Ana Obregón estalla contra «MasterChef Celebrity»: «Me amenazaron con denunciarme»

Ana Obregón ha sido una de las concursantes más esperadas al comienzo de la nueva temporada de «MasterChef Celebrity» . Su participación fue muy comentada tanto antes de la emisión de los episodios como, sobre todo, después. La actriz, presentadora y bióloga se convirtió en la primera expulsada de la edición , posteriormente repescada y, de nuevo, eliminada.

Actualmente, Ana Obregón no ha querido conceder apenas entrevistas y verla hablando de su participación en el programa ha sido imposible. Ahora, ha querido romper su silencio y pronunciarse sobre el concurso. Además, ha reconocido que nunca había visto este talent culinario, y que ahora tampoco lo hace. «No lo había visto nunca y menos cuando lo he hecho. Yo luchar por freír mejor la croqueta como que no», confesó a El Español. Pero es que, para ella, lo más importante ahora mismo no pasa por las cocinas. «Yo lucho por que mi hijo se cure del cáncer» , aseguró.

Pero a pesar de no ser seguidora del formato, a Ana Obregón le llegan ecos de lo que sucede en las cocinas de Televisión Española. «Todo el mundo me escribe por Instagram y me dicen que se han ensañado conmigo , pero cuando se ensañan con una madre que lo está pasando tan mal, quienes quedan mal son ellos... Yo siempre seré una señora» , dijo en la entrevista.

Las pruebas individuales, el trabajo en grupo y la lucha por la permanencia son las claves de «MasterChef Celebrity» , un formato en el que la tensión en los aspirantes es máxima. Es habitual ver lágrimas y llantos, tanto para dejar salir la ansiedad acumulada como de rabia al ver los resultados después de tanto esfuerzo. Muchos exaspirantes reconocen que la experiencia es maravillosa, y que estos son los momentos más duros . Sin embargo, para Ana Obregón no tiene nada que ver.

Tal y como declara a la publicación, su momento más duro «no lo pensaba contar», pero ha querido sincerarse. «Cuando mi hijo estaba hospitalizado, ingresado, tenía que haber estado en Vitroia, en el FesTVal, pero no pude, como es lógico» , empezó diciendo.

«Yo no quería decir lo que era porque la salud de mi hijo es un tema privado», continuó. Ante esta tesitura, decidió decirle a la organización de «MasterChef Celebrity» «que no podía ir, porque por contrato no estaba obligada. No tenía que especificar. Era un momento muy duro». Sin embargo, lo que Obregón no se esperaba era que el programa intentara tomar medidas legales contra ella. «Recibí un burofax amenazando con denunciarme si no iba a Vitoria» , reveló.

A pesar de este gesto, la actriz dice no estar «enfadada con ellos porque no tengo fuerzas. La poca energía que tengo es para apoyar a mi hijo. Sé por lo que me dicen mis amigos que han sido crueles conmigo. Peor para ellos».