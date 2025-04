Nochevieja en TVE: El golpismo cómico de Mota carece de gracia

Plan Padilla del espacio exterior

Por Rosa Belmonte

Ya no se respeta a las mujeres artistas. Quien ha felicitado el año nuevo a las tropas españolas destacadas en el extranjero ha sido Joaquín, del Betis. Que muy bien por él. Mucha cuota y «metoo» pero nada de Rosa Morena, que en paz descanse, Carmen Sevilla, Marta Sánchez o actualizaciones. Y encima el día de Nochevieja asesinaron a doña Úrsula en «Acacias 38». Que luego con ese espíritu de luto se tenía una que echar encima Telecinco y Antena 3. El resumen de programas especiales y Campanadas podría ser que Telecinco cachiteó y Paz Padilla pedrocheó.

La humorista acompañó a Jesús Vázquez en Guadalupe (mucho más bonita sin iluminar). Primero unas pieles entre Yeti y Lina Morgan, luego una batica-pijama de lunares y ya un elegante traje blanco con capa. Con un peinado alucinógeno entre Elsa Lanchester, Marge Simpson y Julieta Serrano en moto. Si añadimos las manos doradas y el maquillaje de Kimera parecía la mala de una película del espacio tipo «Plan 9 del espacio exterior». Que le va a venir Pedroche primero de sith con la manta zamorana y luego de robot de Rotwang en «Metrópolis», de C3PO, de Frida Kalho o recreando a Yves Saint Laurent en su colaboración con Les Lalanne a asustarla. Por mucho que se sintiera «diosa y empoderada». Claro. Cualquier mujer se sentiría diosa al lado de un señor que parece un cochinillo.

Lo de Antena 3 fue metaAntena3. Y poco reseñable salvo por una entrevista a Rafa Nadal jovencito o ese día que en «El hormiguero» reunieron a Ainhoa Arteta y Omar Montes. También por el anuncio de Porcelanosa a las doce menos diez protagonizado por Tamara Falcó, que está haciéndole un Eva Harrington a su madre. Paz Padilla estuvo toda la noche , también en el especial grabado con Pablo Chiapella: «Toma salami. A pasarlo bien» (en algún momento salieron caracterizados de Amador y la Chusa de «La que se avecina»). Otra ración de metatelevisión. La presentación era lo de menos. Y quizá me sobró la locución de Javier Capitán (él era los rótulos de «Cachitos»). Pero ese programa es lo mejor que ha hecho Telecinco en cualquier Nochevieja. Cojamos la historia de la cadena y hagamos un montaje insuperable con imágenes que ni siquiera necesitan realce. Es decir, Gloria Gaynor cantando en español «I Will Survive» y Pepa Rus desde «La que se avecina»: «Por el acento, español no parece». O coger a Mónica Naranjo bramando «Sobreviviré» en «Crónicas marcianas» y enfrentarle a Miren Ibarguren gritando como una loca. Cualquier imagen legendaria de Telecinco o Cuatro (Pozí, las hermanas del baptisterio, la bruja Lola, ¡la Pantoja de Puerto Rico!) y una réplica perfecta de «Siete vidas», «Aída», «La que se avecina» o «Señoras del hampa». Un trabajazo digno de mencionar, que luego lo guay es «Cachitos».