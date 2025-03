Nia, la «novena maravilla» de «OT 2020»

«Antes de esto, salí en un musical y pensé que iban por ahí los tiros a los que yo me quería dedicar. Hasta que encontré el cabaret y me di cuenta de que también se me da bien bailar, interpretar y cantar. La gente que ve que bailo y que canto, que puedo ser una show girl , pero yo aún estoy buscando cuál es mi estilo o qué tipo de artista soy. Me da mucho miedo que se pueda ver que estoy super segura o que tenga un montón de tablas, pero por dentro estoy nerviosa, me machaco mucho a mí misma». Con estas palabras se presentaba Nia , la ganadora de «OT 2020» , antes de llegar a la Academia.

Desde que pronunció estas frases han pasado cinco meses. Son muchas las vivencias que la canaria ha sumado y también las lecciones. «En el programa quiero aprender a que me de igual lo que vayan a pensar, perder el miedo y la vergüenza y comerme el mundo», aseguró en el inicio. Parece que ha cumplido de sobra con sus objetivos.

Nia dejó claro desde el primer instante que tenía una personalidad capaz de iluminar cualquier estancia en la que estuviera. Daba igual el tamaño. Sin embargo, ella decía de no saber aprovecharla al máximo. Ni siquiera su experiencia previa parecía serle suficiente «aval».

Antes de pasar por la Academia de «Operación Triunfo», ya contaba con experiencia en la industria, además de haber realizado un Ciclo Superior de Actividades Físicas y Deportivas. Perteneció al Coro Oficial de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria. Durante tres años formó parte del elenco del musical «El Rey León». Ha viajado por muchos países como cheerleader y actualmente trabaja en Lío, un dinner show de Ibiza. Todo esto con apenas 26 años.

Su paso por la Academia

Nia se ha convertido en sinónimo de trabajo, de superación, de fuerza y de perfección desde la primera vez que cruzó la puerta de la Academia. Nada ha supuesto un obstáculo insalvable para la canaria, que ha superado con creces cada reto que se la ha puesto delante gracias a su tesón y perseverancia. Incluso, ha protagonizado algunos p ases de micros memorables , como el que realizó de la canción Say something (Christina Aguilera).

Pero también ha hecho demostrado que llevaba razón cuando se describió como «risueña, tímida y despistada». Ha hecho reír a compañeros, profesores y seguidores de «Operación Triunfo» con sus imitaciones, como cuando se disfrazó de Steve Urkel poniéndose unos vaqueros más arriba de lo normal y cubriéndose el rostro con una sudadera que llevaba metida por dentro del pantalón.

Ha compartido sustos y sorpresas con el resto de los concursantes, haciendo alarde de su bonita sonrisa. Solo hubo un día en el que la perdió. El mismo que Noemí Galera comunicó que «OT 2020» quedaba temporal suspendido por la crisis del coronavirus.

Los concursantes de «OT 2020» tuvieron que abandonar la Academia durante la crisis del coronavirus TVE

Ahora, tras los cinco meses de trabajo delante de las cámaras, comparte una importante conexión con el público gracias a la naturalidad demostrada dentro de la Academia. Prueba de ello es que su primer single, 8 maravillas , que ha sido uno de los contenidos más reproducidos de la actual edición de «Operación Triunfo» . La canción, que hace alusión a las ocho islas que componen el archipiélago canario, está compuesta para «llegar al público con el sabor que tenemos los canarios».

De gala en gala

Nia ha sido la concursante más destacada, gracias, en parte, a la actuación de «Who run the world», de Beyonce , en la que se metió a la audiencia y al jurado en el bolsillo. Al día siguiente a la quinta gala, durante el repaso de la misma, Noemí Galera aseguró que se trataba de la mejor interpretación de la historia de Operación Triunfo. Actuación que, además, se ha posicionado como uno de los videos más vistos con 2,8 millones de visualizaciones. Eso sí, aún muy por detrás de «Lo malo», la canción de Ana Guerra y Aitana que suma 20 millones de reproducciones.

La canaria se presentó en la Gala 0 con una correcta interpretación de Il Like It, de Cardy B y Bad Bunny. Aunque Anaju y Eva acapararon gran parte de los halagos, Nia demostró que lo suyo es estar sobre el escenario y que le quedaba mucho por enseñar. Desde entonces puede presumir de no haber estado nominada en ninguna de las galas de «OT 2020» y de ser la responsable de una de las poquísimas ovaciones unánimes del jurado, aplaudiendo de pie su ya mencionado Run The World (Girls).

El secreto de Nia durante su paso por «OT 2020» ha sido la soltura que muestra sobre el escenario, gracias a su experiencia previa, y su derroche vocal en cada tema que interpreta. Las críticas del jurado han sido siempre positivas, quedándose en más de una ocasión sin palabras. Pero pese a recibir tantos elogios, a Nia no siempre le han caído bien. Ella es consciente del esfuerzo y el trabajo que hay detrás de cada actuación. Incluso contó durante una de ellas con u bailarín de excepción, el propio Roberto Leal.

Nia ha caminado firme durante toda la edición hasta la final. El paso definitivo lo dio, de nuevo, de la mano de Beyoncé y su «Halo» . Pese a su personalidad amable y tranquila, se vio envuelta en una polémica cuando cantó junto Estrella Morente «Volver». La cordobesa aprovechó su actuación en directo en «OT» para reivindicar la tauromaquia en la academia y ante los concursantes. Respondió así a otra concursante, a Maialen, quien en la emisión 24 horas del concurso calificó a los aficionados a los toros como «un montón de gilipollas que están en un plaza bebiendo, fumando y descojonándose».