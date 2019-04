Actualizado 24/04/2019 a las 18:03

El cómico gallego David Suárez, que saltó a la fama al protagonizar la webserie «Vincent Finch: Diario de un ego» hace algunos años, ha hablado públicamente tras el controvertido chiste que hizo hace unos días, en el que bromeaba acerca del síndrome de Down y que le ha costado su puesto de trabajo en Prisa Radio, donde colaboraba en varios espacios. Formaba parte de «Yu, no te pierdas nada», el programa que dirige Dani Mateo en Los40, pero también de «Comedia perpétua» en Cadena SER.

El otro día me hicieron la mejor mamada de mi vida. El secreto fue que la chica usó muchas babas. Alguna ventaja tenía que tener el síndrome de down. — David Suárez (@DavidSuarez_V) 18 de abril de 2019

En un comunicado que ha difundido a través de su cuenta personal de Twitter, el humorista ha tratado de explicarse tras varios días de silencio. «Mi tuit no era más que un chiste, y como tal, forma parte única y exclusivamente del terreno de la ficción. No es una opinión, ni por supuesto un hecho real», señala Suárez, que esclarece lo sucedido. «Mi intención nunca ha sido y nunca será la de herir a las personas con Síndrome de Down, ni causar dolor o sufrimiento a sus familiares. No puedo sentir otra cosa que no sea repulsa hacia cualquier vejación que sufra una persona real. Especialmente cuando tengo familiares con esta condición», enfatiza el comediante.

Sin embargo, Suárez no recula. «Dicho esto, soy cómico. Y mi género es el humor negro, un género pedregoso, que transita muchas veces carreteras complicadas, que trata temáticas sensibles y que juega a poner sobre la mesa todo aquello de lo que nadie quiere hablar. No es un humor que le guste a todo el mundo. Ni tiene porqué. Pero mi intención nunca ha sido ir contra las minorías, ni contra las víctimas», enfatiza el también excolaborador de «Late motiv», el formato que presenta Andreu Buenafuente en #0, canal exclusivo de Movistar+.

En el citado comunicado, el humorista también ha querido referirse implícitamente a su despido. «Ante la bajada de pantalones de las empresas frente a las amenazas de unos guardianes de la moral ávidos de imponer en el fondo su doctrina identitaria, se dibuja un futuro sombrío, en el que las quejas de unos pocos determinarán la agenda política y cultural de todos nosotros», refiere Suárez. «La comedia y la imaginación son el único reducto que nos queda. Que no nos la roben», agrega.

Asimismo, el cómico pone en valor las represalias de su mensaje. «Por este chiste he perdido mi trabajo, he recibido cientos de amenazas, he traído dolor a mi familia y me he generado en unos días más enemigos que en toda mi vida. Aún así, asumo las consecuencias de mis actos, pues es el precio a pagar por defender lo que, repito, es única y exclusivamente una ficción», explica, antes de concluir. «Creo en lo que hago y lo seguiré haciendo siempre. Pase lo que pase. Pero nunca será con la intención de dañar a nadie personalmente».