al igual que esto, el programa, en su primera temporada, emitía diariamente, de lunes a viernes, una nueva entrega. De esta forma, en la única temporada que se emitió, llegaron a las noventa entregas, siendo el estreno el 14 de marzo de 2014, y terminando el 1 de agosto del mismo año. El primer programa de la temporada fue el único que, al mismo tiempo, logró superar el millón de espectadores. Desde entonces «Mi madre cocina mejor que la tuya» se conformó con retener frente a la pantalla a 350.000 espectadores de media.

Pero tuvieron una idea para intentar mantener a más espectadores frente a la pantalla. Y es que, una vez a la semana, el concurso de protagonizaba por parejas de famosos. Sin contar con el estreno, la fórmula la aprovecharon durante dos semanas, y al ver que tampoco conseguía cautivar en exceso al público, fueron anónimos los que concursaron hasta la desaparición del formato. De momento en Telecinco, en prime time los martes, el programa está logrando mejores datos de audiencia, algo comprensible por la franja en la que se emite, pero la cuota que captan puede que no le sea suficiente a Mediaset. De hecho, la noche del pasado martes ha sido la peor noche de la semana en cuanto a cuota de pantalla se refiere, estando por debajo de la media del día. Ahora toca esperar los resultados de la tercera entrega de «Mi madre cocina mejor que la tuya» para constatar si la audiencia no cuenta con el espacio presentador por Santi Millán para entretenerse la noche de los martes.