Muere Rush Limbaugh, gran líder de la radio conservadora en Estados Unidos

Rush Limbaugh, famoso periodista que durante más de tres décadas fue líder de la radio conservadora en Estados Unidos, ha fallecido este miércoles a los 70 años, tras una larga batalla contra el cáncer de pulmón.

Limbaugh era una figura polémica y provocadora. En febrero del año pasado anunció que su enfermedad estaba en una fase avanzada, pero que pensaba seguir trabajando «de la manera más normal y competente». Donald Trump le concedió entonces la medalla presidencial de la Libertad, el más alto honor civil estadounidense, que fue entregado por Melania Trump.

Su mujer, Kathryn, fue quien dio la noticia de su muerte en el programa de radio 'The Rush Limbaugh Show': «Sé que no soy el Limbaugh que has sintonizado para escuchar hoy. Al igual que tú, me encantaría que Rush estuviera detrás de este micrófono dorado. Comparto con profunda tristeza que nuestro amado Rush, mi maravilloso esposo, ha fallecido esta mañana debido a complicaciones del cáncer de pulmón».

Su estilo agresivo y sin pelos en la lengua proporcionó un gran éxito al periodista, que aumentó cuando en 1998 su programa empezó a distribuirse a nivel nacional. Fue uno de los mayores críticos de Barack Obama y de los grandes defensores de Trump.

Su audiencia superó los 15 millones de oyentes, con un estilo que no ofrecía término medio: era adorado o amado por los estadounidenses. Para sus detractores, era «el hombre más peligroso de América».