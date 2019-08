Los nutricionistas, contra Karlos Arguiñano por sus recomendaciones sobre la fruta

Actualizado 27/08/2019 a las 12:32

Karlos Arguiñano es un clásico de nuestra televisión. Su programa de cocina, que emite diariamente Antena 3, es uno de los más seguidos quizá por la personalidad que el vasco imprime a un espacio en el que las recetas y el sentido del humor cautivan a gran parte de su audiencia. El cocinero, no obstante, está esta semana en el centro de la diana a cuenta de una de sus emisiones estivales, que ha puesto en pie de guerra a los profesionales de la nutrición debido a las recomendaciones de una de las colaboradoras del programa.

Ainhoa Sánchez, asidua al espacio de Karlos Arguiñano, apareció en el programa de Atresmedia para asesorar a los televidentes sobre determinados hábitos alimentarios. No gustó, eso sí, su opinión sobre el consumo de fruta, que recomendó no exceder en más de tres piezas diarias: «Son alimentos que tienen azúcar y pueden desequilibrar un poco nuestra dieta si nos pasamos», afirmó.

Juan Llorca, uno de los nutricionistas y divulgadores más seguidos en Instagram, no dudó en salir el paso ante las afirmaciones de la joven. «¿Cómo se pueden dar mensajes así en televisión?», se preguntó en sus redes sociales. El dietista fue seguido por no pocos profesionales del sector, que pidieron al programa de Karlos Arguiñano recurrir a profesionales «más formados» en la materia. «Teniendo nutricionistas actualizadas en Zarautz no entiendo cómo escoge tan mal a sus colaboradores. Que una persona diga semejante barbaridad le desprestigia mucho. Este tipo de desinformación nos perjudica a todos», dijo otra nutricionista en Twitter.

Teniendo nutricionistas actualizadas en Zarautz no entiendo cómo @karguinano escoge tan mal a sus colaboradores. Que una persona diga semejante barbaridad le desprestigia mucho. Este tipo de DES-información nos perjudica a todos y confunde a la gente que bastante cacao tiene ya. https://t.co/nRmmad3qZp — Eli G. Dietista-Nutricionista (@elidietista) August 26, 2019

En su cuenta de Instagram, Juan Llorca pidió que la televisión no propagara mensajes erróneos sobre alimentación. «No se puede dar un mensaje a la población en un programa diciendo que hay que tener cuidado con el consumo de fruta». Tal y como recordó Llorca, la Organización Mundial de la Salud recomienda un mínimo de cinco piezas de fruta y verdura al día. «Ya estamos con la misma historia de siempre [...] Nunca se puede admitir lanzar un mensaje limitando el consumo de fruta. Estamos en el siglo XXI. La población tiene un consumo de fruta muy pequeñito. No confundamos a la sociedad», pide el nutricionista. «Consumid toda la fruta que os dé la gana», sentencia Llorca.