Las muertes más locas de «Mil maneras de morir»

«Globo-loco» El payaso en uno de sus espectáculos - SPIKE TV

De esta peculiar manera es como han denominado a la muerte número 122 de «Mil maneras de morir». El protagonista de la misma es un payaso para adultos, especializado en shows destinados, fundamentalmente, para grupos de mujeres en despedidas de soltera y cumpleaños.

El actor poseía dos características: La primera que la calidad de sus chistes era muy mala, y la segunda era la habilidad para inflar globos en el interior de su garganta. Se introducía estos divertimentos infantiles al interior de su tráquea y, desde dentro, los hinchaba, haciéndolos salir de su boca completamente inflados.

Su muerte llegó cuando, en el show que estaba haciendo en una habitación de hotel a un grupo de mujeres en una despedida de soltera, el payaso se introdujo uno de sus globos, rozó la zona baja del esófago y explotó, dejando restos de goma por su tráquea, obstruyendo las vías respiratorias y muriendo asfixiado.

El vendedor de la televisión más torpe de la historia Jedeth luciendo el pijama con el que murió - SPIKE TV

Jedeth era uno de los vendedores de la habitual teletienda americana. Estos presentadores suelen tener el control total de los productos que venden, pero no era el caso de Jedeth. El pobre presentador tenía una cierta atracción hacia los accidentes. Con una escalera plegable se cayó al suelo e, incluso, se clavó una catana rota en pleno programa.

Pero, el producto más nuevo que tenía que vender, parecía totalmente inofensivo. Hablamos del «mono maravillas», una especie de pijama de cuerpo completo con el que nada malo podía pasar. Hasta que Jedeth se lo puso.

El problema llegó cuando el presentador quiso anunciar que, junto a la compra del mono, se regalaban un set de velas. De repente, una de sus mangas de aquella especie de pijama de franela entró en contacto con la llamita, y su vestimenta se prendió fuego. Después de que intentaran apagarlo con un extintor que no funcionó, murió carbonizado.

El bailarín encorsetado Esteban atándose el corsé que le mató - SPIKE TV

Esteban era un gran bailarín de salón y consiguió ganar en varios certámenes. El problema llegó cuando, además del baile, empezó a cultivar la afición de comer rosquillas. Su adicción hacia estos era tal que terminó engordando mucho. Pero su vanidad le llevó a utilizar un producto que le terminó costando la vida.

Para poder seguir entrando en los diferentes trajes de baile que tenía, decidió que lo ideal era utilizar un corsé antes de salir a bailar. El cambio radical que sufría su figura le hicieron aficionarse también a esta prenda, que solucionaba los problemas que presentaba su figura, que seguía ensanchándose con cada rosquilla.

Llegó un momento en el que tenía que hacer enormes esfuerzos para poder entrar en la ropa de baile, incluso con el corsé puesto. Un día, mientras estaba ensayando, descubrió que no podía respirar. Después de tanto tiempo con el corsé puesto, sus costillas y su diafragma no se podían ensanchar, provocando que no entrara el aire suficiente como para seguir con vida.

El patinador estampado Brandon sobre el cemento fresco en el que murió - SPIKE TV

Brandon era un patinador excepcional. Muchos auguraban en el joven una impresionante carrera como profesional. Sin embargo, las malas compañías le llevaron por el amargo camino de las drogas y el alcohol, que le separaron para siempre del deporte profesional.

A pesar de ello, Brandon seguía interesándose por el mundo del monopatín. De manera amateur, continuaba practicando el deporte que tanto le gustaba. Además, no solía respetar las normas, divirtiéndose patinando en aquellas zonas prohibidas o asustando a personas mayores.

En uno de los días de Brandon, decidió patinar por una acera que estaba en obras. Aparentemente, estas estaban terminadas, por lo que el patinador no apreció el peligro que se escondía ante él. Una piedra se topó en medio de su carrera, lanzando al patinador escaleras abajo y aterrizando de boca sobre una explanada de cemento fresco. A causa del golpe, quedó inconsciente, aspirando parte del cemento, terminando su vida asfixiado.

Pechos asfixiantes Yewel fue hallada muerta tras asfixiarse con sus pechos - SPIKE TV

Yewel era el principal atractivo de un club de estriptis. Sus pechos, de cuatro kilos y medio de peso cada uno, llamaban la atención de todos los varones que acudían al local. Estos lo había conseguido a través de un implante de propileno en los pechos, que no tiene nada que ver con los de la habitual silicona.

Al colocarlo en el cuerpo, irrita la cavidad mamaria, generándose un líquido en el interior del pecho que hace que este continúe aumentando su tamaño, algo que provocaba que los pechos de Yewel continuaran creciendo día tras día.

El tamaño de los senos provocaba que, tras el espectáculo, Yewel decidiera tomarse un vaso de vodka junto a unas pastillas de oxicodona para quitarse el dolor e, incluso, decidía utilizar una silla especial para tumbarse boca abajo para que su espalda descansara. El problema llegó cuando un día, su cóctel de alcohol y analgésicos hicieron demasiado efecto, tumbó boca abajo y se quedó dormida. Entonces fue cuando sus pechos, por la fuerza de la gravedad, le taparon la cara y murió asfixiada.

La llamada de la muerte Yaness tras contestar a su última llamada telefónica - SPIKE TV

Yaness solía hablar por teléfono en todos momentos y en cualquier lugar. No le importaba quiénes estuvieran a su alrededor ni el lugar en el que se encontraba. El problema llegó cuando acudió al cinecon su móvil y continuaba hablando en el interior de la sala. De hecho, con la película en marcha, seguía hablando por el teléfono.

A pesar de que muchas personas que estaban a su alrededor le pidieron que dejara de hablar en la sala, ella no quería salir del cine, y seguía con sus conversaciones a distancia. Pero lo que no se podía imaginar era que la muerte era quién le iba a llamar.

Tras colgar, de nuevo, el teléfono volvió a sonar y respondió. Un nuevo espectador le iba a recriminar su comportamiento cuando, sin previo aviso, el teléfono le explotó en la cara. El problema fue que la batería estaba en tan mal estado por el abusivo uso que hacía, que esta terminó explotando, provocando unas heridas mortales en su cabeza.

Orgasmos mortales Lucie en uno de sus orgasmos mientras intentaba cepillarse los dientes - SPIKE TV

Lucie era una chica que sufría una disfunción sexual muy peculiar. Con el nombre de síndrome de excitación sexual persistente, ella era capaz de sentir orgasmos con cualquier actividad cotidiana. Fue descubierto en el año 2001, pero para Lucie no fue suficiente.

Lejos de lo que pudiera parecer, este síndrome era tremendamente molesto, ya que cualquier actividad normal se convertía en un auténtico infierno. Todos los hombres que había conocido huían de ella cuando conocían su extraña enfermedad, pero a Jeff le divertía mucho.

Jeff se dedicaba a provocar orgasmos en Lucie con cualquier actividad, ya fuera llamando con el teléfono en vibración o utilizando un plumero contra su piel. Pero, un día, pensó que sería divertido sorprenderla por la espalda mientras subía por las escaleras colocando sobre la espalda de Lucie un masajeador eléctrico. Lo que no se esperaba es que, ante los espasmos de esta, Jeff fuera a caer escaleras abajo y terminara rompiéndose la cabeza en su intento de broma.