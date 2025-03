Lo nunca visto en ‘La isla de las tentaciones’: Villa Playa arde con el primer trío de la historia del programa

Sandra Barneda cebaba en el debate de 'La isla de las Tentaciones 4' previo a la emisión del noveno capítulo «un hecho nunca visto» en la historia del 'dating show'. Recabando las pistas evidentísimas que ha ido dejando el programa no ha sido difícil para los espectadores adivinar de qué se trata. Aún así, una cosa es especular, y otra bien distinta presenciar las imágenes más fuertes de la historia de ' La isla de las tentaciones' . Y eso que los seguidores del espacio de Mediaset están acostumbrados a ver de todo menos mojigatería.

En la presente edición, sin ir más lejos, varios participantes se han tomado al pie de la letra la filosofía de dejarse llevar; barra libre de cuernos y subidas de tono han sido desde el primer programa la tónica general. Sin embargo, la novena entrega ha dejado a la audiencia boquiabierta ¿El motivo? ¡Un trío!

Además, con doble sorpresa. Todo parecía indicar que el candidato con más posibilidades de participar en acto sexual a tres era Nico . El todavía novio de Gal.la juega a dos bandas con Rosana y Miriam , e incluso ha verbalizado que le encantaría tener un momento érotico-festivo con ambas tentadoras a la vez. «Me gustaría dormir con las dos. Dime en qué página del diccionario pone que me tiene que aparecer más dormir con una que con la otra».

Pero no solo se queda con las ganas de experimentar esos «fuegos artificiales», también sin una de las solteras con las que tontea, porque los protagonistas del explosivo ‘ménage à trois’ son Álvaro , Sabela y Rosana . Ya lo avisó la tentadora cuando el futbolista se lo dejó caer a Miriam y a ella. «Nunca he hecho nada con tres personas. Si fuese una relación de ‘me da igual todo’, seguramente podría haber sucedido algo. De tener sentimientos la cosa es diferente».

Al chico de Rosario (quien, por cierto, tampoco pierde el tiempo entre Suso y Simone ) no lo frena ni el rapapolvo de su suegra, la inesperada visita que recibió en la anterior hoguera . Muy por el contrario, a su infidelidad consumada con Sabela añade ahora otra ración de deslealtad hacia su pareja. Eso sí, a lo grande.

En la escena en cuestión, es Rosana , harta de los vaivenes de Nico , quien sorprende a Álvaro y Sabela entrando en la habitación y metiéndose en la cama con ellos. Sin perder el tiempo, el ilicitano lanza la propuesta a la recién llegada «Tú aquí has venido a jugar, ¿verdad? Yo me apunto a todo». Dicho y hecho: los tres dan rienda suelta a la pasión debajo de las sábanas.

«Yo no me había visto en estas en la vida. Al final, las cosas no las puedes controlar del todo y todo sale como sale… Yo nunca había hecho un trío, me ha parecido una cosa innovadora para mí. Me lo he pasado muy bien», calibra el concursante, una vez rematado el asunto, frente a las cámaras. Aunque es consciente de que « Nic o va a flipar». Efectivamente. Al enterarse del cotilleo se le queda cara de póker, si bien intenta disimular. «No me ha molestado del todo, a mí no me va a condicionar. Pero sí que es verdad que no me ha hecho mucha gracia».

Rosario ve a Álvaro

La que por el momento sigue viviendo en la feliz ignorancia es la otra interesada, aka Rosario . Es más, antes de la noche tórrida de su chico, ‘La isla de las tentaciones’ da la oportunidad a las féminas de que una de ellas conecte en directo con Villa Playa para comprobar cómo se comporta su respectivo durante 10 minutos.

Por unanimidad, es la novia de Álvaro la elegida; no obstante, se encuentra un panorama bastante distinto al que se esperaba. En vez de ver a su pareja en modo rencoroso y vengativo, lo pilla llorando desconsolado mientras se acuerda de ella. El de Alicante está en bucle soltando frases románticas a diestro y siniestro. Que si «lo que más valoro de mi relación es hacerla feliz»; que si « Rosario es una mujer espectacular»; o que si «quiero pensar que aún se acuerda de mí y que tengo sitio en su corazón, porque en la vida me iba a imaginar que iba a querer tanto a una persona como la quiero a ella».

Y Rosario casi sin poder casi hablar del sofoco. «No me lo esperaba. Él nunca llora, y sé que está mal de verdad. Siento ganas de abrazarlo y de apoyarlo en este momento. No estaba preparada para ver a Álvaro llorar. Es frustrante ver cómo una persona que quieres lo está pasando mal y no poder consolarlo, porque yo lo quiero. Si lo veo me muero. No había sido consciente hasta ahora, y ahora yo me siento mal también. Por no decirme todo esto antes, nos encontramos en este punto. Los dos sabíamos que esta era nuestra última oportunidad».

El experimento del programa la deja super tocada. «Para mí era impensable replantearme mi relación, pero quiero hablar con él y ver qué siento». A ver si opina lo mismo cuando conozca todos los detalles.

Darío abandona y finiquita lo suyo con Sandra

Otro momento de intensidad alta vivido en la novena entrega de ‘La isla de las tentaciones 4’ corresponde con el emotivo desenlace de la hoguera de confrontación entre Darío y Sandra . «Creo que lo mejor para los dos sería que yo abandonara solo», decide Darío , abatido, antes de abrazar y dedicarle un te quiero a su ya exnovia. «Estoy destrozado por dentro porque la sigo amando, y tomar una decisión así no es fácil para mí. Pero, pasando lo que ha pasado , no puedo seguir enamorado de ella. Hay decisiones que aunque duelan, hay que tomarlas porque son el bien para ti».

Muy afectada y llorando a mares después de despedirse de su hasta entonces pareja, la alicantina también responde a la gran pregunta sobre si prefiere marcharse sola, con Rubo o permanecer en Villa Paraíso viviendo su experiencia. «Lo tengo muy claro: sola. Necesito disfrutarme, centrarme en mí y solo en mí. No creo que lo de Rubo vaya más allá fuera de aquí. Necesito pensar en mí y darme cuenta de cuales son mis preferencias, porque llevo mucho tiempo sin hacerlo. Yo sé que mi relación con Darío no ha terminado al 100%. Ya no de pareja, pero es una persona que voy a tener fuera y él me va a tener a mí. Pienso que darnos un tiempo es lo mejor que nos puede pasar ahora mismo».

El abandono de la publicista provoca que su tentador se vaya detrás. «Aquí mi motivación era Sandra. Me voy habiendo conocido a una chica maravillosa de la que me acordaré toda la vida».

Las hogueras de los solteros, el último asalto

Y en el último tramo del programa el ambiente sigue igual de calentito, pero no en el buen sentido. Es el momento de las últimas hogueras en conjunto. En esta ocasión no hay imágenes, ya que las chicas y chicos se enfrentan a las solteras y solteros con los que mejor han congeniado sus parejas. Además, tienen la oportunidad de formularles tres preguntas.

Nada más aparecer Sabela para verse las caras con Rosario , empiezan a volar cuchillos. Están todas más tensas que Doraemon en un control de aduanas, y las bochornosas pullas, incluso sobre el aspecto físico, vienen y van. «No creo que tenga que darle explicaciones a una chica que tiene novio y está con dos», se las tira la gallega. A la novia de Álvaro , por su parte, no le preocupa que su pareja vaya a continuar su ‘affaire’ con la gallega fuera del programa como la soltera afirma. «Pienso que se lo están pasando bien mutuamente, porque dos no se acuestan si uno no quiere. Pero fuera no va a haber nada. Te lo envuelvo con lazo y todo».

Como no, la soltera que acude a encontrarse con Zoe es Diriany … y luce su mismo vestido. La concursante de 'Mujeres, hombres y viceversa' no puede dejar la ocasión pasar para pavonearse «Mira Sandra, lo que pides por internet, y lo que te llega». No obstante, al interrogarla por lo sentimientos de Josue hacia ella, consiguen entenderse. «Gracias por la sinceridad. Sabia que estaba enamorado de mí, pero necesitaba escucharlo. Esa respuesta me ha dejado mucho más tranquila. Me esperaba que fueses una chica más prepotente, y me alegro de que mi novio haya compartido la experiencia contigo».

Sí que se altera Zoe con la visita de Jennifer , el ex “algo” de Josu é , que sin embargo se presenta para dialogar con Tani a . O mejor dicho, para discutir. Muy subidita, la tentadora acusa a la chica de Alejandro de haber hablado mal de él. «En ningún momento le he faltado al respeto a Alejandro . Jamás. Así que, si no sabes, te callas», espeta la implicada. Los dardos siguen volando parte de la pretendienta de ‘MyHyV ’. Ya entiendo por qué Alejandro dice que eres una niñata. A él le hace falta una mujer de verdad, no como tú.

Gal·la no tenía muy claro cuál de las dos solteras implicadas con Nico iba a acudir a la hoguera, y para sorpresa de nadie, se presentan tanto Miriam como Rosana . «Como todo en su vida. Trae a las dos para no tener que decidirse». Enzarzadas en una pelea de gatas bochornosa, la castellonense zanja la polémica con un lapidario zasca. «¿Habéis disfrutado? Pues todo lo que os ha hecho a vosotras se lo he enseñado yo».

Rosario representa 100% a los espectadores. «Me lo he pasado pipa. Ojalá todas las hogueras hubieran sido así, porque esto sí que ha sido un ‘show’».

Pelea de gallos

Tampoco la hoguera de los chicos destaca precisamente por el comportamiento civilizado; si hubiese un medidor de testosterona, habría explotado.

Miguel , el soltero favorito de Gal.la deja K.O a Nico . «Por lo que tengo entendido cortito no es solo en altura. Yo meto los goles en mi partido, tú le deberías dar las gracias a ‘La isla de las tentaciones’, porque eres un niño y estás en un parque de atracciones».

En cuanto a Suso, asegura acudir en son de paz a su cara a cara con Álvaro , aunque le lleva detalle al novio de Rosari o que no le sienta nada bien: una diadema con orejas de demonio. El regalo envenenado es la excusa perfecta para explosionar. «Vas dándotelas de gallo y no llegas ni a pollito. Has perdido a una pedazo de mujer por tonto».

Expectación es lo que siente Josué antes de encontrarse con el tentador de Zoe , porque no tiene ni idea de quién puede ser. «Igual entra Tani a », bromea, para disgusto de Alejandro .

Pero no. Se trata del «huracán Simone », que se presenta más bien como una brisita fresca. «Tu novia es la única que no ha disfrutado nada de la experiencia. Lo ha pasado muy mal porque no confía nada en ti, y creo que un amor, sin confianza, no puede llegar a ningún punto». Las palabras del italiano lo dejan tranquilísimo. «Por eso hemos venido aquí, pero puede estar segura de que puede confiar en mí al 100%».

Ahora bien, si había un reencuentro esperado era el de Alejandro con Stiven . Asume antes de verle que el amigo especial de Tania le ha hecho mucho daño y es por eso que no se atreve ni siquiera a pronunciar su nombre. Pero si el cara a cara acabará en batalla campal, en llanto desconsolado, o con final feliz, no lo averiguaremos hasta el próximo programa. El de las hogueras finales.