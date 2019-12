Los motivos por los que Almudena Ariza renuncia como directora de informativos de TVE

Actualizado 17/12/2019 a las 09:08

Apenas diez días después de haber sido nombrada nueva directora de informativos de TVE, Almudena Ariza ha renunciado a su puesto. La veterana periodista, que se iba a incorporar de forma efectiva al cargo el próximo 1 de enero en sustitución de Begoña Alegría, ni siquiera ha llegado a asumir este nuevo reto. Ayer anunció que da un paso atrás al no considerar «suficiente» el respaldo obtenido por parte de la redacción en la consulta no vinculante que convoca el Consejo de Informativos, un órgano que representa a nivel interno a los periodistas de la cadena pública. De un censo de 3.200 empleados, según publicó la agrupación, solo votaron 498 trabajadores, 308 a favor (61,85%), 117 en contra (23,49%) y 73 en blanco (14,65%). En 2018, tras la elección de Begoña Alegría, votaron 855 periodistas, un 85% a favor.

«Mi principal fortaleza para llevar a cabo el proyecto de transformación digital es el conjunto de los profesionales de Informativos. Interpreto que no cuento con un respaldo mayoritario y que no he sabido ilusionar ni convencer», aclaró ayer la propia Almudena Ariza en un comunicado difundido por la cadena. «Doy las gracias a Enric Hernández, director de Información y Actualidad de RTVE, por haberme propuesto para este cargo y confío en que encontrará a alguien a quien la redacción considere más idóneo para esta posición. Y, por supuesto, pido disculpas de antemano por los inconvenientes que mi decisión pueda generar», añadió, antes de desear unas felices fiestas a todos sus compañeros y aclarar que seguirá desempeñando «con la misma ilusión y energía» su tarea como corresponsal en París.

La veterana periodista, con más de treinta años de experiencia en TVE y en los «Telediarios», había asumido como principal objetivo de su frustrado mandato como directora de informativos «la transformación digital y la adaptación de los contenidos a los nuevos hábitos de consumo de noticias». Asimismo, prometió trabajar para «mantener e incrementar la audiencia actual» con formatos que ayuden «a incorporar al público más joven». En el balance del último mes, los informativos de la pública quedaron en tercera posición con 1,8 millones de espectadores (13,2% de cuota de pantalla).

Hasta el 1 de enero seguirá en el cargo Begoña Alegría, una de las directoras de informativos más breves de los últimos mandatos, que anunció su dimisión «por voluntad propia» a principios de mes. Enric Hernández, director de Información y Actualidad, un puesto nuevo creado por la administradora Rosa María Mateo, deberá afanarse estos días en busca de un candidato para un puesto clave en un momento especialmente sensible, con la formación de Gobierno en el horizonte. Fuentes como la Plataforma por una RTVE Libre hablan de «crisis abierta» y «guerra por el control de TVE», corporación que vive en una provisionalidad perenne, con el concurso público para elegir a la nueva cúpula directiva paralizado por la incertidumbre política y los mismos presupuestos desde 2018.