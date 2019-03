Movistar despide fulminantemente a Morientes

Actualizado 04/03/2019 a las 11:08

El que fuera jugador del Real Madrid, Fernando Morientes, ha sido fulminantemente despedido de Movistar, empresa en la que ejercía como comentarista despedido. El motivo no es otro que el «idilio» del exfutbolista con DAZN, una incipiente plataforma de contenidos deportivos que acaba de desembarcar en España.

La colaboración del exmadridista con la compañía de streaming, donde comentó la final de Carabao Cup, no ha sido vista con buenos ojos por parte de los responsables de Movistar, que han decidido rescindir su contrato como colaborador en programas como «El día después» que presenta Carlos Martínez.

Tal y como informa el Diario AS, Fernando Morientes comenzó a comentar el partido de la Carabao Cup casi por accidente. «No sabía nada, cuando llegué al estadio me colocaron un micrófono y me pusieron a comentar el partido para DAZN», ha afirmado el futbolista que, según el rotativo deportivo, habría vulnerado su cláusula de exclusividad con el canal de telefónica.

Desembarco en España

DAZN, el Netflix de los deportes, aterrizó la semana pasada en España por un precio de lanzamiento de 4,99 euros al mes, más barato que en países como Alemania o Italia, sin compromiso de permanencia y con un mes de prueba gratuito. La plataforma, que ya opera en otros siete países, permite la conexión hasta en cinco dispositivos por cuenta, con la opción de disfrutar de dos de forma simultánea.

Tras arrebatarle los derechos a Movistar+, el plato fuerte de DAZN será Moto GP, que emitirá en exclusiva para España excepto dos grandes premios del Mundial que ha cedido a Mediaset tras llegar a un acuerdo: la segunda carrera, en Argentina, y la última, en Valencia. Las sesiones de entrenamientos y las carreras de Moto2, Moto3 y MotoE estarán asimismo disponibles durante los tres próximos años. El Mundial de Rally y el de Superbike se podrán ver también desde DAZN, que permite ver contenidos en exclusiva y originales a través de HD.