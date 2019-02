Muere de forma repentina José Pinto, de «Los lobos» de «¡Boom!»

Actualizado 27/02/2019 a las 14:05

Cuando José Pinto, el miembro más aventajado de «Los lobos» de «¡Boom!», abandonó de manera abrupta el exitosos programa de Antena 3, parte de la audiencia afirmó no antender que el ganadero dejara aquella oportunidad económica para regresar a su pueblo en Salamanca. Tras su abandono, el mismo Pinto aseguró en una entrevista que «la televisión es algo eventual» y que no tenía la misma motivación con la que inició su andadura en el espacio de Atresmedia.

Después de aquello «Los lobos» sustituyeron a José Pinto por Alberto Sanfrutos, un profesor jubilado que bien supo suplir el hueco del ganadero y que ha seguido ayudando a «Los lobos» a mantenerse en el aplaudido formato de Atresmedia, en el que ya llevan acumulado un bote de más de tres millones y medio de euros.

La audiencia, sin embargo, siempre echó de menos a José Pinto, uno de los concursantes más aplaudidos por el público del programa y también, cómo no, uno de los eternos eliminados por sus rivales, sabedores de que dejar a «Los lobos» sin su principal valedor podía acercarles un poco más al suculento premio.

Tras su salida de «¡Boom!», José Pinto aclaró en una entrevista en «Marca» los motivos personales que habían desencadenado su salida del programa. «La motivación es el reto personal de aguantar. Llegar a 100 programas, batir el récord mundial... hay varias cosas que te van motivando a continuar, pero el cansancio se va acumulando. No dejar colgado al equipo es otra motivación. Hasta que llega un momento que piensas: “¿Si me voy, dejo colgado al equipo? No, le ponen un sustituto”. Pues mira, me voy», explicó José, que incidió en que ese «cansancio» fue uno de los «factores» principales en su adiós. «Han sido casi dos años y medio con dos trabajos, uno en el pueblo y otro en Barcelona, que es un palizón de viajes, de horas de grabación...», explicó al diario.

«La ganadería es mi modo de vida»

Del mismo modo, y aunque el millonario premio bien podría solucionar la vida de los concursantes, Pinto afirmó en la citada entrevista que jamás pensó en dejar su trabajo a pesar de su éxito como concursante: «La ganadería es mi modo de vida, mi pan de cada día. La televisión, por mucho dinero que estés ganando, lo puedes ganar hoy pero mañana lo puedes dejar de ganar. Pan para hoy y hambre para mañana. No puedo dejar mi trabajo y mi sueldo por algo que puede ser eventual», enfatizó entonces.

Desde Atresmedia no han tardado en lamentar la marcha de José Pinto y dar el pésame a su familia: