Netflix abre una ventana internacionalal «procés» en «Dos Cataluñas»

Actualizado 22/09/2018 a las 01:10

Se trata de una radiografía sobre las turbulencias del «próces», sí, pero la clave, insisten Álvaro Longoria y Gerardo Olivares, está en algún salón de las Antípodas, lejos, muy lejos, de las calles y los despachos de Barcelona. «Todo el rato estábamos pensando en del tipo de Sydney y en si sería capaz de seguirlo», señala Olivares, uno de los dos directores que han intentado concentrar en las poco más de dos horas que dura el documental «Dos Cataluñas» un año de acelerones, frenazos y vertiginosas cabriolas en la política catalana.

Así que el tipo de Sidney es importante porque, tal y como recalcan sus responsables, «Dos Cataluñas» no será un documental de consumo interno, sino que su estreno en Netflixel próximo 28 de septiembrelo pondrá a disposición de 130 millones de usuarios en casi dos centenares de países diferentes. «El reto es que en España nadie se aburriera pero que en el resto del mundo también resultase atractivo», subraya Olivares.

He aquí, pues, una ventana abierta a la política catalana y española que intenta descifrar algunas de las claves de un año marcado por el referéndum ilegal del 1 de octubre, la declaración de independencia fallida, la aplicación del artículo 155 o la convocatoria de elecciones el 21 de diciembre. Esto último es, de hecho, el hilo conductor de un documental que arranca empotrándose a los partidos políticos durante la campaña electoral y no baja la persiana hasta que Quim Torra es elegido como nuevo presidente de la Generalitat. «Cada vez que intentábamos cerrarlo ocurría algo nuevo. Estuvimos casi 7 meses editando y teníamos que ir quitando y cambiando cosas», relata Olivares, para quien el reto de la cinta pasa por «intentar descifrar qué está ocurriendo en Cataluña».

Para ello, Longoria y Olivares no solo siguieron los pasos de los lìderes de todos los partidos catalanes durante la campaña electoral y se colaron en espacios tradicionalmente blindados a los medios como los alrededores de los debates televisivos y las entretelas de los mítines, sino que también han entrevistado a más de 85 personas para enriquecer el relato. Un generoso surtido de testimonios en el que participan Jorge Moragas, Josep Borrell, Pablo Iglesias, Gemma Nierga, Iñaki Gabilondo, José Antonio Zarzalejos, Argelia Queralt, Javier Nart o John Carlin, entre muchos otros. «Hemos sido muy cuidadosos con el montaje y a la hora de dar un peso equilibrado a las dos partes», destaca Longoria, quien también revela que la relación con los partidos políticos ha sido poco más que exquisita. «Había cosas que no les gustó que incluyéramos, pero el único pacto que teníamos era no sacar de contexto las entrevistas. Y eso es lo que hemos hecho», apunta el realizador. Incluso se han permitido deslizar algún que otro apunte humorístico, como el videoclip en el que el rapero Lory Money parodia a Carles Puigdemont o una imagen final del expresidente de la Generalitat desenvolviendo un regalo que acaba siendo una figurilla de él mismo convertido en «caganer».

Lo que sí que se les ha supuesto más de un quebradero de cabeza ha sido dar con un título capaz de resumir en un par de palabras un conflicto con tantos matices y derivadas. «Probablemente existan siete millones y medio de Cataluña diferentes, pero sí que es verdad que hay dos bloques, sobre todo cuando se llega al momento clave de la democracia que es la votación, que claramente están enfrentados», sopesa Longoria para explicar el porqué del título final.