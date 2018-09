Noemí Galera airea el problema de «OT 2018»: «Esto no es un horario normal»

Actualizado 24/09/2018 a las 01:02

«Operación Triunfo», desde el regreso del pasado año, ha estado ofreciendo buenos datos de audiencia gracias, fundamentalmente, por alargar el horario de emisión hasta más allá de la 01.20 horas de la madrugada. Esto permite que, con menos televidentes en España, su cuota de pantalla se dispare y la media también aumente, algo con lo que logran establecerse como líderes en las noches en las que hay gala. Pero, ¿es esto necesario?

Muchos seguidores, desde la edición de 2017, han pedido en más de una ocasión que se finalice antes el programa por los horarios que tienen los principales seguidores del formato: los jóvenes. Muchos de ellos aún son estudiantes y deben de acudir a sus centros de formación a primera hora de la mañana. Además, otros muchos tienen que entrar a su puesto de trabajo también a esas horas y es muy complicado aguantar hasta el final de las galas.

A través de las redes sociales es habitual comprobar como, semana a semana, los fans siguen pidiendo que el programa adelante su comienzo para que así termine antes. Una estrategia que no siguieron en 2017 y que parece que tampoco se va a aplicar en este nuevo curso. El pasado año había una explicación, ya que Javier Cárdenas presentaba, de 22.00 a 22.40 horas aproximadamente, el access «Hora Punta». Sin embargo, este año, con el locutor sin programa, se ha rescatado los episodios no emitidos de «Desafía tu mente», un programa que lleva grabado varios años y está presentado por Antonio Lobato.

Los seguidores solicitan que el programa empiece media hora antes y que, por lo tanto, se quite de la parrilla de los miércoles el formato de Lobato. Con esa decisión, «Operación Triunfo» podría finalizar sobre las 00.40, aproximadamente, y arrancar antes de la una de la madrugada con «El Chat». Esta petición, de hecho, no solo ha sido hecha por los fans del talent musical, sino que hasta la propia Noemí Galera quiso hacer pública su queja en la gala 0 de «OT 2018».

Eran más de la 01.20 horas y el programa tenía que decir todavía quién iba a ser su décimosexto concursante. Roberto Leal conectaba con la Academia, para que Galera abriera la puerta a los quince concursantes que habían conseguido su pase. Fue entonces, cuando todavía no habían pisado el centro de alto rendimiento para artistas, cuando Noemí Galera hizo su queja.

Leal le decía que, a esa hora, ya habían se habían recibido más de 140.000 votos para elegir al concursante que debía de ocupar la última plaza en el talent musical, que finalmente sería Carlos Right. «Lo que más me sorprende es que es la una y diez de la mañana y hay gente. Que esto no es un horario normal, también te lo digo. Ahí lo dejo», dijo Galera, quien para quitarle un poco de hierro al asunto bromeó. «¿No podríamos empezar un poquito antes? Una ya está mayor...», concluyó la directora de la Academia.

Primeras reacciones de las cadenas

El problema del prime time en España no es algo nuevo. Son muchos los programas de entretenimiento y series que se alargan hasta altas horas de la madrugada. «Gran Hermano VIP», que copa tres noches a la semana, acaba sobre las 01.45 horas. «MasteChef Celebrity», que también se emite en TVE los domingos, también acaba pasada la medianoche, y la serie «The Good Doctor» de Telecinco sigue la misma estrategia.

Hay algunas cadenas, como las de Atresmedia, que están intentando apostar por que sus series terminen antes de la medianoche, una tendencia que puede irse contagiando poco a poco al resto de rivales, regresando de nuevo la posibilidad de encontrar formatos en prime time y otro distinto para el late night, como ocurrió con el exitoso «Crónicas Marcianas».