Muere otra concursante del reality americano «Mi vida con 300 kilos» a causa del sobrepeso

Actualizado 27/08/2018 a las 09:47

Lisa Fleming, una de las concursantes del reality «Mi vida con 300 kilos», que en España puede verse en DKISS, murió el pasado 23 de agosto por problemas derivados de su extremo sobrepeso. La mujer, participante de la sexta edición del programa americano, perdió casi 90 kilos durante la emisión del mismo, aunque sus problemas físicos no terminaron con la operación a la que se sometió. Ha sido, de hecho, la hija de la concursante quien ha explicado que Fleming ya arrastraba serios problemas antes de su participación en el programa. «Su cuerpo estaba cansado y, simplemente, se rindió». «Me alegra que ya no estés sufriendo y atrapada en esa cama. Amo a mi mamá y no desearía este dolor en mi peor enemigo», afirmó la hija de Fleming en su página de Facebook.

El fallecimiento de Fleming tiene lugar menos de un mes después de que otro concursante del programa, James «L.B.» Bonner, fuera hallado muerto a causa de un disparo muy cerca de su domicilio.

Antes de morir, Bonner compartió en Facebook un agradecimiento a todos los que lo apoyaron en su lucha contra «sus demonios». «Solo quiero agradecerles a todos los que me han mostrado su amor y apoyo a lo largo de mi camino. Me he dado cuenta de ciertas cosas en los últimos días y creo que es hora de enfrentar a mis demonios cara a cara», compartió.

«No importa qué decidas cambiar o los esfuerzos que lleves adelante en tu vida, a veces simplemente tienes que recibir los golpes y enfrentar las cosas a tu manera. (...) De nuevo, gracias a todos. Por favor, nunca dejen que las personas que ustedes quieren no sepan cómo se sienten», concluyó. No era la única publicación inquietante del concursante. El pasado mes de junio, Bonner había compartido en su Instagram una foto del fallecido actor Robin Williams, que acompañó de este texto: «Todos los que se cruzan en tu camino están peleando una batalla que desconoces. Sean amables. SIEMPRE».