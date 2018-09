Las «Mujeres Ricas» de La Sexta que ahora son pobres

Actualizado 12/09/2018 a las 01:22

El mundo de los realities lleva años a nuestro alrededor. Uno de los más recordados es «Mujeres Ricas», de La Sexta. Tan solo duró dos temporadas, emitidas ambas en el año 2010, pero su sombra ha sido alargada. Las emisiones estuvieron protagonizadas por un grupo de seis mujeres que compartían vivencias con un denominador común: Tenían mucho dinero.

Mas Segura, Mariana Nannis y Olivia Valère protagonizaron ambas temporadas, junto a las gemelas Rebeca y Nuria Collado en la primera y con Natasha Romanov en la segunda. Mar era una empresaria de eventos que ha ido mostrando su faceta pública a través de diferentes programas. El primero fue el de las «Mujeres Ricas», pero posteriormente la hemos podido ver también en «¡Mira quién salta!» y en «Ven a cenar conmigo». Mariana Nannis debía toda su prosperidad económica a ser la esposa de Claudio Caniggia, un jugador de fútbol de Argentina. Olivia Valère es una empresaria francesa que tiene una discoteca a su nombre, Natasha Romanov está casada con un multimillonario ruso y las gemelas Rebeca y Nuria Collado eran ricas gracias a sus esposos.

Sin embargo, no todas las integrantes del programa han tenido la misma suerte después del docureality. Las primeras en caer en la desgracia fueron las gemelas. Tanto Rebeca como Nuria Collado sufrieron dos reveses en su vida que las trastocaron para siempre: se divorciaron de sus ricos maridos. Ambas acudieron al programa «La Noria» en 2012 para relatar sus problemas económicos.

Nuria era la que se encontraba en una situación más apurada. «De momento para ir al supermercado tengo» decía quién en su momento era propietaria de un vehículo de alta gama que tuvo que poner a la venta. «Antes salía por la mañana y me iba a un centro comercial y siempre me compraba un trapito... ahora no voy al centro comercial, no me apetece ni ir», confesaba.

Además, Nuria había puesto a la venta su casa a las afueras de Madrid, por un total de 1.300.000 euros, con el objetivo de ahorrar para «dosificar el dinero». «Me dolió mucho desprenderme del Porsche», se lamentaba al tiempo que recordaba que su barco también estaba a la venta. Rebeca, por suerte, no estaba tan agobiada como su hermana, aunque reconocía que le debían 100.00 euros. «No me puedo quejar, sería ofender a mucha gente que no tiene», aseguró.

La otra mujer rica que estaría ahora pasando por uno de sus peores momentos es Mariana Nannis. La esposa del futbolista argentino Claudio Caniggia se habría separado de este y viviría en un pequeño apartamento junto a sus hijos, según aseguran diversos medios argentinos. Ya llevaría más de nueve meses separada, y sus tarjetas sin límite de gasto habrían sido canceladas. De hecho, no querría salir ni siquiera del apartamento en el que reside, y serían sus hijos los que la estarían manteniendo.