Nacho vuelve a quedarse a las puertas del Rosco

Este martes «Pasapalabra» llegó tarde a su cita con la audiencia. Cuando el reloj marcaban los ocho de la tarde, «¡Boom!» no había jugado aún sus 15 bombas finales. Eso sí, Juanra Bonet dejó claro a su audiencia que no debían cambiar de canal: «No paséis de 'Pasapalabra'». Y este comenzó con su primera Silla Azul , una que finalmente ocupó (de nuevo) Gema junto a Berta Collado y Canco Rodríguez. Fernando Romay y Marta Hazas acompañaron a Nacho en el equipo naranja. Se enfrentaron por un bote de 106.000 euros, que no consiguió ninguno. Pero este último sí que se llevó la satisfacción de volver a casi completar El Rosco, unos cuantos de euros y la permanencia en el próximo programa.

Nacho comenzó con el recuerdo de su último Rosco, en el que se quedó a apenas 3 aciertos del bote . Comenzaron sumando los mismos aciertos, pero Gema tomó la delantera al añadir seis aciertos de un mismo tirón. Este siguió la racha y acertó cinco letras más en un mismo turno. Ambos concursantes mantuvieron un ritmo muy parecido hasta que los segundos de Nacho comenzaron a escasear. Pero para cuando eso pasó ya había acertado 22 de las 25 letras. Volvía a quedarse a tres para completar El Rosco y le sobraron 7 segundos.

Gema seguía atascada en la «T» con 14 aciertos y 56 segundos aún por delante, mientras que Nacho se la jugaba con la «Q», pero erró. «Buscábamos abroquelarse, pero también hubiese valido broquelarse o inbroquelarse», apuntó Roberto Leal . Su contrincante también intentó resolver una letra que no tenía del todo clara. «Con la E. Revolver la comida en el plato». Ella, dijo «envolver», pero la palabra que estaba buscando el programa era « escrucar ». Quería sumar aciertos así que volvió a tirarse a una piscina en la que parecía que no había mucha agua. «Título de la ópera veneciana que Antonio Cesti estrenó en 1656». Respondió «Ofelio», pero la respuesta correcta era «Orontea».

Fue entonces cuando la cosa se puso fea. «Necesitas acertar dos de las tres que tienes», advirtió el nuevo presentador de «Pasapalabra» . Pero volvió a fallar. Esta vez, la letra «T». «Trozo de mar o de río extenso o de poco fondo, tabla o tablazo», aclaró Leal.

Padrinos veteranos

Los invitados hicieron alarde de su veteranía, menos Canco que dejó claro que lo suyo es el humor aunque no le llegue el turno. «Me están reservando», dijo el actor después de que su equipo no dejó que le llegase su turno en la primera prueba. El equipo naranja consiguió 22 segundos; el azul, 26. Sin embargo, la celebración se antojó algo sosa sin el público al que «Pasapalabra» tenía habituado al espectador, y eso que los invitados y los aplausos enlatados hicieron todo lo posible por crear un buen ambiente.

La Pista Musical también cayó del lado azul. Berta, Gema y Canco hicieron pleno en la prueba , y se llevaron 15 segundos para su marcador, 41 en total. El naranja seguía con sus 22. El tercer reto comenzó con el equipo del mismo color que el cítrico. Marta Hazas se quedó impasible antes las preguntas, mientras que Romay añadía un «vale» cada vez que veía una respuesta y no era su turno. Pese a las complicaciones, Nacho sumó diez segundos.

Antes de comenzar el turno del equipo azul, Canco hizo un pequeño paréntesis para mandar un mensaje a su madre . «Está enfadadísima porque dice que cómo vengo a la tele con estos pelos y esta barba. Ella querría que viniese repeinadito y afeitado. Pero, mamá, estoy trabajando una cosa y no me la puedo quitar», dijo el actor a cámara. «Maribel, a mí me parece que le queda bien», añadió Leal. Puede que fuese esta interrupción, aunque probablemente no, pero esta prueba cayó del lado naranja.

Sin embargo, la revancha en las primeras pruebas se quedó en una ilusión. El último reto de «Pasapalabra» cayó (otra vez) del lado de Gema. El equipo azul consiguió el panel completo y sumó otros 20 segundos más a su marcador. Finalmente, Nacho llegó al Rosco con 32 segundos más, 117 en total; mientras que su rival añadió 71, que se tradujo en 156.

Duelo de audiencias

«Pasapalabra» regresó a Antena 3 por todo lo alto. Consciente de su potencial, Telecinco trató de frenar tanto su puesta de largo nocturna como su debut en las tardes. El miércoles pasado, para contrarrestar el estreno en «prime time», Mediaset recurrió a su gran baza, «Supervivientes». Improvisó una entrevista a José Antonio Avilés que logró cuatro millones de televidentes (22,4% de cuota de pantalla), frente a casi 3,2 millones de televidentes (19,6% de cuota de pantalla) del concurso presentado por Roberto Leal.

Este lunes, contra el estreno vespertino de «Paspalabra», «Sálvame Tomate» había anunciado que abriría su «cajón secreto». Pese a que no revelaron nada de lo que habían prometido, el programa presentado por Jorge Javier Vázquez logró reunir a 2,1 millones de espectadores (19,5% de share), según datos de Barlovento Comunicación. Es decir, ganó por la mínima al concurso, que promedió 2,04 millones de televidentes (18,1%). Pero «Paspalabra» sí consiguió liderar en el momento del Rosco (20,7% frente 18,4%).