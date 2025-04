«No estoy de acuerdo con ceses y nombramientos en los centros de RTVE carentes de criterio profesional»

La crisis interna en los informativos RTVE está escalando hasta un punto casi insostenible. Ayer fue un día complicado en la corporación, ya que la dirección decidió descabezar RNE, cesando a su directora, Paloma Zuriaga, a la que sustituirá Ignacio Elguero , y al responsable de informativos de la emisora, Raúl Heitzmann. A su vez, la directora de centros territoriales, Cristina Ortiz, anunció su dimisión con fecha 1 de septiembre y se despidió en una dura carta donde criticaba que Enric Hernández decidiera ceses y nombramientos en las sedes de RTVE « carentes de todo criterio profesional y sin tener en cuenta la opinión de esta dirección que es la que mejor conoce la situación y los perfiles para esos puestos de trabajo». Fue el punto y aparta de una guerra interna que no cesa.

«Acuerda, en aras de “la paz social”, nombres de directores que en absoluto comparto…», planteaba Ortiz en una carta a la que ha tenido acceso ABC. «Hasta ahora me he mantenido fiel a mis principios de honestidad, independencia y profesionalidad y los he aplicado en cada uno de los movimientos que he hecho...y sé que esto, a partir de ahora, va a ser imposible »

«Me gustaría dar las gracias a Begoña Alegría con la que he trabajado en completa libertad y se lo hice saber cuando se marchó. Mil gracias, por supuesto, a mi equipo en especial a Ángeles Prada, Paloma Espasandín y Alejandra Martínez que han estado al pie del cañón y me han mantenido viva y con fuerza en los momentos más difíciles... Todo mi cariño infinito a mis queridos centros territoriales y a sus directores que habéis demostrado ser muy valientes y habéis comprobado que unidos sois capaces de mover decisiones inamovibles... Sois un pilar fundamental en esta empresa aunque algunos no lo valoren», continúa, dando las gracias también a Pep Vilar, Mónica Agudo y a José Carlos Gallardo. «Siempre vais a contar con mi lealtad y mi admiración por estar al frente de los informativos en estos tiempos que no han sido ni están siendo nada fáciles. Lo estáis haciendo genial. Seguid con esa fuerza….yo os seguiré ayudando en todo lo que pueda… Y para terminar un deseo : que todos juntos sigamos trabajando para una RTVE independiente...»

Rebelión interna

Aunque muchas voces llevan meses denunciando la crisis interna, hoy se han sumado a las protestas, algunas bajo la etiqueta #rtvedetodosydenadie y otros recordando las obligaciones del mandato marco de RTVE, incluso presetnadores como Carlos Franganill o («Telediario 2»), Xabier Fortes («Los Desayunos»), Sergio Martín, Raquel Martínez y corresponsales como José Ramón Patterson, Almudena Ariza e Íñigo Herráiz. Incluso se planteó volver a los «viernes negros», según fuentes internas, opción que al final se descartó «por motivos políticos».

Profesionales como Raquel Martínez, Sergio Martín y María Eizaguirre recordaron también la importancia de la pluralidad. Hace unas semanas, esta última, periodista de TVE y candidata a la presidencia y consejo de administración de RTVE, criticaba en una carta pública el traspaso de varias líneas rojas y la necesidad, en plena pandemia, de que la dirección de RTVE diese explicaciones de algunas decisiones. Asimismo, decnunciaba la falta de crítica del Consejo de informativos y la ausencia del director de información y actualidad de RTVE, Enric Hernández

Además, el Consejo de Informativos de RNE reclamó a Hernández aclaraciones sobre los ceses y denunció no haber sido informado del nombramiento de Elguero.

En el Congreso, el grupo popular pedirá explicaciones sobre el nombramiento de Rosa María Quitllet, la nueva jefa de informativos de RTVE Cataluña, que «exhibe el lazo amarillo».

