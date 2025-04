Nuria Roca atiza a Irene Montero por sus declaraciones sobre el deseo sexual a los 50: «No conoce mi...»

La noche de los jueves se ha convertido en la más polémica de 'El Hormiguero' , pues es cuando Pablo Motos monta un coloquio con Juan del Val , Nuria Roca , Cristina Pardo y Tamara Falcó . Se trata de un heterogéneo grupo que nunca deja indiferente a nadie. Y así ocurrió este 9 de marzo, un día después del 8-M , el Día de la Mujer . En 'El Hormiguero' hablaron sobre la división que hay en el feminismo y también sobre el polémico vídeo que la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez 'Pam', subió a Instagram en el que un grupo de manifestantes se referían a la madre de Abascal.

«Claro, las declaraciones de Irene Montero, igual no ayudan al buen rollo», dijo Pablo Motos para cambiar de tema. En 'El Hormiguero' reprodujeron entonces las declaraciones de la ministra de Igualdad: «Va a tocar hablar de las mujeres y del deseo sexual de las mujeres de 50, de 60, de 70 y de 80 años, y va a tocar hablar de relaciones sexuales con la regla, y va a tocar hablar de cómo sentimos las mujeres placer y con qué prácticas sexuales no sentimos».

Una vez acabó el vídeo y la cámara enfocó a los tertulianos, la cara de Cristina Pardo era de circunstancia. Pero fue Nuria Roca quien se despachó a gusto con Irene Montero .

«Me vais a perdonar porque como soy la única aludida en el discurso porque tengo 50 años y dentro de dos semanas cumplo 51, yo le diría a la ministra Montero que a lo mejor no conoce lo suficiente, con perdón, mi coño para saber lo que siento o dejo de sentir. Entonces... Creo que es importante que esto se tenga en cuanta. A lo mejor yo, hasta esta edad, aún no sé lo que tengo que hacer o dejar de hacer en la cama. Estoy hasta las narices de que me digan lo que tengo que sentir. ¡Me indigno!», soltó la colaboradora de 'El Hormiguero' .

Cristina Pardo , la presentadora de 'Más vale tarde' , intentó mediar y calmar los ánimos sin mucho éxito: «Lo que creo, y sirve para todos, es que va a tocar hablar de lo que le dé la gana a cada uno».

Nuria Roca : De lo que le da la gana a Irene Montero .

Cristina Pardo : Yo no.

Nuria Roca : Pues te tacharán.

Cristina Pardo : Que lo haga quien le dé la gana.

El tercero en discordia fue Juan del Val : «Yo no me meto en la vida de nadie, ¿pero con qué hombres se acuesta esta gente? Lo digo con cariño. Una dice el otro día que a los hombres nos asustan los vibradores. ¡A mí no me asusta ningún vibrador! Te voy a decir una cosa: es una cosa estupenda. Es una ayuda muy estupenda a veces. Una cosa estupenda. ¿A quién le asusta un vibrador? ¿A quién le asusta hablar del placer de las mujeres? A mí no me asusta. Yo estoy con una mujer de 50 aquí presente... estupenda».

Pablo Motos bromeó con los vibradores y Tamara Falcó se limitó a decir que había que hablar, en realidad, de «la brecha salarial».