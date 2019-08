Los «okupas» de las parrillas: los programas más repetidos de la tele

Actualizado 26/08/2019 a las 14:00

Son los reyes de la TDT, pero también de algunas cadenas generalistas y de la televisión de pago. Están casi todos los días en emisión, a todas horas y a menudo en más de un canal. Su rentabilidad está fuera de toda duda. Son programas que acumulan cientos e incluso miles de emisiones por temporada. Son los «okupas» de las parrillas. Si el lector tiene televisor, es casi imposible que no haya visto muchos de los espacios destacados en esta página, cuya información ha sido elaborada con datos facilitados por Barlovento Comunicación a partir de las mediciones de Kantar Media. Las cifras podrían ser más amplias, porque no abarcan un año completo, sino el periodo comprendido entre septiembre de 2018 y junio de 2019.

«Los Simpson» estrenaron su temporada número 30, pero además mantienen en circulación los viejos capítulos. En el curso 2018/19, Neox ofreció casi 1.500. A una media de 332.000 espectadores, la serie de Matt Groening es una mina de oro que la televisión de pago tampoco deja de lado. Fox también explotó el humor adulto de Springfield los siete días de las semana, para un total de 1.157 emisiones.

Los programas incombustibles no tienen un solo perfil, pero muchos responden a las mismas características, como una duración breve y que estén dirigidos o sean aptos para el público infantil. Si son para mayores, las historias policiacas y las comedias funcionan bien. «CSI» (Energy y Fox) suma la virtud de ofrecer varias franquicias y muchas temporadas, con más de 20 episodios por curso. La producción alemana «Alerta Cobra» tiene el mérito añadido de haber logrado multiplicarse en un canal generalista (Cuatro), que emitió en el periodo medido casi 600 capítulos. No por casualidad, lleva más de 20 temporadas.

Pero la brevedad es sin duda una baza esencial y una de las razones por las que triunfan las comedias de situación, que no suelen llegar a la media hora de duración. En una época en la que el género parece alicaído, con pocos títulos capaces de tomar el relevo de los clásicos, no sorprende que las cadenas recurran a producciones jubiladas, como «Friends», que se despidió del público en 2004. Su triunfo póstumo es aún más llamativo si consideramos que además de verse en Neox y Comedy Central, está disponible en Netflix, HBO y Amazon, en una guerra insólita por un producto que no parece tener fecha de caducidad.

«Big bang» (Neox y TNT) es otro gran ejemplo de eficacia inagotable, capaz de sumar miles de emisiones. La prueba de fuego será demostrar que también puede prolongar su éxito después de que la cadena CBS la cancelara el año pasado, tras doce temporadas en activo.

El ejemplo español

Entre el producto nacional destaca por méritos propios «La que se avecina» (FdF y Comedy Central), otra máquina inagotable de generar risas sin cansar a sus fieles. Los dibujos animados son otra bala recurrente. Suelen tener capítulos cortos y añaden la ventaja de que a los niños les suele importar menos -o incluso les gusta- la repetición. Bob Esponja (Clan y Nickelodeon) es su héroe favorito. También lleva miles de pases a sus espaldas y es uno de los líderes según el índice de aceptación, que mide la audiencia en relación con la media de su cadena.

Otros títulos destacados, con un millar de emisiones como mínimo, son «Vergüenza ajena» (con más de diez temporadas en MTV), «Lucky Fred» (Nickelodeon) «Super Wings» (Panda), «¿Quién da más?» (Blaze), «¿Cómo lo hacen?» (Dmax) y «Ley y orden» (Calle 13), que se despidió en 2010 después de 20 temporadas, pero le queda cuerda para rato.